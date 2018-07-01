Адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова д. 2
Телефон: 8 (800) 533-79-69
Сайт: https://ac-armada.ru/
АЦ Армада в Иркутске на ул. Ширямова д. 2
АЦ Армада занимается реализацией автомобилей от известных отечественных и зарубежных автобрендов. К продаже представлены новые и подержанные машины лучшего качества, прошедшие экспертную проверку и предпродажную подготовку. На официальном сайте автосалон представляет перечень услуг, среди которых автокредитование с минимальными процентными ставками, более выгодные условия при участии в госпрограммах “Мой первый автомобиль”, “Семейный автомобиль”, обмен старого авто по системе Trade-in, программа “Утилизация”, помощь в постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции, оформление страховых полисов КАСКО и ОСАГО. Команда квалифицированных сотрудников помогут Вам в решении многих вопросов, от выбора авто до наиболее удобного и выгодного для Вас варианта приобретения. За подробной информацией обращайтесь на сайт АЦ Армада, а мы предлагаем вам ознакомиться с реальными отзывами от клиентов, которые уже побывали в автоцентре и имеют представление о том, как там проводятся сделки. На своем сайте мы размещаем только честные отзывы.
Был я у них в АЦ Армада, похвалиться нечем. Автосалон слишком много на себя берет, много обещают, на деле все иначе. Выбрал Хендай Солярис, комплектации цвет самостоятельно выбирал, но решил перед поездкой позвонить, узнать все подробности, мало ли что там может быть, а мне добираться до только до города 2,5 часа. Уверенный голос менеджера внушал доверие, да, есть такая машина в трех комплектациях, разного цвета, что меня интересовала, тоже на площадке. Со слов менеджера, сделки у них проводят быстро и честно, машину смотришь, договор подписываешь, оплачиваешь и довольный езжай домой. Якобы каждый из представленных к продаже авто заранее проходят все проверки и предпродажную подготовку. Приезжаю и вижу один единственный Солярис, в люксовой комплектации и все равно дороже средней стоимости где-то на 100-150 тысяч. А где остальные? менеджер круглыми глазами на меня смотрит: Какие остальные? У нас только один Солярис. А на сайте почему несколько и ваш менеджер говорил, что 3 комплектации? Тупо плечами пожал и все. Брать не стал, зачем, когда есть возможность купить дешевле. Время тупо про@рал. Машины есть, но не те, что предлагают и цены выше.
Здрасть. В общем, история неуспеха моего обращения в автосалон довольно простая. Я, как и десятки других дурочек, повелась на приятные предложения от Ац Армада, который предлагал людям купить автомобили «быстро и недорого». Сначала я еще подумала, что такое сочетание несочетаемо, но потом решила все таки проверить. И вы знаете, работники салона так сладко в ушки мои вдували то, что я хотела услышать, что я чуть не растаяла. И чуть не подписала договор покупки автомобиля прямо на месте, причем денег у меня с собой даже не было 😀 Не помню, что мне там потом говорили сотрудники, но я точно для себя поняла, что они тут какой-то фигней занимаются. Ведь по-другому я бы не решилась на столь тупой и необдуманный поступок! Как бы я с ними расплачивалась? Посмотрела потом цену в бумаге, а там с меня хотела срубить намного больше денег, чем я бы даже могла себе позволить.
Я в шоке с таких недосалонов как АЦ Армада, типа этого, сначала наобещают, а по факту ничего нет. Я нашла их сайт, решила посмотреть ассортимент, вполне нормальный, цены заметно ниже, чем у других, также много положительных отзывов, которые внушают доверие, полно информации об акциях, скидках. В общем я поверила и поехала к ним. Я планировала сдать свою машину по программе trade-in и купить новую с доплатой. В салоне я выбрала авто и менеджер начал оформлять документы. Изначально мою машину оценили нормально, но когда мне дали ознакомиться с договором, я заметила, что мою Шкоду готовы забрать за копейки! Данная цена меня категорически не устраивала, потому что я узнавала её цену перед поездкой в автосалон, там совсем другие деньги, она в нормальном состоянии! Я стала возмущаться, почему буквально, полчаса назад была одна цена, а сейчас другая. Видите ли ИХ эксперты выявили серьезные проблемы. Я поняла, что с уродами спорить бесполезно и отказалась от их услуг. В общем, можно сделать вывод о том, что здесь делать нечего, кидалово!
Так и не смог купить машину в АЦ Армада, хоть на поиски и пустые разговоры ушло много времени. Как там проводят сделки рассказывать не буду, так как до конца не знаю, но вот совет все-таки дать могу, автосалон разводилы и связываться с ними не нужно. Даже на тех этапах, до которых сделка дошла, уверенно об этом можно говорить, правды в их словах кот наплакал, стараются любыми способами, ухищрениями, содрать с клиентов деньги при минимуме или даже полном отсутствии собственных затрат. Мне пришлось ждать 2 дня, пока мне наконец привезут забронированный для меня заранее автомобиль. С меня взяли деньги за бронь, еще потребовали чтобы я оплатил транспортировку авто до салона, а через 2 дня только привезли и сообщили, что продать такой автомобиль не могут, так как при продажной подготовке обнаружился заводской брак. Ну что ж, раз такие дела, попросил вернуть деньги, а мне в ответ кучу аргументов, по которым мои деньги останутся в салоне. Нервы дороже, плюнул на все и уехал. Машину мне не показывали, только на словах все. Из этого смело можно сделать вывод, что возможно машины и не было вовсе, меня тупо разводили, с целью поиметь денег и всего-то.
Долбанные сволочи!!!! Моих родаков АЦ Армада обманул на 630 000 рублей, и я готов это подтвердить официально. Покажу все необходимые документы. Им впарили автокредит под 21 процент годовых. Вы видели где нибудь такие огромные проценты? Я лично нет. Только в мелких конторах типа микрозайм, а тут приличный на первый взгляд автосалон. Так и этого им показалось мало. Заставили их застраховать жизнь за 90 000 рублей, и без их согласия оформили Каско сразу на 4 года. Пробовал сделать возврат этой страховки, но ничего не вышло, потому что проценты в таком случае станут еще больше, 32 процента!!! Это просто мошенничество в чистом виде. И самое неприятное что отсутствует возможность досрочного погашения. Поэтому мне не остается ничего другого как помогать бедным родителям выплачивать этот чертов кредит. Ну а менеджерам хочу пожелать чтобы вы столкнулись с таким же беспределом. И пусть ваш обман вернется вам сторицей!
Увидев заманчивые цены на сайте АЦ Армада, подумал,а вдруг действительно автосалон выдает автокредиты под 5 процентов, а я упускаю шанс купить новую машину. Вот и решил ехать в Армада в Иркутск, дабы увидеть все воочию. Приезжаю, начинаю узнавать что да как, и говорю менеджеру, что если мне придет положительный ответ, то планирую купить Хендай Солярис. Он был весьма любезен и отвел меня в кредитный отдел. Скажу сразу, не ожидал что на то что бы подать заявку и дождаться одобрения банка,уйдет весь день. Пока ждал ответа, даже выбрал себе комплектации и цвет будущего автомобиля , ведь менеджер сказал что почти все кто пришел в автосалон получали одобрение под низкий процент. И когда прислали одобрение я очень обрадовался. Еще бы прямо сегодня уеду на своем Хендае. Но в момент подписания я понял что планам моим не суждено было сбыться, прочитав кредитный договор,понял что вся эта лабуда с низкими процентами не что иное как развод. Чтобы получить эту самую низкую ставку, я должен оформить страховку на все что только можно. И жизнь застраховать и авто от угона и полис Каско. Меня это абсолютно не устроило и я отказался.
Это развод, ребята. Ни машин, ни низких цен, ни подарков, ничего вам там в АЦ Армада не видать, кроме как дичайшего развода на деньги. Приехал покупать машину по акции, но вот как раз на мне, по такому вот неблагоприятному стечению обстоятельств, все машины по акции как-то разом раскупили. А мне предложили оформить под заказ и подождать буквально 5 дней. Так как договор задатка будет оформлен сегодняшним днем, то и цена мне будет акционная. Вот даже сейчас, пишу и понимаю, какой это бред, а в тот момент так не думал и повелся, как лох. Ну а дальше наверное и писать не нужно, и так все понятно, что швырнули меня. Машину ждал 3 недели, потом наконец мне сообщили, что я могу приехать, так как машина на месте. Приехал в автосалон, а там цена в два раза выше. Никто кроме меня ни про какую акцию ничего не знает и не помнит. Пытался забрать задаток, тщетно. Они мне сказали, что по закону, если я отказываюсь покупать машину, то задаток мне не вернут. Ага, как они о законах вспомнили резко. А разводить меня по закону было? И, кстати, почитайте отзывы, многие кто попал в тот день на акцию, действительно попали.
Видел про АЦ Армада отрицательны отзывы, но не принял за правду, мало ли что написать могут и кто, может конкуренты стараются. Положительные отзывы тоже были, вот на ни и сориентировался. Хотел приобрести авто в кредит, у них такие условия отличные, скидка при покупке в кредит, небольшая процентная ставка, КАСКО дарят, сразу после покупки можно и застраховать авто и поставить на учет, в общем решил ехать к ним. В реальности оказалось все по другому и уже стал жалеть, что не поверил негативным комментариям. Вместо того, чтобы показать мне машину, мне показали каталог, так как в основном машины на складе, мол того, выбирайте, а пока с кредитом будет решаться, машину доставят. Уже стало напрягать, как-то мне не улыбалось брать деньги у банка не пойми на что. Цена привлекала и решил все равно попробовать, пошел в кредитный отдел. А там проценты меняются, как настроение у беременной. Начали с 7%, уже слышу, говорит про 11%, в итоге на бумаге вижу 18%, что за фигня и зачем мне это вообще надо. Послал как мог покорректнее, не стал рисковать, да и нет в этом смысла, этот автосалон типичные разводилы, которым важно срубить бабла с клиента.
Бардак полный в АЦ армада, никто ничего толком не знает, толпа сотрудников, все тупые как пробки, спихивают друг на друга ответственность, грызутся между собой и все это на глазах посетителей. Машины пыльные стоят, не поймешь где новая, а где с пробегом. да что там, даже цвет нормально не видно. По ценам вообще мрак, от балды называют выгодные для них суммы, никакого порядка. Пробыл там наверное около часа, все надеялся хоть на какой-то более менее нормальный итог, а они то машина есть, то машины нет, то на стоянке, то она уже на складе. Ждать мне или не ждать, есть в этом вообще какой-то смысл? Бегают туда сюда, суетятся, короче фигня это все, а не солидный автосалон, как пишут про них в интернете. Я как ехать в автосалон сайт их глянул, там же несколько отзывов просмотрел, пишут что все отлично, покупайте не пожалеете. Ну короче в итоге я так и уехал домой без машины, потому что мне стали заливать воду в уши типа надо предоплату внести, потому только машину пригонят. А это чистый развод. А в куче с бардаком что там творится, заведения отстойное короче, делать там нечего. Жалко про@ранный выходной, потому что туда сюда дорога 400 км, плюс там час, вот и весь день.
Главное при покупке машины выбрать еще и нормальный автосалон, где тебя не кинут. Но сейчас это становится все сложнее и сложнее, потому что появляются они как грибы после дождя и тут же обрастают огромным количеством положительных отзывов. Поэтому не знаешь чему верить, вроде новый салон, а за столь короткое время уже столько отзывов собрал и все как один положительного характера. Обо всех салонах писать не берусь, так как не знаю, везде не побывал, но вот о конкретно этом АЦ Армада у меня имеется достоверная информация, полученная на личном опыте. Это типичные кидалы, пишут о себе красиво, обещают много, а по факту кидают народ как нефиг делать. По телефону пообещали мне Рено Каптур нужных мне комплектации и цвета, сказали что он есть в наличии, стоит на площадке и даже не один, а сразу три. Цена у них предлагалась тоже немного ниже, чем средняя, этим тоже подкупили. А приехал и машины не обнаружил. Мне сообщили, что машина была продана буквально перед моим носом, но остальные две стоят на складе и мне их могут привезти. Я даже обрадовался и готов был подождать, но мне сообщили, что машины не пригонят, пока не внесу 40%. А это как пить дать развод, отказался. После чего у меня и сложилось такое мнение, а вы смотрите, думайте.
Сотрудничать с данным дилером неприятно и опасно, я бы никому не стал советовать покупать у Армада авто, особенно в кредит. Много подводных камней, которые станут заметны после заключения договора. Мне просто повезло, я не попался в их хитрую ловушку, вовремя заподозрил неладное. Начиналось все обычно, нашел сайт дилера, заинтересовало предложение по покупке авто в кредит, позвонил, красиво все рассказали, скидка, подарки, маленькие проценты, все понравилось, поехал. В салоне встретил менеджер, показал машину, вроде все норм, новая, цвет и комплектация как и договаривались. В кредитном отделе, пока ждали одобрения кредита, попросили подписать договор купли продажи, я сначала ничего не заподозрил, но потом мне стало как-то не по себе, по кредиту еще нет определенного решения, может мне что-то не понравится и не соглашаюсь с условиями, а договор купли продажи уже подписан. Я заметил в договоре пункт о неустойке в случае отказа от покупки, это означает, что если откажусь от кредита, соответственно откажусь и от покупки, а значит с меня потребуют неустойку. Ох и хитрые уроды этот автосалон, будьте с ним максимально внимательны и осторожны.
Перестал верить людям именно после посещения этого Ац Армада Думаю, многие со мной согласятся если я скажу что любой человек хочет купить автомобиль без проблем. Я, например, очень трепетно отношусь к этой теме и очень долго и тщательно выбирал себе машину и автосалон в котором я смогу без проблем ее купить. Данный салон показался мне очень привлекательным и я остановился на нем. Долго анализировал их каталог и определяя с выбором автомобиля. Когда дело долго до покупки, я понял что купить здесь автомобиль мне не удасться, к сожалению. Я имел много разных автомобилей и многое в этом смысле понимаю. Когда я задавал некоторые вопросы специалистам из салона, то они, откровенно говоря, врали мне и даже ни капли не стеснялись этого делать. Я до последнего не подавал вида что читаю их ложь, а они продолжали говорить неправду. В итоге я высказал все что думаю о них. Это конченные люди, я вам отвечаю. Я был шокирован этим и даже не представляю сколько людей было обмануто здесь. Практически, каждый первый кто покупает автомобиль ничего в этом не понимает, а эти чепушилы этим пользуются, жаль что все так. Даже и не знаю, как можно обезопасить обычного покупателя от обмана.
Решила воспользоваться программой trade-in, зря я это сделала, автосалон — @ерьмо. Отняли у меня время, хотели поиметь на деньги. Не дала я им такой возможности, лишила удовольствия) Ну что сказать, мошенники АЦ Армада и уроды. Честно врут, аж верить хочется. Ладу Весту 2015 года, оценили даже немного больше, чем я рассчитывала, нау порадовали конечно, правда недолго. Весту увезли на оценку, а меня стали обрабатывать на договор по ново машине. Но я торопиться не стала, решила все таки дождаться окончательногорезультата. Чуйка меня не подвела, эти уроды настолько забраковали мою ласточку, что дали ей красную цену в три раза меньше от начальной. Я прекрасно понимала, что это развод, не может столько стоит моя машина, я вожу аккуратно, ни ДТП, ничего подобного не было, регулярное ТО и т.д. Кому они будут втирать о проблемах? Думали если баба, то прокатит? Уроды конченые! Шлите их на х*** и не связывайтесь, время потеряете.
Мне тоже есть что поведать про этот АЦ Армада. Я обратился сюда что бы приобрести Митсубиси Аутлендер. Со скидкой, который предлагал автосалон, он выходил дешевле чем у официального дилера на 180 тысяч рублей. Но в итоге вышло что заплатил я гораздо больше, так еще и нервов сколько потратил. И сейчас очень жалею что вообще с ними связался. Расскажу вам, каким образом они обманывают. Уже после покупки я узнал что скидки то они делают, но потом с помощью дилерской комиссии накручивают в 2 раза больше, и вместо того чтобы сэкономить 180 тысяч рублей я отдал им 360 000. На этом мои неприятности не были закончены. Получение автомобиля, затянулось и вместо обещанных 3 дней я смог его забрать только через 10. То мастер у них не вышел, то еще какая причина. Ну и напоследок мне не отдали ПТС, пришлось еще и за ним целый месяц туда ездить. Истрепал себе все нервы, пока решал все вопросы. Так что впечатления у меня остались не самые приятные. Рекомендую обходить стороной этот автосалон.
Расскажу о том какое мнение сложилось у меня после посещения АЦ Армада. Хотел обменять свою машину по трейд ин, но мне не удалось этого сделать, по той причине, что данная функция у них не для клиента, а только ради получения выгоды автосалону. Покупать по этой программе новую машину, нет никакой выгоды. Скажу почему. Мой автомобиль оценили по бросовой цене. Выдумали какие то непонятные поломки, которых нет в моем авто и внаглую снизили стоимость выкупа. Я конечно же отказался, потому что запросто смогу ее продать сам за гораздо большую цену. И что меня особо возмутило, это то что с меня потребовали 10 тысяч рублей. Сказали что это плата за проведенную диагностику и мойку автомобиля. Я начал ругаться, не собирался быть лохом и платить им деньги, на что мне сказали что автомобиль свой я в таком случае не получу. И только после того как я прямо при них позвонил в полицию, мне не отдавали ключи от машины. Но честное слово, такой подлости я не ожидал от этих паразитов. И дешевле мне было бы заплатить. Так как эти мерзавцы сломали мне ручник и надорвали ремень ГРМ. И вы понимаете во сколько мне обошелся ремонт. Вот и делайте выводы, что это за автосалон!
Вот и я пополнил ряды обманутых этим АЦ Армада. И мне остается только писать отзывы про автосалон и выплачивать им навязанный автокредит. Товарищ надоумил меня взять там Рено Логан, вроде бы неплохой автомобиль и цена со скидкой была всего 350 000 рублей, решил, что надо ехать в автосалон и покупать этот автомобиль. Деньги у меня были, рассчитывал по быстрому заключить договор и уехать на работу. Но работать эти ребята не особо то и торопятся. Я провел там часов 6. А все потому что меня отговорили от Логана и практически навязали Хендай Крету. Я признаться честно, повелся на то что ежемесячный платеж будет мне вполне по карману, вот только не учел, что халявы в нашем мире не бывает. Впарили столько допов и страховок, что они вышли как сам автомобиль. А проценты, очень далеки от 4,9 как мне сказал менеджер. И об изменившихся условиях никто не предупреждает. Напротив, стараются чтобы покупатель не прочел это в договоре, отвлекают, задают разные глупые вопросы, вообщем не дают сосредоточится. Вот я и подписал такой кабальный договор, не думая что это афера. Как вообще можно так нагло обманывать!!!
Хамское отношение сотрудников в АЦ Армада отбило все желание покупать автомобиль в данном автосалоне. Планирую покупку машины, бюджет 550 тыс рублей. На сайте увидела что у них есть приличные авто, с пробегом естественно, за нужную мне сумму. Приехав на место попросила менеджера помочь мне в выборе, честно озвучила имеющуюся у меня наличность. Так видимо для них это такая мелочовка, что меня начали отправлять от одного менеджера к другому, никто не хотел мне помочь. И когда после часа ожидания мне наконец то уделили внимание, то молодой человек разговаривал со мной в пренебрежительной форме. Мне понравился автомобиль опель корса 2007 года, на вопрос о его техническом состоянии мне ответили , а сами то вы как думаете, что можно взять за 550 тыс. Интересно, куда смотрит руководство, не боятся клиентов потерять что ли. В общем автосалон разочаровал меня ужасно!
Все что пишут про этот автосалон Армада истинная правда. Я и сам читал эти отзывы, перед тем как ехать. Один сплошной негатив. И именно благодаря им, я не совершил большую ошибку. Приезжаем мы значит с другом в АРМАДА авто и просим рассказать о наличии и стоимости машин, потому что информации на сайте я не доверяю. Ответ менеджера меня убил, говорит, что он и сам не знает что у них есть на складе, а чего нет. По каждому автомобилю звонит и спрашивает. Хорошо, с горем пополам определились мы с маркой, это был Ниссан Кашкай и решили что перед тем как подпишем договор, посмотрим его вживую. Но без внесения предоплаты это сделать оказалось невозможно. Вот тут то я и вспомнил как они обманывают людей, и высказав менеджеру все что мы думаем по этому поводу, развернулись и ушли. Благо конкурентов у них полно. Купим в другом месте.
Ац Армада обманывает что при покупки машины в кредит не надо оформлять каско, а на самом деле эта страховка уже включена в итоговую стоимость машины, а тебе врут что дают его в качестве подарка. Автомобилей там кстати особо нет, выбирать не из чего. Я хотел приобрести Фольксваген Туарег, и так вышло что смог купить лишь Шкоду Фабиа, потому как Фольксваген надо было заказывать и ждать неизвестно сколько времени, а Шкоду я получил в этот же день. И в результате, это авто мне обошлось в 2 раза дороже чем если бы я покупал его за наличный расчет. Хоть и делают скидку, но потом ее забирают назад в виде дополнительного страхования и прочей лабуды. Отказаться нет возможности, так как все это делается втихую, тебе лишь незаметно дают на подпись дополнительный договор. Я естественно знал что брать автокредит не выгодно, но не думал что настолько. Мне автосалон не понравился, советовать его точно не буду!
Когда я искал себе машину, то приятель порекомендовал данный автосалон. Сам он ничего в Ац Армада не приобретал, но в ближайшее время планировал. В первую очередь я зашел на сайт к этому дилеру и увидел что выбор у них предлагается большой, да еще и по ценам дешевле чем везде. Решил с самого утра ехать за автомобилем. Приезжаю и узнаю что стоимость которая указана у них на сайте действительна только при обмене своего авто по программе трейд ин. У меня такой возможности не было и цена стала выше на 250 тысяч рублей. Затем при осмотре Хендай Соляриса, который я планировал взять, обнаружил что она вся в мелкую царапину, как будто не новая, а уже с пробегом. Менеджер говорит, это просто пленку так неудачно сняли, и он может сделать скидку в размере 30 тысяч рублей. Я не стал конечно же ничего покупать. И товарищу теперь тоже не советую.
Данный автосалон — это сплошной обман и развод! Если вы всё таки попались на их удочку, ни в коем случае не сдавайтесь, не опускайте руки. Звоните в полицию. А если видите, что полиция бездействует, они наверняка с этим салоном заодно, то не теряйтесь, звоните выше. Всех то автосалон не прикормил. А они боятся активных. Лишняя шумиха им ни к чему.
Например мне АЦ Армада вернул мои деньги. Да ещё и сам директор позвонил и извинился. Сказал, что мне нужно было сразу к нему обратиться и он бы обязательно решил мою проблему на месте, а нерадивого менеджера он уволил. Хотя я думаю, что бедолага менеджер здесь ни при чём. Он просто выполнял такую работу, которую этот же директор ему и поручил. Автосалон этим и живёт. Я уверен, что большая часть клиентов вынужденно соглашается на их условия, и переплачивают большие деньги, которые прямиком сыплются в карман руководства. Конечно, я бы советовал в этот автосалон вообще не обращаться, но если вдруг попадёте, то не бойтесь, действуйте.
Увидел автомобиль на фото в рекламе — конфетка!!! позвонил В АЦ Армада, говорю что хочу купить именно его! Уточнил комплектацию, окончательную стоимость. Приезжаю, стоит ржавое корыто(( Да оно в реале стоит раза в три дешевле!!! Вопрос: какого х..ра вы мне пудрили мозги по телефону??? Надеялись что приедет какой нибудь лох и купит его у вас??? Даже если приедет лох, то он в добавок ко всему должен быть слепым лохом! Слепым стопроцентно! Потому что невооруженным глазом видно что автомобиль ржавый, битый, да что там, убитый!!! Вы на кого там рассчитываете??? Я б*ядь не пойму??? С*ка слов нету…Никто! слышите, никто!!! не приезжайте в этот г*вносалон, надеясь удачно приобрести автомобиль!! Самая большая удача будет, если вы не вляпаетесь в это дерьмо, потому что подобрать другие слова про этот автосалон я не могу!!!!!
Хочу предупредить всех желающих купить автомобиль в Ац Армада, будьте осторожны, это наглые МОШЕННИКИ!!!Вся их работа построена на сплошном обмане!
Не верьте этим лживым рекламам! Так же в колл-центре сплошные обманщики! Их основной задачей является любыми уговорами затащить вас в автосалон. А в салоне уже умелые менеджеры доведут до выгодного им финала.Я сам тоже на это купился, и меня не смутило, что уж больно всё гладко, и отзывы не читал. И скидки, и подарки, и процент по кредиту прямо смешной. Это я уже потом, дома, когда очухался, стал размышлять, что ни один банк не станет работать себе в убыток. Зачем им выдавать кредит, если они почти ничего с этого не поимеют. Под залог недвижимости ещё бы куда не шло. А автомобиль, сегодня есть, а завтра угнали, или разбили, а автохлам уйдёт за копейки. Поэтому и получается, что кроме себя винить то и некого. Просто нужно было не торопиться, а подумать, прежде чем кидаться на подобные заманчивые предложения. А этот автосалон и дальше будет работать и процветать, благодаря таким наивным дуракам, как я, например.
Подумайте, очень хорошо подумайте, прежде чем обращаться в этот автосалон.
Не стоит забывать о бесплатном сыре. Я теперь это усвоил.
Если вы решили купить здесь машину, тщательно ее осматривайте при получении. Обратившись в АЦ Армада, я уже знал какую марку и цвет хочу взять, это была Шкода Октавия Комби, серебристого цвета.После подписания договора и полной оплаты, я не смог забрать машину, потому что требовалось установить на нее допы и подготовить к выдаче. Обещали что это все займет пару дней, а на деле длилось около недели. Когда я уже совсем разозлился, мне позвонили и сказали что автомобиль подготовили, приезжайте и забирайте. Но сделать это желательно прямо сейчас, так как его уже выгнали на улицу, а погода сами понимаете какая, Звонок раздался в обед, поэтому доехал я туда уже к вечеру, мне быстренько показали Шкоду, в салоне все было в пленке, внешний вид вроде бы тоже хороший и я подписал акт принятия. А уже на утро, выехав из гаража на улицу, я увидел множество мелких царапин, как будто ее наждачкой терли. Поехал обратно в Олимп и устроил там скандал, как я и ожидал во всем обвинили меня. Ни какие разумные доводы на них не действовали. Пришлось молча уехать и строчить теперь негативные отзывы. Вот такая грустная история получилась.