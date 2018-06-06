Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а
Сайт: https://altay-auto.ru/
АЦ Алтай в г. Барнаул, на ул. Малахова 26 а
АЦ Алтай называет себя одним из лучших. Всем своим посетителям автосалон гарантирует четные и юридически чистые сделки. Предлагает широкий ассортимент автомобилей по демократичным ценам. В наличии есть новые и подержанные машины от всех известных мировых автомобильных брендов. На цену благоприятно влияют регулярные акции, распродажи и скидки, всем покупателям дарят щедрые подарки. Предоставляет возможность оформить автомобиль в кредит на выгодных условиях у ведущих банков страны, сразу же застраховать его и поставить на учет в ГИБДД. Действует доступная и удобная система trade-in, где вы сможете обменять свой б/у автомобиль на новый, с небольшой доплатой. Обещает помощь от команды профессиональных сотрудников на всех этапах сделки. Не верите обещаниям дилера? В отзывах ниже есть вся правда. Бывшие клиенты во всех подробностях описывают обстоятельства сделок. Ознакомьтесь с ними и вы сможете примерно составить картину происходящего, а уже после этого сделаете выводы. Безусловно, выбор всегда за вами.
Хуже чем ац алтай, конторы пожалуй нет. Триста раз пожалел, что повелся на дешевый развод, тип у них полно машин по низким ценам. Звонил же еще в автосалон, узнавал что да как, сказали, что сезонна распродажа, надо новые завозить, от прошлогодних избавляются. Заехал к ним, а у них пусто. Вот реально, пять машин всего стоит. Я офигел даже немного от увиденного, ведь мне говорили совсем про другое, что народу, яблоку упасть негде, и машин на всех хватит. А это пять машин, два сотрудника и я, в полном недоумении. Один из них подскочил ко мне и начал разводить, что типа да, с утра было битком и машину и посетителей, а после обеда вот так, раскупили всё. Но на складе машин еще достаточно, мне надо только сказать, что именно меня интересует и буквально через полтора часа машина будет здесь. А за это время можно будет заняться оформлением и т.п., что сэкономит и мое время и время сотрудников. Как бы предложение заманчивое, но подозрительно мутное, то есть подпиши договор уже сейчас, а машину привезут потом. А когда про обязательную предоплату услышал, тот тут уже окончательно понял, что меня просто разводят. Нет у них машин и не было, эта схема древняя, как г***о мамонта. От души послал и домой.
Ездила я недавно в Ац Алтай. Мне сразу не понравилось неудобное расположение данного автосалона, находится черти где, на Малахова 26а строение, так просто не найдешь их. Хотела выбрать себе что то из марки Киа, так там нет ничего в наличии, все только под заказ. Хотела уже даже оставить предоплату за Киа Рио, но хамский тон сотрудника меня остановил. Вообще отношение менеджеров это что то. Сами ничего не знают, а пытаются быть умными, да еще и хамят. А потом уже друзья рассказали что это оказывается бывший лохотрон под другим названием, они вообще прославились своими разводами, я и отзывы сегодня смотрела. Так что оказывается, хорошо что я оттуда ушла, спасла свои деньги.
Еле добрался в автосалон, ни на одной карте нет такой организации, как «АЦ Алтай». Стоит на карте какой-то торговый центр, а никакого дилера по адресу не показывает. В общем, пришлось чисто наугад ехать, глазами искать. Но уже на этом моменте я для себя все решил, что работать с такими личностями точно не буду. Если автосалон не способен даже арендовать нормальное место, а не расположится в каких-то попенях, то и приличного сервиса своим клиентом он также не готов предоставить. Ну, все так и подтвердилось. Я решил хотя бы просто найти их и посмотреть, что там да как. Честно, то, что я нашел, ужаснуло меня еще больше. Настолько нишевый салон, настолько все бедно и постыдно, что у меня просто дар речи отняло. Даже в самом страшном сне я не могу представить, чтобы сюда обратился. Даже если мне будут деньги самому предлагать и машину в придачу, я сюда не приеду! Надеюсь, вы понимаете всю степень моего шока от увиденного.
Дикие разводилы, осторожно надо с ними. Узнал про трейд-ин, решил свою машину обменять по этой системе. Почему обратился именно к ним в автосалон, так нахваливали их много. Созвонился c ац Алтай перед поездкой, мне все расписали в радужном цвете, мол честно оценим, полюс скидка на новый автомобиль потому что акция сейчас как раз проходит, ну и подарки нормальные пообщеали. Знал цену своей машины, так как специально до этого интересовался. А в автоцентре мне в два раза дешевле оценили. Я естественно отказался, а на меня там отвязались, что зря время у них отнял и потребовали деньги за оценку. Я чуть не сел от такой наглости и хамства. О*реневшие в конец уроды, решили ни с чего с меня деньги поиметь, за свой же неудавшийся развод! И что я еще приметил, мало того что они всех жаждут кинуть, так и с ценами на авто у них так красиво, как говорят. Машины дороже, чем на сайте и акции никакой не было. Ходите мимо, проблем не нахватаете.
Никому не советую обращаться в этот автосалон для покупки машины. АЦ Алтай будут обрабатывать до тех пор пока вы не отдадите им деньги. Будут уговаривать различными способами, еще у вас не будет возможности изучить договор купли продажи. Нарочно отвлекают как могут. Так же мне незаметно подсунули дополнительное соглашение на установку дополнительного оборудования. Из-за этого цена на авто стала дороже на 200 тысяч рублей. Потом еще и узнаю что дилер берет комиссию за свои услуги, это 30 процентов от стоимости автомобиля. При попытке отказаться от сделки и забрать назад свои деньги, менеджеры начинают хамить и угрожать. Еще и грозят что возьмут неустойку. Так и вынудили меня заплатить им. Мерзкие люди!!!
Меня в АЦ Алтай попросту кинули, пусть не на большие деньги, как многие до этого писали, но все же. Нашла их через интернет, отзывы про автосалон в основном положительные, посчитала правильным поехать и на месте разобраться, стоит ли покупать у них авто или лучше еще поискать. В принципе изначально меня все устраивало, хороший выбор, цены разные, можно выбрать по своему кошельку довольно неплохой автомобиль. Отдала предпочтение слегка подержанному Жуку, по внешнему виду и по цене мне подходило. Стали заниматься оформлением, а до этого я несколько раз переспросила менеджера, это все, или за что-то с меня еще деньги потребуются. Получила четкий ответ, что цена указана окончательная, все необходимое уже вошло в стоимость. Только поставила подпись, как сразу уже узнала, что мне необходимо заплатить 60000, за тест драйв, за договор, за предпродажную подготовку и еще комиссия какая-то. Ну вот как так можно? Тут даже не столько в деньгах дело, сколько в их подлости. Ну почему сразу не предупредить? Когда в следующий раз буду покупать машину, ни за что к ним не поеду, неприятный осадок оставили.
Отзывы читал перед поездкой, так и не понял кому верить, 50/50. А когда приехал в автосалон и проторчал там три с лишним часа, то принял все-таки сторону тех, кто пишет про АЦ Алтай негатив, тут я больше склонен верить, потому что сам убедился в “честности” дилера. Брать машину намерен был в кредит, потому что с финансами вечные трудности, как у многих в наше нелегкое время. Судя по обещаниям и предложенным условиям, дилер впечатлял и я надумал ехать именно к ним. Опять же отзывы, многие клиенты писали про них хорошо, по части кредита так вообще нареканий не было ни одного, по крайней мере я не нашел ни одного негативного отзыва на эту тему. Ну вот значит приехал и сижу в кредитном отделе, все вроде бы хорошо, процентная ставка очень даже приемлемая, 5,5%, тут же и скидку пообещали и подарки достойные. Стали разводить Меня на первоначальный взнос, якобы тогда условия еще лучше, но я не имея денег вообще отказался, сказал что меня и так все нравится. Ладно, отправили меня ожидать, прождал больше трех часов, пригласили обратно и что я вижу, скидки на машину уже нет, помимо основной страховки, которую мне обещали подарить, я должен купить еще кучу, но самое ужасное это процентная ставка, в реале она составила 21%, а это уже никуда не годится. Ну и как тут можно написать положительный отзыв?
Не собираюсь больше связываться с этими мошенниками АЦ Алтай, пусть что хотят обещают, однозначно этот автосалон развод. Не узнаешь, пока не столкнешься, пока договор не подпишешь, правда не вскроется. А правда ох и суровая, лучше бы и не знать. Но, как говорится, что сделано, то сделано, буду впредь умнее. Получилось так, что пока искал, кому продать свой подержанный Рено Логан, нашел рекламу этого автосалона, предлагали воспользоваться удобной системой trade-in и без заморочек обменять б/у автомобиль на новый, обещали реальную оценку и честную сделку. Нормальный вариант, сразу в одном месте продать старый, купить новый и тут же на месте его застраховать и поставить на учет. Поехал к ним, Логан оценили достойно, да он и был у меня нормальный, просто захотели новую машину, Рено Каптур. Документы подписал, осталось только доплатить и забирать, но тут мне менеджер называет сумму, необходимую для полной оплаты и я понимаю, что цена Логана не учтена. Потребовал объяснений и получил их, мой Логан это “битый тазик” и красная цена ему 180000, а на Каптур установили допы, которые мне необходимо оплатить, а также услуги дилера. Развели как ребенка, забрали нормальную машину за доп опции и услуги.
Слаженно и грамотно работают ребята, молодцы, поблагодарить бы, да за такую работу по ушам больше надавать хочется. Разводилы АЦ Алтай потому что, грамотные и умелые. не было бы так обидно, если бы не пришлось тащиться к ним за 500 км. Убедили в наличии отличного Митсубиси Аутлендер 2018 года выпуска, практически в идеальном состоянии, так и сказали, если не смотреть на год, то машина как новая. Цену обозначили тоже нормальную, подарки пообещали и даже оплатить проезд. Ну так как я ничего не теряю, а скорее наоборот, то решил поехать в автосалон, несмотря на неближний путь. Менеджер по телефону еще предупредил меня, что автомобиль пользуется спросом, что уже передо мной четверо звонили и что спокойнее для меня будет, если я его забронирую, тем более что услуга эта обойдется мне всего в 10000р. Согласился и даже поблагодарил менеджера за совет, оплатил бронь, получил номер и поехал. Выехали ночью, чтобы к утру уже быть на месте. Приехали к открытию, я доволен, в предвкушении, прошу показать авто, а мне показывают откровенный хлам, мол вот ваш Митсубиши. Твою ж мать, и из-за этого корыта я пёрся столько времени и еще столько же обратно. Так говорю дело не пойдет, мне от вас ничего не надо, верните деньги. А х** с маслом мне, а не деньги. Короче такая вот безрадостная история.
Расскажу про автосалон Алтай, но буду краток, так как я не специалист по написанию отзывов, а простой работяга. Что бы заработать на новый автомобиль мне пришлось изрядно потрудиться. И когда нужная мне сумма была на руках, я поехал в этот автосалон. Вроде как у них цены ниже чем везде. Но мне не понравилось качество обслуживания и грубость менеджера, поэтому я ушел к конкурентам. Просто считаю что сотрудник не должен позволять себе говорить такие вещи, как было сказано мне. Когда я сказал что хочу купить машину за 600 000 рублей, он предложил оформить кредит на еще на 500 тысяч и тогда он сможет мне подобрать что нибудь приличное. А так мол я могу рассчитывать только на дешевого китайца, который будет постоянно ломаться.Но на сайте то я видел много автомобилей за такие деньги. На что тот только посмеялся и ничего не стал отвечать.Вот такой здесь сервис.
Не ведитесь на обещания, АЦ Алтай там всех разводят. Сначала врут про то, что у них широкий выбор машин, самые низкие цены, грозятся завалить подарками, но это чистый блеф лишь для того, что заманить. Потом уже по ходу они делают естественный отбор, кого кинуть нельзя, те сами сразу уезжают, а кто ведется, того и кинуть можно. В реале заявленных машин по большей части не найдете, а по ценам там мрак просто. Сам не покупал, что и радует, но был свидетелем чистого кидалова, машина на 250 тысяч на глазах подорожала, за счет китайских дешевых допов. Клиент в отказ, а с него в нагляк неустойку слупили, больше сотки. Это жесть, ребята, ни с х@я мужик на бабки попал. Если вам этого недостаточно, то почитайте про автосалон на Малахова, 26 а реальные отзывы, каких уже везде полно, не те что на их сайте, а именно реальные, от реальных клиентов. Или съездите туда и убедитесь сами. Типичная шарага по разводу людей на деньги.
Я такие цены на машины нигде не видел, АЦ Алтай там офонарели что ли совсем? Куда задирать то так? Простая Лада Веста в базовой комплектации по итогу будет стоить как солидная иномарка. И главное, об этой стоимости клиент сразу не знает, наивно полагает, что какая цена на ценнике, она же и есть окончательная. Но фиг там. Эти хитро@опые утырки накрутят ее своими допами, которые по сути дешманские, сдерут деньги за услуги, половину из которых они не оказывали, а вторая половина у всех автодилеров бесплатно. Здесь все если честно через одно место делается, но факт в том, что машину по реальной цене вам не купить, так что и надеяться не стоит. Я когда узнал цену Весты, которую приехал в автосалон покупать, то решил отказаться от покупки. Но меня поставили перед фактом, что тогда с меня возьмут неустойку за необоснованный отказ от сделки. Нифигасе, необоснованный, а переплата не пойти за что больше 200 тысяч, это разве не основание??? Увы, покупать пришлось, потому что им уже ничего не доказать, лучше остаться с машиной пусть и по такой цене, чем просто потерять деньги.
Ясное дело, что большинство покупателей ведутся на низкие цены. Кого не порадует сэкономить тысяч сто на покупке авто? Мне бы например точно это не помешало. Вот поэтому народ к ним в АЦ Алтай и прет, а разводилы только этим и пользуются. Умело вешают лапшу до последнего, а потом попросту кидают. Покупая новый автомобиль будьте готовы к тому, что переплачивать вам обязательно придется, как минимум 100000, а там уже на усмотрение менеджера, как пойдет, может и до трехсот. А если рассматриваете для покупки подержанный вариант, то еще готовьтесь помимо переплаты потом оплачивать ремонт из собственного кармана. Автосалон только на сайте врать мастера, что машины все в идеальном состоянии, даже обещают помогать после окончания сделки. А фиг вам! Потом к ним не подступиться. Пробовал, никакой помощи не дождаться, наоборот послать могут. Потому что при заключении сделки подсовывают на подпись документ, в котором клиент дает согласие на то, что состояние авто удовлетворительное, полностью устраивает, соответственно на этом основании в дальнейшем никаких претензий в адрес дилера быть не может. Вот вам и низкие цены. Будьте осторожны.
Необоснованно завышенные цены в АЦ Алтай. Бесит аж, сами же предлагают на своем сайте машины по низким ценам. Да мне не надо, чтобы она дешево стоила, я и не искал где дешевле, я просто хотел купить авто по реальной стоимости, а не переплачивать фиг знает за что лишние 200 тысяч. Приехал к ним в автосалон, потому что отзывы читал хорошие, дилер внушал доверие. А если получится сэкономить, так кому же это не понравится? Да, на ценнике была указана стоимость немного ниже среднерыночной, на 40 тысяч, что в принципе неплохо. Стали оформлять, я переспросил, действительно ли это окончательная цена, менеджер сказал, что да. Вот и отлично. А после мне сообщили, что я обязан оплатить дополнительные опции, так как мне их уже установили и еще плюс услуги, за установку и предпродажную подготовку. Что в итоге вышло на 160 тысяч дороже реальной стоимости автомобиля. Зачем мне оно надо, стал отказываться. В ответ мне предъявили неустойку. Теперь я знаю, как дилер проводит сделки и не советую никому туда ездить. Если конечно вы не хотите подарить мошенникам пару лишних сотен.
С АЦ Алтай столкнулись мои родители. Вначале все было хорошо, отцу одобрили кредит под 4,9 процента, пообещали что не нужно страховать автомобиль и в подарок ему дадут комплект зимних колес . Мы с папой посоветовались и решили что глупо отказываться от такого выгодного предложения. И взяв с собой 200 000 рублей на первоначальный взнос родичи поехали в автосалон. А там начался такой профессиональный развод, что они до сих пор не могут отойти от шока. Вообщем не буду долго писать, только могу сказать одно, что все эти акции, бонусы и подарки, уже включены в стоимость кредита, и проценты будут низкими, если вы приобретете страхование на недвижимость и установите на машину различное дополнительное оборудование. Моим матери и отцу автомобиль отечественного производителя придется выложить 1 100 000 рублей, и это не считая тех 200 тысяч, которые они выложили за первоначальный взнос. Купили называется авто со скидкой.
Не знаю кому как повезло в АЦ Алтай, а вот мне пришлось заплатить за рассмотрение заявки на кредит 112 тысяч 500 рублей!!!! Я приехал за машиной, которая стоила 800 000, собирался брать ее в кредит. Мне сказали что нужно заплатить первоначальный взнос 20%, потом они отправили мою заявку в банк. Предворительно кредит был одобрен на пять лет под 4,9% годовых. Мне расчитали ежемесячный платёж, опять таки предворительно он составил 10500.Когда пришёл положительный ответ из банка и мне показали кредитный договор, сказать что я о*ренел, это как промолчать. Там значились 27% годовых, и стоимость автомобиля вместе со страховкой составляла 1125000.Видя мой ступор, мне предложили подумать. Х*ли тут думать! Съё*ываться надо! решил я. Да не тут то было. За расторжение договора с меня причиталась неустойка в пользу автосалона в р-ре 10% от окончательной стоимости автомобиля, о чём и было написано в договоре, который я собственноручно подписал. Я советую всем, кто собрался брать у них авто в кредит, не делать этого. Решать безусловно вам, но вывод очевиден, я советую обходить автосалон, про них одни плохие отзывы.