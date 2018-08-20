Автосалон Автосфера отзывы

Адрес: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 35А

Телефон: +7 (391) 986-74-57

Сайт: https://avtocfera.ru/

Автосфера на ул. Партизана Железняка 35А в г. Красноярск

Широкий ассортимент автомобилей, наиболее востребованных среди покупателей, Автосфера предлагает приобрести с внушительными скидками и по старым ценам. Автосалон предлагает не только новые авто, но и подержанные можно приобрести за наличный расчет, в рассрочку, кредит, по программам обмена и утилизации. Наиболее выгодные скидки касаются кредитных предложений на новое авто. А если заказать бронь заранее, по телефону или на сайте, то покупателя ждет подарок. Среди акций полюбившиеся комплекты резины, ковриков, автосигнализации. Выбор остается за клиентом, но помочь сделать правильный выбор могут только те, кто уже реально купил автомобиль в этом автосалоне. Оставьте свой отзыв о качестве машин, услуг, компетентности продавцов, удобстве кредитов — Вы реально поможете многим определиться с выбором и не прогадать!