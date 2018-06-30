Адрес: г. Барнаул, ул. Правобережный тракт, 26
Телефон: 8 (800) 505-91-29
Сайт: https://ac-barnaul.ru/
АЦ Барнаул на Правобережный тракте, 26 в Барнауле
АЦ Барнаул специализируется на продаже автомобилей из разряда “сел и поехал”. Если верить их словам, то все автомобили у них только качественные, надежные и проходят тщательную проверку при поступлении в автосалон. Это касается как новых, так и подержанных авто. То есть к продаже представлены машины без скрытых дефектов, без серых схем и без накруток. Всё максимально прозрачно и честно. Мы будем в этом уверены только тогда, когда получим реальные отзывы от реальных клиентов. Пишите нам, как прошла ваша сделка. Здесь будут честные отзывы, а какого они будут характера, зависит от работы АЦ Барнаул и умеют ли они выполнять свои обещания.
Я пока сайт Ац Барнаул смотрела, диву давалась, какие же они молодцы, условия просто зашибись, выбор шикарный, машин много, цены довольно демократичные, щедрые подарки, в общем все для клиента. Такое же мнение у меня сохранялось и при общении с менеджером, который по телефону рассказал мне обо всем подробно и в ярких красках. Меня интересовало приобретение авто в кредит, подобрали нужную машину, кредитную программу, в общем я решительно отправилась к ним, другого дилера искать не имело смысла. Но уже подъезжая к салону ко мне подкрались смутные сомнения, где они размещают такое огромное количество машин, помещение для автоцентра маленькое до смешного. Вошла, сомнения только выросли, мизерное количество машин, неопрятны сотрудники, атмосфера не их приятных, даже общаются с посетителями как-то по колхозному. Дальше только хуже, не показывая машины, меня прямиком толкают в кредитный отдел. Типа что, бери кредит, а машину потом посмотришь? Я не поддалась на уговоры и стала требовать прежде показать товар, так сказать, лицом. Но мне стали откровенно ездить по ушам, что машина на стоянке, пригонят только когда кредит будет одобрен. Не стала больше тратить время на очевидный лохотрон, который творит автосалон, боюсь представить, что там за условия в реальности.
Это обман, не советуем к Ац Барнаул обращаться! Выбрали на сайте Рено Дастер 2017 годы выпуска с пробегом 52000 км. Нормальный внешний вид, если верить написанному, то и техническое состояние хорошее, цена приятная, нам как раз по деньгам. Для уверенности позвонили, нам поведали ту же самую информацию, пообещали дополнительную скидку и подарки в виде комплекта резины и видеорегистратора. Приехали и узнали, что машина в ремонте. (?) Не вдаваясь в подробности нам начали навязывать машины 2012 года и уверять, что они отличные и мы не пожалеем. Мы уже пожалели, что купились на их хитрые уловки и вообще к ним приехали. Ну что за развод? Зачем? Ну нет в наличии машины, так и говорите, и уберите наконец недостоверную информацию с вашего сайта! Народ ведется и едет к вам с других городов, а вы разводите всех! Бессовестные! Всем советуем читать настоящие отзывы и 100 раз подумать, прежде чем решиться к ним в автосалон ехать.
Мне как всем покупателям хочется приобрести товар быстро надежно и чтобы не было обмана! Но здесь вы такого не найдете, обман начинается с того как заходишь на сайт Ац Барнаул смотришь, выбираешь и бронируешь авто. После похода к ним в центр начинаешь понимать что обман! Сначала удивленно на тебя смотрят, когда говоришь что созванивался и бронировал, а потом втюхивают все что можно продать и вливают в уши рассчитывая на наивность клиента! А по итогу смотришь и охрениваешь что приобрел! Так было и со мной купил я новый кия рио, дороже чем он стоил на 200 тысяч рублей. Втюхали мне дополнительное оборудование, которое как, оказалось, должно стоять вместе с той комплектацией, которую брал! Люди не попадайтесь как я, автосалон разводит на бабки!
Не знаю, почему многие считают данный автосалон чуть ли не лучшим по всей округе. У них даже вывески нормальной нет, что уж говорить о других моментах. На весь автосалон всего чуть больше десятка машин представлено, и я бы не сказала, что их состояние соответствует тому, что мне говорят сотрудники. Как я поняла, то дешевых вариантов у них попросту нет. Самой оценить правдивость догадки не получилось, так как на машинах отсутствуют ценники. Это сейчас везде так? Со слов менеджера я уяснила, что если расплачиваешься наличкой, то приходится переплачивать за машину порядка 50-100 тысяч. Не знаю, что это за система такая, но попахивает разводом. Хотя, почитав другие отзывы здесь, я поняла, что еще легко отделалась. Другие с них деньги выбить не могут, а я только время свое потратила, не советую АЦ Барнаул.
Ужасно навязчивые сотрудники в этом АЦ Барнаул работают. Я по своей глупости обратился к ним единожды, приехал на ш. Правобережный тракт, 26 но не увидел ничего, за чтобы глаз смог зацепиться. Уехал, даже не зайдя внутрь, а товарищи работники продолжают мне наяривать по телефону с вопросами о том, когда я приеду в автосалон. Сказал уже раз, что не буду покупать ничего, сказал два, но звонки не прекращаются. Засунул в ЧС от греха подальше, пусть трудятся. Но я вам так скажу, если вы там хоть раз объявитесь, то не отмажитесь, пока вас что-то купить не заставят. Или, как у меня, не засуните их в черный список, чтобы не беспокоили. Ну, такая себе рекомендация для салона…Слишком уж они реально тревожат, беспокойные по отношению к покупателям.
Автосалон категорически не понравился. Создалось впечатление, что сотрудники совершенно не заинтересованы в продажах, с начала разводят с энтузиазмом, а если видят, что клиент не ведется, то теряют к нему всякий интерес и даже запросто послать могут. О нормальной репутации и ее сохранности никто не заморачивается, один клиент соскочил, другой клюнет, ничего страшного. Наглейшим образом врут про техническое состояние машин, те что у них с пробегом, покупать не только затратно будет, но еще и вполне возможно, что опасно для жизни. Я посмотрел у них несколько вариантов, внешне кажутся нормальными, но в основном все с проблемами. И что странно, эти проблемы очевидны, а сотрудники делают вид, что с машиной все в порядке, уверяют в обратном и пытаются всеми силами убедить, что я не прав и даже обещают сделать скидку, если буду покупать. Напрашивается вопрос: для чего такие жертвы? Если все в порядке и клиент не прав, зачем скидка то? Из пяти осмотренных мною машин, тест драйв позволили сделать только на одной, да и то нехотя. Но все равно я заметил проблемы с рулевой. Я не рекомендую вам покупать в АЦ Барнаул машины с пробегом.
Обман! Будьте осторожны! Самое оптимальное решение избежать проблем, связанных с покупкой машины в этом АЦ Барнаул, это просто никогда с ними не связываться. Но автосалон так красиво заливают про большой выбор машин, про низкие цены, акции и скидки, про отличные подарки, которых на всех хватит, и еще про многое другое, не менее сладкое. Потому народ и ведется, а почему бы не попробовать, раз так предлагают. И пополняются потом ряды кинутых на деньги, пострадавших от грязных делишек этих мошенников. Я знаю, что я не первый и далеко не последний в этом ряду, но все таки хочется предупредить народ, что в этом лохотроне развод и кидалово неизбежны. Потому читайте внимательно реальные отзывы и не ведитесь на их лживые обещания. купить обещанную машину по обещанной цене там фактически невозможно. Мены швырнули дважды, сначала на наличие, а потом и на стоимость.Предоплату взяли, а машину пригнали на 300 штук дороже. В результате лишился денег, по мне так приличных, и остался без машины. Кинули меня на законный основаниях. Договор подписан, претензии не рассматриваются.
Заезжала не так давно в один отвратительный дилерский центр и захотелось оставить отзыв о том как работает этот автосалон и почему у меня о них такое мнение. Если вам нравится когда продавцы вежливы и внимательны, то вы точно приехали не по адресу, обратясь в ац Барнаул. Такие хамы и наглецы здесь работают, что я аж удивляюсь, как их начальство держит, неужели не видит что народ уходит без покупки машины. Я заезжала сюда после трудового дня, на часах было уже 19.00, до закрытия еще есть время, но менеджер заявил мне что не успеет проконсультировать и предложил приехать завтра. Спорить с ним не стала им в субботу приехала снова. Теперь уже с утра пораньше, так теперь они то чай пили, то компьютеры запускали. И когда я уже собралась уезжать, ко мне наконец то подошел один из продавцов. И такой запах перегара от него стоял что туши свет. Аж находится рядом было противно. Грамотной консультации я получить он него не смогла. Наверное еще не протрезвел, а когда я стала задавать вопросы, то и вовсе заявил что я его достала и лучше бы пошла и нашла себе мужика. Я услышав эти слова выпала в осадок!!! Дальнейший разговор был бессмыслен и я развернулась и уехала в другой автосалон.
По своему опыту знаю, что с Барнаул связываться себе дороже. Наговорят чего угодно, только бы клиент поверил и договор подписал. Отдельно хочу сказать про менеджера по продажам Егора Кепанова, это самый натуральный 3,14дорас, только благодаря его “добрым” советам я влетела по итогу на неустойку. Не могу знать, реальные ли это имя и фамилия, но на всякий случай имейте в виду. Да и не думаю я, что он там один такой, не отсебятину же он гнал, наверняка все они так работают, по указанию руководства. Но меня к этому подвел именно Егор, за что я желаю ему ровно такого же. Все время говорил что машина у них сегодня по скидке, что мне повезло, приедь я в автосалон вчера или завтра, все, на акцию не попала бы. Ну да, а так просто попала на 80 тысяч. Ну вот, значит, убеждал меня в низкой цене, а когда договор был заключен, то внес изменения, так что машина подорожала на 200 тысяч. Отказалась от сделки и влетела на неустойку, 10% от стоимости срубили как с куста. До слез обидно, а делать нечего, все по договору. Думала к адвокату обратиться, но потом не стала, лишние деньги потеряю, с меня и так достаточно.
Дичь полнейшая АЦ Барнаул!!! Народ не будьте лохами, не связывайтесь с этими кидалами!!! Выбрал машину за 700 тысяч, в итоге приехал в автосалон , она стала стоить 1100000. Это просто нереально! И процентная ставка по кредиту выросла в разы, обещали под 7%, а одобрили под 28%. Это как вообще такое возможно??? На сайте все красиво, по телефону расписывает еще лучше. Мне одобрили кредит по онлайн заявке, любезно пригласили для заключения договора. Одобрение было от пяти банков, в их числе и Сбер, на него я и рассчитывал, брал уже у них кредит и никаких проблем не было. В результате эти мошенники с автоцентра планировали кинуть меня на бешенные деньги! Сказали, что только Быстробанк мне одобрил кредит, другие все отказали и в следующий раз я могу подать заявку только через три месяца. Падлы были в курсе, что машина мне нужна срочно и надеялись, что я поведусь. Но я не лох какой, чтобы соглашаться на такую кабалу. Уехал, потом звонил в Сбер, а там даже не знают про существование это шараги и не получали от меня заявки. Машину я все таки взял, через Сбер, но у официалов.
Сайт-пустышка у АЦ Барнаул, не ведитесь. А все положительные отзывы про автосалон -фейк. Не стал бы никого разубеждать, если бы сам не побывал там. Ничего я там не увидел из того, что нам предлагают. Также там не встретить и того “менеджера по продажам”, который навешивал лапшу на уши по телефону. Короче ничего в реальности там нет. несколько полуубитых машин, несколько отстойных, но правда новых китайцев. И всему этому “разнообразию” продаваны цены не сложат. Ценников практически нет, прайс я так и не дождался, все в голове менеджера, а что ему в башку стукнет, не узнаете до самого конца. Их доход в основном от продажи допов и автохлама. Но ни то, ни другое не стоит тех денег, которые они намереваются срубить с клиентов. Допы дешманские, на авторынке в разы дешевле стоят. Автохлам тоже скупают за сущие копейки, чуть подшаманят и цену раза в три накидывают. А потом сыпется все это дерьмо на глазах и предъяву не кинешь, потому что гады суют на подпись бумагу, что типа все отлично и клиента устраивает. Уроды конченые, скорей бы их закрыли.
Фольксваген Джетта, новый 959 000. Увидела и обалдела! Честно, глазам своим не поверила. Позвонила, сказали, что есть такой в базовой комплектации, 2019 года выпуска, сейчас акция, поторопитесь, если хотите успеть купить. Вот так подфартило! Через полтора часа я у них, вижу, стоит этот Фольксваген, но менеджер говорит, что к сожалению машина уже продана. Сказал, что через час доставят со склада еще такую же. А мне пока предложили кофе. Спустя два с половиной часа, когда я уже вся издергалась, мне показывают машину, именно ту, что и стояла. Я в недоумении подписала договор, а потом узнала, что с меня еще требуется 270 тысяч. Сказали, что за обязательное доп оборудование и услуги доставки. Я в шоке была, какой доставки, машину с места не двигали, да и допы зачем установили, я же не просила. А отказаться от покупки уже нельзя, возьмут неустойку. Я возмущалась до потери пульса, но тщетно. Все в рамках закона, согласно договору. Шайка мошенников, обворовывающая людей, вот кто автосалон Барнаул на самом деле.
Если автосалон наврал с самого начала, то что хорошее можно от них ждать? Меня опрокинули в АЦ Барнаул конкретно. Дважды за полчаса звонил, узнавал наличие Ниссан Альмеры. Оба раза мне отвечали, что машина стоит на площадке, перед глазами менеджера. Благо я недалеко живу, меньше часа на дорогу и я на месте. Обращаюсь к сотруднику с просьбой позвать мне Алексея, менеджера по продажам, который и уверял меня в наличии машины. Мне говорят, что Алексей на выезде. Ладно, прошу показать Ниссан Альмеру, объясняю какой комплектации и цвета, но мне говорят, что на данный момент такой машины у них нет, возможно есть на складе, сейчас уточнят. Через полчаса мне сообщают, что да, машина такая стоит на складе, надо внести предоплату. Это мне уже не понравилось, уж очень походило на развод. Набираю еще раз тот номер, отвечает уже Наталья, где Алексей, ответила, что работает на другой линии. В смысле? Оказывается это контактный центр! А что за машина стояла перед глазами Падлы Алексея, когда он меня разводил, только гадать приходится. И с предоплатой развод! Не советую вам эту контору.
Народ, хочу предупредить вас, что АЦ Барнаул здесь обманывают. По телефону пообещали, что у них есть Лада Гранта в базе. Я давненько подыскивал себе простую машину, мне для работы надо. Но наверное автосалонам сейчас невыгодно торговать не дорогими моделями. А у этих нашел, на сайте писали что есть в наличии, даже несколько на выбор. Сразу стал звонить в автосалон, девушка Маргарита, сказала что она менеджер и подтвердила наличие трех таких машин. Стоимость как и заявлена на сайте. Я обрадовался и вскоре был уже у них. Но меня огорчили известием о том, что машины уже проданы. Я даже удивился, что все три? Да, говорят, две еще вчера, а последнюю буквально перед моим приездом. А как же тогда обещания Маргариты? А такого менеджера у них нет, это девушка из колл центра. Мне навязчиво стали предлагать машины подороже, но покупать у них я не стал. Я понял, что меня обманули, и по телефону и в глаза. У них просто тоже не было Лады Гранты, а заманили в надежде пропихнуть хоть что-то.
Хочу донести до каждого, кто собирается покупать машину в АЦ Барнаул и надеется на обещанные условия, что это мошенники и всё у них там рассчитано на лохов. Как это не погано, но лоха они видят в каждом клиенте, который только к ним в автосалон заглянет. Потому что адекватные люди на подобный развод не ведутся. А многие верят и надеются. Сама в том числе, потому и пишу теперь. Поехала к ним в надежде купить новый Ниссан Кашкай, дешевле среднерыночной стоимости на 80 тыс. рублей. Всё было понятно и прозрачно, мне по телефону объяснили,почему стоимость у них ниже, чем у других, потому что акция на машины прошлого годы выпуска. О том, что это не развод, также говорили многочисленные отзывы клиентов. Находясь у них, мне повторили уже знакомую информацию и в договоре я видела обещанную стоимость. После подписания договора поменялось все, условия и отношение сотрудников. Как я поняла, что с меня еще причитается 180 тыс., я стала отказываться от покупки, но увы, было уже поздно, так как за отказ они берут неустойку. А кому захочется отдавать деньги за просто так. Таки вынудили согласиться с их далеко не выгодными условиями.