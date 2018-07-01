Адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова д. 2

Телефон: 8 (800) 533-79-69

Сайт: https://ac-armada.ru/

АЦ Армада в Иркутске на ул. Ширямова д. 2

АЦ Армада занимается реализацией автомобилей от известных отечественных и зарубежных автобрендов. К продаже представлены новые и подержанные машины лучшего качества, прошедшие экспертную проверку и предпродажную подготовку. На официальном сайте автосалон представляет перечень услуг, среди которых автокредитование с минимальными процентными ставками, более выгодные условия при участии в госпрограммах “Мой первый автомобиль”, “Семейный автомобиль”, обмен старого авто по системе Trade-in, программа “Утилизация”, помощь в постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции, оформление страховых полисов КАСКО и ОСАГО. Команда квалифицированных сотрудников помогут Вам в решении многих вопросов, от выбора авто до наиболее удобного и выгодного для Вас варианта приобретения. За подробной информацией обращайтесь на сайт АЦ Армада, а мы предлагаем вам ознакомиться с реальными отзывами от клиентов, которые уже побывали в автоцентре и имеют представление о том, как там проводятся сделки. На своем сайте мы размещаем только честные отзывы.