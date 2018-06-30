Адрес: г. Барнаул, ул. Правобережный тракт, 26

Телефон: 8 (800) 505-91-29

Сайт: https://ac-barnaul.ru/

АЦ Барнаул на Правобережный тракте, 26 в Барнауле

АЦ Барнаул специализируется на продаже автомобилей из разряда “сел и поехал”. Если верить их словам, то все автомобили у них только качественные, надежные и проходят тщательную проверку при поступлении в автосалон. Это касается как новых, так и подержанных авто. То есть к продаже представлены машины без скрытых дефектов, без серых схем и без накруток. Всё максимально прозрачно и честно. Мы будем в этом уверены только тогда, когда получим реальные отзывы от реальных клиентов. Пишите нам, как прошла ваша сделка. Здесь будут честные отзывы, а какого они будут характера, зависит от работы АЦ Барнаул и умеют ли они выполнять свои обещания.