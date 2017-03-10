Адрес: г. Казань, ул. Комиссара Габишева, 14А

Телефон: 8 (800) 333-94-63

Сайт: https://altin-auto.ru/

АЦ Алтын в Казани на ул. Комиссара Габишева, 14а

Экономический кризис заставляет людей вкладывать накопленные деньги во что-то существенное, в том числе, в покупку нового автомобиля. На сайте АЦ Алтын Вы увидите значительное количество антикризисных предложений: скидки за раннее бронирование авто, максимальную выгоду при покупке в кредит и по госпрограммам, подарки каждому покупателю (тут и мультимедиа, и резина, и багажник на крышу и страховые программы), скидки по программе утилизации и Trade-in. Кроме всего прочего автосалон заботится о Вашем личном времени — оценка подержанного авто за 15 минут, а одобрение кредита за 60 и правовом поле — все сделки юридически чистые.

Предлагаем поделиться своими отзывами о том, насколько выгодная, быстрая и удобная покупка автомобиля в этом автосалоне с пользователями нашего сайта!