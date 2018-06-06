Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а

Сайт: https://altay-auto.ru/

АЦ Алтай в г. Барнаул, на ул. Малахова 26 а

АЦ Алтай называет себя одним из лучших. Всем своим посетителям автосалон гарантирует четные и юридически чистые сделки. Предлагает широкий ассортимент автомобилей по демократичным ценам. В наличии есть новые и подержанные машины от всех известных мировых автомобильных брендов. На цену благоприятно влияют регулярные акции, распродажи и скидки, всем покупателям дарят щедрые подарки. Предоставляет возможность оформить автомобиль в кредит на выгодных условиях у ведущих банков страны, сразу же застраховать его и поставить на учет в ГИБДД. Действует доступная и удобная система trade-in, где вы сможете обменять свой б/у автомобиль на новый, с небольшой доплатой. Обещает помощь от команды профессиональных сотрудников на всех этапах сделки. Не верите обещаниям дилера? В отзывах ниже есть вся правда. Бывшие клиенты во всех подробностях описывают обстоятельства сделок. Ознакомьтесь с ними и вы сможете примерно составить картину происходящего, а уже после этого сделаете выводы. Безусловно, выбор всегда за вами.