Автосалон Автосфера отзывы
Адрес: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 35А
Телефон: +7 (391) 986-74-57
Сайт: https://avtocfera.ru/
Автосфера на ул. Партизана Железняка 35А в г. Красноярск
Широкий ассортимент автомобилей, наиболее востребованных среди покупателей, Автосфера предлагает приобрести с внушительными скидками и по старым ценам. Автосалон предлагает не только новые авто, но и подержанные можно приобрести за наличный расчет, в рассрочку, кредит, по программам обмена и утилизации. Наиболее выгодные скидки касаются кредитных предложений на новое авто. А если заказать бронь заранее, по телефону или на сайте, то покупателя ждет подарок. Среди акций полюбившиеся комплекты резины, ковриков, автосигнализации. Выбор остается за клиентом, но помочь сделать правильный выбор могут только те, кто уже реально купил автомобиль в этом автосалоне. Оставьте свой отзыв о качестве машин, услуг, компетентности продавцов, удобстве кредитов — Вы реально поможете многим определиться с выбором и не прогадать!
Отзывы покупателей и килентов об автосалоне:
Менеджеры Автосфера обманули! Обещали встретить, а не встретили. В итоге, ни информации обо мне в базе, ни толковых ребят, с которыми можно было бы продолжить разговор. Жутко нелюблю, когда меня дурят. Причем так тупо, на мелочи же! Что стоило человеку по телефону сказать, что меня встретит другой сотрудник? Но нет, обещал, прямо настаивал на том, что именно он будет в салоне, именно с ним мы и будем общаться. Типа для максимального удобства клиентов, чтобы время лишнее не тратить. В итоге встречает меня не Виктория, а Александр, который ни ухо, ни в глаз, кто к нему приехал. Вот честно, не стал ради принципа работать с дилером, просто по принципу. Раз они считают нормальным так с клиентом поступить, то и я не обязан идти на какие-то уступки. Что сказать, в моем лице они потеряли крайне перспективного клиента. И не самого бедного, кстати. Уже нашел другой автосалон, здесь же, в Красноярске.
Позвонила в автосалон, спросила, есть ли в наличии Черри Тигго 3. Сказали, что есть, да еще и в нескольких вариантах. Поехала в АвтоСфера смотреть. В итоге приезжаю, прошу провести меня к Черри. Говорят, что, сори, сейчас машины нет. Надо заказывать, через день привезут. Я тащилась из другого города просто так, выходит. Никто не компенсировал расходы, сказали, что, если меня что-то не устраивает, могу написать жалобу в их книгу отзывов. Я плюнула в морду наглому менеджеру и поехала домой. Парень реально от такой наглости ошалел, наверное по этому за мной никто и не побежал. Но, согласитесь, вам тоже наверное было бы неприятно, если бы с вами аналогичным образом поступили. Пусть я тоже не красиво сделала, но я хотя бы отыгралась и не выплеснула ненависть в алкоголе. Будут теперь знать, как клиенту в уши туфту запихивать.
Что меня привлекло обратиться в автосалон автосфера, так это обещанная низкая кредитная ставка. В других компаниях и в банках предлагают деньги под куда больший процент, так что я мгновенно отреагировал, когда увидел, какие условия предлагаются в Автосфера. Но счастье мое длилось очень мало, выяснилось, что это просто очередная замануха для людей, которые еще не в курсе, что из себя представляет эта организация. Короче, туфта все это, процентная ставка тут такая же и даже больше, чем у других!!! Проверку салон не прошел, оказался очередной туфтой, которую я никому не буду гарантировать. Это еще одни гаврики, которые только и могут, что пыль в глаза пускать и воду в уши лить. А когда сам к ним приезжаешь, то понимаешь, что тебя обули, как лоха. Только вот я обошелся потраченным временем, они с меня все равно ничего не поимели. Так что я даже и не знаю, в чем смысл такого кидалова.
Если серьезно, то Автосфера давно уже всех под суд надо отправить. Они, мало того что не способны своих же обещаний выполнить, так еще и банально могут на бабки кинуть, если им задаток какой-нибудь оставить. Сначала, когда вы к ним в автосалон только в первый раз приедите, все будет отлично и вам даже может показаться, что с ними работать круто. Но потом, когда они получат свое или поймут, что с вас ничего поиметь не удастся, то сразу же начнется всякий головняк. Они будут всеми правдами делать так, чтобы выманить с вас хоть рубль, а потом, когда вы осознаете, что совершили глупость, просто скажут – извините, вы нам ничего не платили. Расписку вам там никто давать за ваши средства не будет, просто расскажут, что вы можете идти со своими угрозами далеко и надолго. Так что, господа, вы там аккуратнее выбирайте салон для покупки авто. А то еще попадетесь на этих мразей…
Мне по телефону сразу предложили оформить машину в кредит, причем так нагло и очень настойчиво. Я им сразу сказала, что о кредите и речи быть не может, так как я в состоянии оплатить полную стоимость наличкой и нехочу заморачиваться с ежемесячными переводами. Но меня потом «обрадовали», сказали, что машина, которой я интересовалась, доступна только по кредитной программе! То есть за наличный расчет или за один банковский перевод ее не приобрести! Точнее, можно купить, конечно, но там придется соглашаться на установку допов всяких, после чего стоимость товара практически в 2 раза увеличивается. Вот такое обслуживание в Автосфера никакой заботы о своих клиентах! Отстойный автосалон!
Сначала вам наговорят всякого, что цена у них в Автосфера самая выгодная, кредитные условия наиболее приемлемые, а потом окажется, что все это лажа. Ценник на тачку повысят путем навязывания всякого дополнительного оборудования, а, если кредит решите взять, то кредитная ставка окажется не 3%, как мне обещали, а все 13. При этом вам никто об этом не скажет. Только в договоре в конце самом мелким шрифтом это будет указано. И если вы вовремя не сообразите проверить все еще раз, то можете попрощаться со своей финансовой независимостью. Такие вот у нас сейчас дилеры работают. Никому доверяя нет, каждый автосалон норовит бортануть и деньги отнять! Если машину покупать собрались, то только через знакомых и у дилера с репутацией!
С такой компанией как Автосфера, я сталкиваюсь впервые. Не думал что в наше время возможен такой Лохотрон. Автосалон зазывает клиентов с помощью несуществующих акций, а приехав туда узнаешь что скидки только на авто в кредит. Связываться с кредитами мне не хотелось и я выбрал машину с пробегом. Вполне приличная иномарка с небольшим пробегом, 2017 года выпуска. Отдал за нее почти 900 000 рублей и довольный своей покупкой отправился домой. Но до дома я на ней так и не доехал. На очередном посту ГИБДД, меня тормознули и заявили что авто находится в розыске, его пол года назад угнали. Сказать что это был шок, значит ничего не сказать. И на данный момент, что мы имеем? Машину забрали, меня таскают по судам, а автосалон спокойно продолжает работать. Они видите ли посредники, ответственности никакой не несут, типа просто забрали по трейдин, и все. Это просто жопа!!! Просто так выкинуть столько денег. Читайте отзывы про этого дилера, прежде чем наведаться!!!
Я бы хотела искренне и от всей души поблагодарить всех тех людей, которые тратят свое время и оставляют РЕАЛЬНЫЕ отзывы про Автосфера в сети. Спасибо вам большое за то, что вы так поступаете! Благодаря вашим комментариям я не совершила серьезную ошибку и не поехала за авто в этот автосалон. Так долго собирала деньги, попросила даже у родственников немного помочь, чтобы наконец обзавестись собственной машиной. И, если бы я так просто в один миг со всеми накоплениями рассталась, я бы этого не пережила! Еще раз всем вам спасибо за то, что не проходите мимо и предупреждаете даже незнакомых вам людей о том, что в этом салоне мошенничеством занимаются! Надеюсь, что ваши отзывы помогли не только мне, но и уберегли десятки других людей от этих беспредельщиков! Будем надеяться, что их поскорее закроют и пересажают всех, кто ответственен за обманы!!!
Хотел приобрести у них в Автосфера пару недель назад кия спортейдж. Предварительно созвонился, уточнил наличие, узнал комплектации и цену, обещали оплатить проезд и дать еще зимней резины и КАСКО в подарок к машине. В итоге в автосалоне машины в той комплектации которую бронировали уже не было, менеджеры говорят что якобы продали, стали предлагать другие варианты но цена уже выше и комплектации не совсем то что хотели, на наши вопросы почему так поступили ничего внятного от менеджеров не услышали, не извинений ни чего, а только настойчиво предлагали варианты в кредит мол раз приехали может и другую купить. Это нас не устроило! Советую не верить ценам по телефону, а лучше смотрите что автосалон реально имеет в наличии, и то пытаются обмануть!
РАЗВОД НАСТОЯЩИЙ!!!!Хочется мне предостеречь всех наивных клиентов автосалонов еще об одной форме обмана , которую делает автосфера на ул. Партизана Железняка 35а! На персональном сайте этот автосалон считается официалом, хотя это совсем не так. Встречая клиентов, менеджеры играют в официалов: называют низкие цены, которые приведены на их сайте, на словах договариваются с покупателями по телефону! Потом при личной встрече дают подписать лист согласования, в котором указана сумма тысяч на двести больше озвученной по телефону. Клиенты твердо уверены, что официалы не имеют права завышать стоимость автомобилей, принимают гораздо более высокую цену как окончательную и подписывают бумаги. Дальше сотрудники используют специальные приемы для того, чтобы покупатель не сорвался с крючка, и поставил свою подпись под все остальное, не вчитываясь! Сумма в итоге получается внушительной — обманут тысяч на четыреста! Не дарите своё доверие лохотронщикам.Обман покупателей- это их хлеб с маслом!
Не рекомендую автосалон на Партизана Железняка 35А! Хамы и наглецы, можно сказать обманом затащили меня к себе в Автосфера, а уже после выяснилось, что риа нью стоит гораздо дороже, вместо их обещанных 575 000. Это оскорбляет просто! Я взрослый человек, еду к ним, трачу свое время, и когда с глупой улыбкой мне предлагают заплатить практически на двести тысяч больше а это еще почти половина у указанной цене!), то это ну никак меня не обрадовало. Говорю, почему же вы не меняете данные о ценах, если они настолько резко у вас повысились? И вот тут одного из продавцов прямо понесло, он -то мне и сказал прямым текстом, что на сайте все развод, выразился немного иначе, сказал что информативная информация, да только смысл от этого не меняется! Люди, повеорьте мне, в Красноярске есть гораздо более достойные дилеры, не тратьте на них и минуты своего времени, лучше сразу поехать к официалу той марки, которую вы хотите купить. И пусть вас не смущает, что придется подождать, и цеенник они сразу дороже пишут, зато они выполняют обещания! А вот эта контора в нашем городе не долго проработает, я верю что найдут управу на Автосфера!!
Кто сталкивался с проблемой, когда договор с Автосфера подписан, но ты осознал, что тебя бортанули? Мне продали машину не в той комплектации, которую я заказывал. При этом я поверил менеджеру на слова, что тачка именно та, которая мне нужна была. По цене получилось почему-то также, но комплектация оказалась слабее (в ней не было модернизированного движка, да и климат-контроль работал как-то через раз). Короче, я сам понимаю, что провтыкал, но что теперь делать, в уме не приложу. Возможно ли как-то с договор с этими уродами расторгнуть? Или мне до конца кататься на этом драндулете, за который я еще и переплатил сверху по бабкам? Ужасная контора, в которой вам могут спокойно подсунуть левую машины вместо вашей законной! Да еще потом и посылают на три буквы, когда пытаешься по-нормальному разобраться с ними. Твари, злости на таких нехватает! И не хочется по судам кататься, но, видимо, без них не обойтись, автосалон по-хорошему на контакт не идет.
Да банально лохотронщики работают в Автосфера. Сначала зазывают к себе в автосалон обещаниями, а потом обламывают. На машины ценники чудесным образом вырастают чуть ли не в 2 раза, а потом еще удивляются, почему клиенты от них бегут. Да все блин так тупо, что они просто вынуждают нас тратить свое личное время на переезды. Ну, заметит же человек, что цена другая. Ну, не выиграете вы ничего от того, что заставите нас к себе приехать. Но по какой-то причине продолжают вести такую политику, когда тупо клиенту говорят одно, а потом ставят перед другими фактами. Ненавижу таких уродов, они просто ради принципа наверное вредят. Ведь не выигрывают ничего со своей тактики! Уже сколько о них все написали дерьма, а все равно работают. Тут или бюджеты у кого-то резиновые, или люди реально ведутся на то, что им впаривают.
Хочу написать о работе Автосфера. Не просто так они предлагают такие шикарные условия по кредиту и супер низкие цены на свои автомобили. У них даже на сайте сделано все, чтобы клиенты брали машину в кредит. Пишут про заманчивый ежемесячный платеж, но даже не надейтесь что именно столько вы и будете платить, можете смело умножать эту сумму на 2.Конечно,ведь стоимость машины сразу возрастает. Мне например полная стоимость Лады Калина обойдется в 520 000, это я еще не считаю страхование по Каско, которое в этом автосалоне мне продали за 45 000 р, хотя в другом месте спокойно можно сделать этот полис за 21 000 р. Мое мнение, что лучше обратиться в порядочный автосалон, чем кормить этих дармоедов.