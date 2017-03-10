Адрес: г. Казань, ул. Комиссара Габишева, 14А
Телефон: 8 (800) 333-94-63
Сайт: https://altin-auto.ru/
АЦ Алтын в Казани на ул. Комиссара Габишева, 14а
Экономический кризис заставляет людей вкладывать накопленные деньги во что-то существенное, в том числе, в покупку нового автомобиля. На сайте АЦ Алтын Вы увидите значительное количество антикризисных предложений: скидки за раннее бронирование авто, максимальную выгоду при покупке в кредит и по госпрограммам, подарки каждому покупателю (тут и мультимедиа, и резина, и багажник на крышу и страховые программы), скидки по программе утилизации и Trade-in. Кроме всего прочего автосалон заботится о Вашем личном времени — оценка подержанного авто за 15 минут, а одобрение кредита за 60 и правовом поле — все сделки юридически чистые.
Предлагаем поделиться своими отзывами о том, насколько выгодная, быстрая и удобная покупка автомобиля в этом автосалоне с пользователями нашего сайта!
Отличные ребята, обслуживают на высшем уровне – чай, кофе, все что пожелаешь. И запчасти найти помогут, и по обслуживанию проконсультируют, причем в любое время суток. Один нюанс, что нужной машины может не оказаться в наличии, но это не проблема , всегда можно предварительно бронировать – позвонил, заказал, приехал, забрал. Все просто и без нервов.
Всем привет, моё впечатление о салоне сложилась следующие, во-первых хорошее обслуживание, честно скажу менеджера сразу подошёл задал мне вопрос, потом стал показывать автомобиле интересовался нравится мне или не нравится, в итоге спустя время я точно был уверен что мне Шеврале Кобальт, по цене по комплектации и цвету всё как надо точкам очень четко и грамотно сработал менеджер помогли оформить документы на кредит, при этом подобрав хорошие условия, мне подошло одобрение от многих банков но я выбрала свой зарплатный банк, оформили мне на 3 года, сумма выплат оказалась небольшой, процент тоже небольшой. Проблем при оформление не было, в качестве подарка набор зимней резины.
Очень понравилось в салоне Алтын, менеджер помогал мне с подбором, ненавязчиво советовал исходя из моего бюджета, купила Киа Рио мне очень удобно и по цене отлично вписался в бюджет, выглядит современно понравилась как смотрится в белом цвете. После оформления уже на выдаче сделали хороший подарок, могу только рекомендовать.
Приобрел автомобиль в салон Алтын, вышло это не случайно, приезжал к ним пару раз, потом понял что у них выгоднее и вернулся, очень порадовала скидка и условия по кредиту. Взял Хавал ф7, еще в подарок комплект зимней резины прилагался, по правде минусов я и не заметил. Все очень даже хорошо вышло.
Автоцентр Алтын буду советовать, со мной обошлись хорошо, помогли с выбором автомобиля, сделали скидку и подарили подарок, хорошие грамотные мендежеры, взял Фольксваген Поло мне по кайфу. Кредит на пять лет это нормальное
Приобрела отличный автомобиль в салоне Алтын, мне сделали хорошую скидку и подарили подарок, очень довольна такому раскладку, в процессе покупки были небольшое минусы но плюсов больше, поэтому оценю салон на твёрдую четвёрку, Алтын рекомендую!
Нормальный серьезный салон, по ценам если по акции брать то очень даже выгодно. Рассматривал несколько вариантов, после тест драйва все встало на свои места и я выбрал Лада Веста седан в серо голубом цвете. Оформляли в кредит получилось долго, но машина того стоила! Комплект зимней резины плюс два расхода по кредитным платежам в подарок загладили эту ситуацию.
Хочу тоже поделиться своим впечатлением об авто центре Алтын, я выбирала машину исходя из своего бюджета, рассказала свои подведения и озвучила бюджет. Мендежер сразу предложил рассмотреть два варианта, из которых мне больше всего понравился Равон Р2 в бюджет свой спокойно уместилась, на тест драйв поняла что машина мне подходит, удобная в управлении, комфортная. Кредит одобрили и процентная ставка не большая. Внесла первый взнос и получила скидку, а ещё два платежа по кредиту за меня оплатят в подарок, очень достойно. Благодарю вас, хоть и были некоторые минусы, но когда мне выдали машину я все забыла. Спасибо.
Покупкой своей я однозначно доволен и салон Алтын рекомендую посетить, искал где выгодно можно купить для супруги Равон Р2 так и вышел на них, машина стояла в наличии в желто зелёном цвете с хорошей скидкой, комплектацию взял комфорт там все необходимое есть. К машине комплект зимних шин получил в подарок. Оформление в кредит прошло успешно. В машине не разочаровались за такую цену достойный вариант, салон Алтын молодцы цены не завышенные и отношение хорошее.
Приезжал в Алтын покупать Ладу Весту, получил хорошую информацию по автомобилю, прошёл тест-э драйв и решил покупать, понравилось обслуживание менеджером, ответил на все мои вопросы дал время самостоятельно ознакомиться с машиной и спокойно смотреть её. У меня возникло только единственная проблема, я не мог определиться с выбором комплектации, но пообщался с менеджером решил взять более улучшенную комплектацию, тем более что со скидкой она выходила нормально. К машине бонусам комплект зимней резины. Удачная покупка, спасибо салону Алтын, буду вас рекомендовать.
После того как отучилась на права сразу стало думать где купить автомобиль, денег у меня было немного на первоначальный взнос поэтому кредит это прям мой вариант, в салоне Алтын мне предложили хорошие условия по кредиту по программе первый автомобиль и сделали скидку в 10%, а ещё в подарок и страховой полис полагался что довольно таки неплохо сэкономили мои деньги. а купила я Шеврале спарк такую маленькую машинку с пометкой на первое время но я думаю что она прослужит недолго потому что мне мне очень комфортно и удобно. благодарю салона Алтын за такой приветливое обслуживание, за помощь при выборе машины, в общем то за всё благодарю
В нашу семью нужен был комфортный и просторный автомобиль, с вместительным багажником, все эти параметры мы нашли в Ниссан Кашкай. Цены у него разумная, не космическая со скидкой которую сделали в салоне Алтын сомнений в покупке не оставалось. Менеджер молодец ненавязывал лишнего, помог с выбором комплектации, скидку намутил хорошую ну и с кредитом помогли разобраться, одобрение получил сразу после тест драйва, проценты вменяемые. За дополнительный бонус в виде комплекта резины благодарим. Салон хороший.
Всем доброго времени суток, покупал в салоне Алтын свой первый автомобиль, цены оказались вполне доступными, скидки не плохиие привлекли внимание, выбралииз наличия Рено Сантеро, Сделали скидку в 10% , да и за комплект зимней резины благодарность, Советую салон меня не подвели.
Стал интересен трейд ин потому что мне оставшиеся деньги надо было в кредит а с трейд ин это проще, сдавал логан а взамен брал сандеро новый, в плане оценки были вопросы но всё с лихвой компенсировалось скидкой за трейд ин, кредит выдали под лояльный процент 6.6 годовых, ещё как скидку можно посчитать два первых платежа по кредиту и страховой полис на это я не тратил своих денег
Подумал и решил брать кредит на машину, конечно это переплата за счет процентов, но машина нужна была уже сейчас, без нее вообще не комфортно. Ездил по салонам так попал в салоне Алтын, ребята дали хорошую цену на Фольксваген Поло, по акции скидка достойная, кредит одобрили и подарили два расхода по платежам. Благодарю и рекомендую всем.
Считаю что салон Алтын заслуживает моего совета, ну вот правда все сделали идеально. Скидку получила на которую рассчитывали, в договоре ничего лишнего, всё как надо. Кредит подобрали под мои пожелания получился на пять лет. Буду ездить теперь на Киа Рио мне очень нравится.
Салонов сейчас много, я не поленился и посетил многие, понравилось в салоне Алтын, цена на самом деле получилась выгодной, стоял к них как раз Рено Аркана нужного цвета и нужными опциями, ничего лишнего сверху ненавязывали. Оформление прошло спокойно, кредит одобрили сразу, вносил первоначально 30% от общей суммы, скидку получил как и планировалось, подарок на выбор взял полис каско. В целом к салоне претензий не имею, на мелкие недостатки закрываю глаза. Одобрено мной! И рекомендовано!
Выбрал автомобиль по душе в салоне Алтын, понравился Кулрей, выглядит отрадно и цена доступная со всеми прибамбасами и комплектом зимних шин в подарок. Кредит оформили как я и ожидал, нормальный салон пол обслуживанию проблем не было, не навязывали не накручивали лишнего. Достойно одним словом.
Оставлю свои пару слов в пользу салона Алтын, купил совершенно новый Ниссан Террано , машина в средней комплектации. Обошлась мне здесь совсем не много все благодаря акции, попал в нужное время в нужное место. Воспользовался кредитом, все прозрачно и цена и ставка по кредиту, доступно. Неожиданно в конце сделки предложили выбрать подарок, подарили комплект зимней резины!
Взяла Шеврале Спарк в салоне Алтын, оформила кредит, считаю что купила машину недорого, скидку дали по акции 187 000 руб, плюс дали подарок в виде полиса КАСКО. На мой взгляд салон хороший, у них и правда выгодно получается.
Смело могу порекомендовать салон Алтын, ассортимент продаваемых автомобилей тут отличный, есть из чего выбрать, цены при этом не гнут, да еще и скидки предоставляют, очень круто. Покупал Чаган Cs35, скидку дали 181 тыс. , комплектацию выбрал люкс на механике, оформили за несколько часов, в кредит, с моим первым взносом. Так что салон рекомендую, смело.
Молодцы что работали все праздники, было очень удобно посещать автосалон в эти дни, моей целью был хендай туксон, до этого ездил на митсубими асх, туксон это уже совсем другой уровень, правда и цена не маленькая, благо скидки хорошие , благодаря им не голую взял , страховку оформил у них на месте, с автомобилем дали полезную вещь набор автомобилиста
Автосалон Алтын зарекомендовал себя с хорошей стороны, приехала к нему в салон выбрала машину и уехал на ней в этот же день, цены приемлемые и выбор действительно хороший. Я вот купила Джилли Кулрей на тест драйв превзошел мои ожидания, мне понравилась комплектация комфорт в белом цвете, итоговая цена получилась хорошее, одобрили кредит под 6,4%, процент достаточно хороший, ежемесячный платёж не бьет по карману. всё прошло нормально без головной боли оформили всё быстро плюс в подарок предложили разные варианты, из которых я решила остановиться на комплекте зимняя резина, покупкой довольна, салоном тоже.
Увидел Рено Аркана и решил поменять свой старый автомобиль на эту модель, ездил по разным салонам, в салоне Алтын увидел условия по трейдину которые мне понравились, оценили мою машину хорошо озвучили сумму на которую я согласилась, вдобавок сделали скидку 80 тыс, на саму машину была скидка, поэтому общая скидка получилась очень выгодной. Кредит мне дали на 3 года, условия хорошие, подарок сделали, оформили всё быстро дополнительных денег не тратил. Салон Алтын буду рекомендовать, менеджеры молодцы умеют работать.
В этом салоне приобрёл себе Шкода Октавиа, машина была в наличии во многих комплектация и цвете, выбрал стайл 1.6 на автоматической коробкой передач и 110 лошадей, в приятном синем цвете, скидку 160 тыс провели на неё я очень рассчитывал. По комплектации менеджер все объяснил, где что как работает. Оформляли не долго, подарили много полезных подарков. В целом, впечатления от автосалона Алтын у меня остались приятные и положительные. Существенных недостатков в их работе не заметил.
Отзывчивый салон, оставил заявку у них на сайте по вопросу кредита, и сами мне перезванивали и продали в итоге по выгодной цене киа х лайн, кредитный договор тоже вполне приличный на 4 года выдали со ставкой под 6.8% годовых, за покупку в кредит получил много привелегий, комплект резины, два платежа в подарок и страховой полис, это моё самоё выгодное приобретение.
Внимательные и отзывчивые сотрудники автосалона. Большое спасибо менеджеру салона алтын, который при личной беседе рассказал все плюсы и минусы автомобиля Лада Веста, оформившего заявку на автомобиль, а также специалистам кредитного отдела. С уважением к Вам, клиенты автосалона
Весной надумал купить машину, но не думал, что это будет так сложно и проблематично. Во-первых, разнообразие марок и моделей, во-вторых, сложно найти приличный автосалон без хамовитых менеджеров и напаривания самой дорогой модели. Выбирал между 4 моделями. Не знаю почему, но хотелось кроссовер с полным фаршем, как говорится. Смог определиться только в алтыне и то с помощью Менеджера . Показал все 4 марки, опробовали тест-драйвы, расскзаал о минусах каждой, за, что отдельное спасибо, не напаривал ничего. Остановился на рено дастер.
Взяла здесь новый Логан, покупкой в целом довольна. Была до этого еще в парочке салонов — я хоть и не сильно в авто разбираюсь, но пытались очевидно развести. Здесь отношение совсем иное — честно рассказали и показали все проблемы, благо, их немного. Я довольна, приеду на обслуживание.
Я давно хотел купить себе хорошую и надежную машину. Но на рынке на такие обычно цена от полтора миллиона и выше. Два месяца назад пришел в Алтын присмотреться, посоветовавшись с консультантом, тот предложил мне хороший вариант.Внешне мне машина понравилась, симпатичная да и по цене получалась выгодно . Продавец предложил мне пройти тест драйв, и определиться с выбором. На тесте эта красотка меня в себя влюбила. Она плавно двигалась, очень маневренная, амортизация показала себя хорошо, ни пробоины ни камешки на дороге не ощущались.
Огромная благодарность салону за отличных специалистов!!! Менеджер по продажам – МАСТЕР своего дела. Очень доброжелательна и отзывчива. На все вопросы-расспросы отвечает с удовольствием. В салоне очень благоприятная. В салоне четкая, слаженная работа коллектива. Рад , что попал в этот салон
Сейчас понимаю что выбор сделала правильный когда обратилась в авто центр Алтын. Мендежеры хорошие и понимающие, посоветовали, а не невязывали. Понравился Рено Сандеро в синем цвете, покупала с помощью кредита тут меня условия привлекли, с менеджером всё проговорили, составили график и сроки платежей так чтобы выплата была не большой, плюс скидку и подарок по акции получила. Благодарна очень.
Появились деньги и чтоб просто так их не потратит впустую, решила внесли их в первый взнос кредита и купить машину, водительские правда уже давно пылятся на полке. В авто центрах предлагали разные варианты, глаза у меня загорелись при виде Шеврале Спарк, ценник очень хороший со скидкой, внешне автомобиль симпатичный. Кредит кстати прям порадовал, сумма ежемесячного платежа не большая. В общем, купила машину в Алтын, считаю что правильно вложила свои деньги.
Неплохой салон, но как плюсы так и незначительные минусы. Что касается цен, выбора то тут все отлично, приобрёл Ниссан Альмера в нужной мне комплектации и ничего лишнего, что касается обслуживания то медленное, точнее не обслуживание а оформление, благо на качество автомобиля это не влияет. Ещё к плюсу отнесу то что мне провели тест драйв без предварительного звонка и записи, не в каждом салоне так. Алтын молодцы.
Купил Шеврале Спарк не себе а супруге, взяли ей в красном цвете, как она и хотела яркую и миниатюрную. Машинка имеет не плохие опции, а цена очень вкусная, скидка 152 тыс многое занять, комплектация LS вышла в 617 тыс. Страховку у них же сделали, а вот комплект зимних шин в подарок получили. Если поедете к ним в выходные как и мы то возможно придётся сидеть в ожидании, а так салон хороший, друзьям я бы порекомендовал
Купил совсем недавно новый Равон Р4 смотрел среди бюджетных моделей так вот эта модель приглянулась сразу, много интересных расцветок, я выбрал ту что у наличии серо перламутроыый. Менеджер молодец помог решить пару вопросов. Кредит у меня получился под 4,9% годовых сроком на пять лет. Считаю что салон Алтын можно рекомендовать.
Сначала думали взять б/у Но после того как посетили салон было принято решение взять новую тем более скидка позволяла и условия по кредиту позволяли. Купили Рено Сандеро, в целом остались довольны ничего плохого просалон сказать не можем Единственное что была задержка при оформлении но приятный подарок сгладил это ожидание
Цены по городу хорошие, меня в салон привело то что машина у них была в наличии, приехал осмотрел и купил, скидку сделали и с кредитом помогли разобраться, взял на хороших условиях, основная сумма была на руках, остальное всего на два года раскидали, как раз платёж хороший вышел. Установил пару допов тк скидка позволяла. В целом доволен, взял Рено Каптур, в салоне Алтын. Не пожалел, что к ним поехал хорошее и приличное место, и вам советую.
Был я владельцем форда куга брал его тоже, машина мне не понравилась, жёсткая и вообще не то что я ожидал, как только появилась возможность я его продал, а сам положил глаз на шкоду карок, про автосалон Алтын я уже слышал и первым делом сюда поехал, нужная модель была в наличии , цена устраивала, ездить дальше и искать я не видел просто смысла, комплектацию выбрал с полным приводом на автомате, хотел сразу купить на неё каско , но мне сказали что можно выбрать в качестве подарка и выйдет бесплатно
Покупала я машину со скидкой 10% так как я являюсь медицинским работником и подошёл под кредитную программу. Новый Фольксваген Поло оказался вполне удачным вариантом, да по цене вполне адекватная, плюс условия по кредиту хорошие и в подарок к полис каско. Понравилось что у них все честно и по делу, без навязывания. Однозначно рекомендую салон Алтын к покупке.
Делюсь своими впечатлениями о покупке машины в автосалон Алтын, в общем все супер. Купил Дастер, кредит оформили через сбер, всем доволен пока что мне все нравится особенно цена, со скидкой получилась даже лучше чем я планировал. В подарок комплект шин отличная тема.
Доволен своим выбором в пользу салона Алтын, посещал я и другие салоны но все равно к ним вернулся, все таки решил брать Рено Аркана интересная модель с хорошей внешность и технически и характеристиками, ну и главное что меня привело в салон это цена, скидка хорошая сгорела душу так можно сказать. Оформили все на раз два, кредит получился с хорошими условиями, в подарок каско и набор автомобилиста, совсем не плохо. Доволен что все же выбрал вас.
Купил машину в этом салоне выбирал тщательно также так как выбирала для озвучил менеджеру все её пожелания и предпочтения он предложил мне два варианта, из которых я решил остановиться на Nissan во первых потому что он мне больше нравится самому, во вторых по цене хороший, ну и супруга мне о нём часто говорила. оформили в кредит условия что надо поэтому салон хороший, плюсую к рекомендации.
Несмотря на очередь которая была в выходной день итого посещения салона я остался доволен, купил машину без суеты и проблем. Как и планировал взял Нисан Террано в сером цвете выбрал в версии комфорт, меня полностью устроила и цена приемлемая, спасибо и ставлю 5 заслужили
О салоне Алтын узнала знакомого, хорошо сработало сарафанное радио. Приехал к нему приятно удивился ценам который они предлагали, мне повезло что машина которая мне нравилась была в наличии, правда в другой комплектации но из за того что была хорошая скидка комплектация подороже вышла также как и вышла бы мне другая комплектация, цвет как я и хотел синий. В итоге после тест-драйва сразу согласился на оформление кредита, с оформлением отправились за пару часов. Буду рекомендовать салон, не подвели
Так вообще я машину ещё ни разу не покупал поэтому процесс покупки сравнивать мне не с чем. Остановился на салоне Алтын тот который на Комиссара Габишева, взял машину за не большие деньги, брал за наличные, уступили в цене сделав скидку по акции, вдобавок подарок подогнали достойный. Салон в своём роде ничего так, хороший можно рекомендавать не подведут.
Безусловно салону ставлю лайк даю рекомендацию. Покупал в алтыне на прошлой неделе Кашкай машину выбрал потому что именно эта машина нравится моей супруге покупал я её для неё. Цена в Алтын хорошая я бы не сказал что прям совсем копейки скидка хорошая, и сами условия по кредиту тоже достаточно хорошие, переплата она будет но судя по тем процентам под которые мне дали кредит переплата будет небольшой. А в подарок машин не получили комплект резины а это дополнительная выгода дополнительная экономия не нужно будет тратиться в сезон.
Приличный салон купила машину которая точно стоит своих денег в этом сомнений нет. Со мной работал менеджер Дмитрий, объяснил все показал, провел тест драйв. Цвет я выбрала быстро а вот по поводу комплектации нужно было подумать, в итоге взяла что по дороже со скидкой которую они мне сделали хорошо сэкономила. Что касается кредита, мне одобрили и условия подобрали достойные. Могу салон Алтын рекомендовать мне у них понравилось.
Мне очень понравился данынй автосалон. Обратилиьс мы сюда по рекомендации одного хорошего знакомого. Нам срочно нужна была хорошая машина по вполне разумной цене, переплачивать по бюджету не наш вариант. Так что АЦ Алтын в этом плане сразу подошел. когда мы сюда пришли, нас встретили очень вежливо и хорошо. Менеджер предложил свою помощь в выборе и мы не отказались. Он нам давал много хороших советов и консультаций. В конечном итоге ым все атки останвоилис вой выбор на марке машины Рено. Цена как раз тоже была со скидкой. Документы на покупку нам оформили тоже очень быстро и оперативно. Всем остались довольны вполне. Рекомендую.
Вот честно плохая память на имяна но кажется менеджера звали Николаем, вот он помогал с выбором и покупкой , ходил суетился ,не пытался продать ненужное оборудование в общем мне его работа понравилось, и сам салон конечно тоже не плохой
Сам работал в продажах и знаю что неплохой процент падает когда продаешь дополнительные услуги к товару,а вот как устроенно в алтын я не понял,мне совсем не пытались впихнуть допы при покупки хендай туксон, ожидал что тогда на комиссии какой нибудь наваряться и этого не вышло, автосалон настолько хорош что даже немного подозрительно
Рассчитывал на скидку её и получил все как и было оговарено по телефону машина в наличии цвет комплектация цена совпадает, помимо этого и подарок сделали. Оформили быстро не заставили ждать. Не полпоео6ни разу что приехал к ним с далека
Воспользовался услугами Ац Алтын, решил купить них машину в кредит, предложили выгодную программу Первый автомобиль, я как раз под нее подходили, приехал в автосалон с нужными документами, предварительно отправив заявку на кредит чтобы сэкономить время. Выбрали Хендай Крета в комплектации комфорт, АМТ, сделали скидку в 10% по этому программе, планировал заплатить первый взнос около 30%, мне предложили процентную ставку 8,5% годовых, мне такие условия понравились, оформили меня за несколько часов, с договором дали ознакомиться не торопили, страховой полис каско оформили в подарок, ничего лишнего в салоне не покупал, в общем проблем никаких не возникло, подписал бумажки и забрал автомобиль, покупкой доволен, впечатления хорошие.
Тоже хочу написать своё мнение, по поводу работы АЦ Алтын. Я здесь побывал около месяца назад и у меня осталось в целом положительное впечатление. Хочу похвалить автосалон, какой здесь хороший выбор, некоторые марки автомобилей представлены во всех возможных комплектациях, прежде всего это сделано для того, чтобы покупателю было легче сделать выбор и наглядно можно было определиться с комплектацией. Я точно со своим выбором не прогадал я приобрёл Hyundai Solaris в комплектации средний. По деньгам автомобиль меня устроил полностью и не пришлось брать дополнительный кредит, это для меня плюс несомненно.
На мой взгляд этот автосалон имеет вполне достойный выбор автомобилей, а значит в Ац Алтын и стоит приобрести автомобиль. Да и цены здесь совсем не завышенные, полностью адекватные. Я здесь купил Хендай Солярис в серебряном цвете, комплектации норма около месяца назад и остался доволен обслуживанием. Отмечу автомобиль просто отличный, своих денег по моему мнению точно стоит. В салоне очень хорошо работают менеджеры, на мои вопросы отвечали без каких-либо проблем, не навязывали ненужных для меня услуг, свою работу выполнили в полном объеме и очень хорошо. Так что, советую это место.
Я всю жизнь на отечественных машинах ездил, как то привык и люблю их, хотя всегда с рук бэушные покупал и только сейчас решил купить новую, что бы как следует насладится качеством. АЦ Алтын мне советовал сын, он хорошо знает этот автосалон, тут я машину и выбирал. Я в тот день подошел к продавцу и попросил ознакомить меня с российскими марками, оказывается их больше чем я мог предположить, спасибо продавцу за консультацию, мне она пригодилась. И я выбрал GRANTA SPORT, всё мне в ней понравилась и цена не высокая. Я выбрал какого она будет цвета, а потом документы мне подготовили, ну и спасибо что быстро мне её отдали, я дождаться не мог. Очень качественный автомобиль, управляемость шикарная, очень легко ездить и расход маленький, я очень рад покупке.
Вот и мы побывали в АЦ Алтын, спешу оставить отзыв. Приезжали за новым автомобилем. Вообще не думали, что выберем нужную модель так быстро, но Солярис нам понравилась сразу. Ее стоимость всего 584 000руб, намного ниже чем в других автосалонах, так что мы не стали долго раздумывать и сразу согласились на покупку. Нам это авто порекомендовал опытный менеджер, который сразу сориентировался в том, что нам нужно. Все необходимые на авто документы мы оформили достаточно быстро, вообще сотрудники здесь знают свое дело и с этим вопросом они нам тоже прекрасно помогли. Слаженная работа, большой выбор , нормальные цены — вот чем мне запомнился этот автосалон.
Разные отзывы конечно прочитал, но сам как-то считаю, что когда плохо это все пахнет проделками конкурентов, так как лично я смог без всякого лохотрона купить здесь машину. Скажу даже больше, теперь я всем знакомым рекомендую автосалон Алтын.
Качество работы менеджера я бы оценил на 5 с плюсом, несмотря на то что оформление документов здесь чересчур затянуто, но он постарался что бы мне не ждать впустую, уговорить своих коллег, подготовить заранее мое авто к выдаче. Обычно предпродажная подготовка тоже занимает не мало времени. А я смог получить его сразу как только подписал договор купли продажи. Автосалон делает все, для комфорта посетителей. Молодцы, так держать!