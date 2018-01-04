Главная / Автосалоны Автосалон Инкар отзывы Адрес: г. Уфа, село Зубово, ул. Электрозаводская д.16 Телефон: 8 (800) 505-87-08 Сайт: https://ac-incar.ru/
Это не автосалон, а помойка какая-то! Инкар тупо разводят на деньги, вот чем они там занимаются, если в нескольких словах. А если немного поподробнее, то я у них пытался купить Ниссан Альмеру, обещали цену дешевле среднерыночной примерно тысяч на 80. Но в итоге меня попросту швырнули на деньги. До момента подписания договора все шло нормально, машина была в салоне, мне ее показали, без каких-либо препятствий сделали тест драйв, в общем я остался доволен, тем более что менеджер неоднократно повторял стоимость и говорил, что у них самые лучше цены и дешевле мне просто не найти. Меня мучал вопрос, а не насилуют ли мне каких-нибудь доп опций, которые потом окажутся капец каким обязательными, я как-то читал про такое в отзывах. Естественно я задал его менеджеру, тот посмотрел на меня такими глазами, типа вы что, как вы могли такое про нас подумать, и сказал обиженным голосом, что это вам не контора дешевая, а солидный дилер, которому дорога репутация. Ну что ж, раз так, то договор будем заключать. Только я поставил подпись, как в тот же момент, тот же самый менеджер предъявил мне сумму к оплате на 180 тысяч больше. Я тупо смотрел на него и не знал, что сказать и как себя вести. А когда еще от него услышал, что в случае отказа я должен им неустойку, я чуть не сел где стоял. Вот такой это честный дилер, осторожнее
Впервые в жизни покупала новый автомобиль! В разговоре с Инкар по телефону была озвучена стоимость машины равная пятистам шестидесяти тысячам рублей. Звонила в автосалон не один раз. А когда приехала к ним, где стоимость увеличилась до восьмисот сорока тысяч рублей! Автомобиль Лада Ларгус. С начала я отказалась покупать у них машину, но менеджер пригрозил, что если я откажусь от покупки то все банки откажут мне кредитах в течение двух лет! Автомобиль был мне необходим для работы, поэтому я вынуждена была согласиться. Покупка вместе с оформлением кредита и всех документов заняли около десяти часов! В подарок за покупку машины я выбрала зимнюю резину, с получением которой начали тянуть, сразу не выдали! Подарка своего я так и не увидела и по сей день! В телефонном разговоре мне грубо ответили, что резины нет и не будет! Представьте себе такую вот «радость» от покупки! Не рекомендую этот автосалон не только друзьям но даже и злейшим врагам!
В этом Инкар не берите ничего, и вообще ездить туда не стоит, не зря отзывы один хуже другого. Я позвонил прежде чем поехать, выбрал определенную модель у них на сайте, по телефону говорят — есть конечно, в резерв поставим, вы только приезжайте. Ну я приперся с области к ним в автосалон, как лошара, с другом. Ну и началось — два часа прождали, потом продавец говорит — ужас типа какой, сбой в программе, нет вашего авто оказывается. Ну и стандартно начинают предлагать такую же модель только с допами и естественно дороже на полтинник. Куда, нах говорю, тоже мне самые умные чтоли. нет я видел конечно по телевизору что такое бывает, но чтобы со мной , случится такое — никогда бы не подумал. ЛОХОТРОНЩИКИ!
Из-за того, что мой прошлый дилер закрылся, пришлось искать замену. И черт меня дернул связаться с этими типами из Инкар…Ну, почитал в инете, вроде бы нормально пишут. Но потом понял, что нихрена наши люди не могут разобраться в том, что есть нормальный автосалон. Им подсунь только морковку со словом «акция» и они будут рады оставить свои бабки кому попало. Я на такое не готов пойти, мне нужно КАЧЕСТВО, а не ОБЕЩАНИЯ. Короче, вам по телефону сотрудники Инкар могут наговорить всякого, но вы этому не спешите верить. Всегда составляйте впечатления о компании только на основе личного визита, как сделал я. Да, пришлось время выделить, но я понял, что с этими товарищами нельзя работать. Мало того, что по выбору тачек обман идет, так и по ценам также. И по качеству обслуживания я тоже не могу назвать их нормальным салоном. Короче, нишевая контора без привелегий.
Инкар, насколько я убедилась, содержат и обслуживают самые натуральные мошенники! По телефону наобещали золотые горы, и автомобиль зарезервировали, и цвет и комплектация на выбор, и довольно таки низкая цена по сравнению с другими дилерами. Ну как тут не решиться на покупку на таких милых условиях. Я приехала в полной уверенности, что в салоне хоть кто-нибудь в курсе кто я и зачем. Меня встретил менеджер, спросил что меня интересует. Я говорю, что для меня тут…Он меня перебил и снова спрашивает, что именно мне нужно. Я так поняла что никакой автомобиль специально для меня никто не оставлял. Ну да ладно, всякое бывает, может не предупредили или ещё что-то. Терпеливо объяснила ещё раз что я хочу. Он сказал что сейчас в салоне данной модели нет, её придётся подождать несколько дней, но есть немного другой автомобиль, лучше, комфортнее, только немного дороже.Я приехала за 400 км, и вариант ждать, потом опять приезжать, меня не радовал. Я согласилась посмотреть другой авто. Впечатлил! Бесспорно лучше. Уточнила насчёт разницы в цене. Сказал что тысяч на 80 дороже выйдет. Снова впечатлило. Я думала тысяч в 150 разница будет. Беру! Потом предоплата, договор, часа три ожидания и…ШОК! В договоре цена была на 240 000 больше!!!!!!! Не хотите не берите, а предоплата это неустойка. Как я там не распиналась, по их бумагам всё было вполне законно. А я в @опе. Доплатила, деваться некуда. Вынесла из этого урок, никогда больше с ними дел не иметь. Чего и вам советую, выбирайте для покупки другой автосалон.
Не знаю, в каких еще автосалонах менеджеры могут запрещать клиентам сидеть в салоне автомобиля. Мне приглянулся один вариант – единственный из всех, который не казался полностью убитым. Но сотрудник, видя мой интерес, сразу начал ерепенится. Мол, это лучшая их машина (ага, от неизвестного китайского бренда) и, типа, она не доступна к такому детальному осмотру. Мол, все в документах указано. То есть человек должен на слово поверить совершенно незнакомому мужику, который говорит «бл*, бро, атвичаю, тачка агонь». В какой реальности они такое себе представляют? Я, как человек сознательный, никогда не буду отдавать свои деньги за товар, который мне даже пощупать не дают. Становится сразу ясно, что тут что-то темное. Ну, теперь, когда я читаю отзывы людей, то понимаю, что мои ощущения про ИНКАР меня не подвели, автосалон кидает покупателей пачками.
Категорически не рекомендую инкар, это типичный серый дилер, который живет за счет того, что имеет людей на деньги. Так сейчас многие ведут свой бизнес, наслышан, но с этими уродами столкнулся лично, так что имею что сказать, исходя из личного опыта. Как и многие их бывшие клиенты, повелся на интересную рекламу, предлагали купить хорошие машины по весьма доступным ценам, всем подарки и год гарантийного обслуживания бесплатно. Сомнения по поводу того, что это скорее всего лохотрон, у меня были, но почитал у них же отзывы, узнал что обманутых клиентов нет, все счастливы, что имели честь купить там авто. Сомнений поубавилось, но еще решил позвонить, менеджер по продажам Аркадий своими красивыми рассказами развеял мои последние сомнения. Я решил, что надо ехать и брать, пока есть такая возможность. Машину мне показали, к ней претензий не возникло, все как обещали, а вот дальше развод пошел по полной программе. После заключения договора цена взлетела на треть, а я оказался в ловушке, потому что мне предложили скудный выбор: покупать или отказываться от покупки, теряя при этом 20% от стоимости, причем окончательной. Ну уроды, что тут скажешь, потому и не рекомендую автосалон.
Мы с мужем искали себе машину в пределах 700 тысяч рублей. Случайно попался на глаза сайт Инкар и я смотрю, за нашу сумму мы можем купить новую Шкоду Октавию. Звоню в автосалон, спрашиваю насколько верна информация о стоимости Шкоды. Там мне ответили что у них сейчас проводится распродажа и мы на самом деле сможем купить этот автомобиль за указанную цену. Спрашиваю про дополнительное оборудование, ведь многие автосалоны, сейчас грешат тем, что продают авто только с условием покупки и установки этих допов. Ответили что все только по желанию покупателя. Рассказываю обо всем мужу и на следующее утро мы поехали в автосалон. Но за свои деньги не смогли ничего купить. так как на Шкоду денег не хватало, а Датсун или Лада нам и даром были не нужны. Все остальное стоит намного дороже. Обидно что зря пронадеялись на них..
Полностью соглашаюсь и подписываюсь под словами предыдущих авторов, хуже автосалон еще поискать нужно! Мало того, что никакого технического оснащения у ИНКАР нет, так еще и даже просто обслужить банально, проконсультировать никто не может! Работают, как бомжары какие-то – мусор везде, дышать нечем. Все в помятой одежде ходят, невыспавшиеся какие-то. Руководства тоже вечно нет, жалобу свою направить некому. Короче беспредел сплошной. Я этот салон никому не буду и не хочу рекомендовать, тут одна только нервотрепка. Никакой нормальной машины вы у них не купите, никаких акций по скидкам вам тоже не сделают…Разводилово только одно, надеются, что на честное слово люди поведутся и купят у них машины, внеся предоплату. Ага, наивности нет предела. Вы готовы сейчас расстаться так просто с вашими деньгами? Я – нет. Короче, туфта, надеются на авось, работать нормально не хотят.
Первое. Обслуживание в Инкар. Уровень обслуживания клиентов это, видимо, больная тема автосалона. Тут не умеют общаться с людьми. Мы с семьей приехали и с нами по-хамски разговаривали, мог бы и эту тему развивать, но большее внимание хочется уделить другому. Смотрел Фольц Caddy. До этого я с ними долгое время созванивался и уточнял все по машине поэтому по приезду я знал что мне нужно. Автомобиль был не самым чистым, но это также не проблема. Мне рассказали кучу всего про машину и даже несколько незначительных минусов назвали, я даже удивился. Ну думаю, основной профиль таких мест это продажа машин, поэтому на этом упор и решили сделать, с клиентами общаться не умеют, но хоть тачки нормальные. Эксплуатировать, купленный здесь Caddy, мне довелось недолго. Через неделю накрылась вся электроника. Совпадение, скажете вы. Но я вам скажу что нет. Вся проводка, на момент покупки, была еле живая. Пришлось все менять, а это не дёшево. Следом за проводкой я поменял гидроусилитель руля, который, также очень недешёвый. Как не крути, меня кинули. Автосалон понимает, что на эти затраты я не рассчитываю, а если буду о них знать, то не куплю машину.
Если вам пришлось когда-либо быть клиентом ИНКАР, то я вам сочувствую, искренне сочувствую, как, наверное и вы мне. Каждый кто тут был, увернно вам сможет сказать тоже самое что и я вам скажу сейчас. Тут сплошной обман. Просто с*ки а не люди. Я не знаю, каким образом такое может существовать и развиваться, но это беспредельное мошенничество. Тут не обратят внимания на ваше состояние. Если вы придёте в автосалон, максимально просто одетым, с тремя маленькими детьми и справкой о зарплате в 17 тысяч, мне кажется, вас все равно кинут. Тут нет человеческого понимания, тут все солится на деньгах. Не знаю, что я такого сделал, что судьба со мной так поступила и я выбрал этот автосалон из кучи других. Я жалею, что в самый последний момент не изменил своё мнение, а ведь я сомневался и боялся этого. Не знаю, как быть, но денег у меня теперь нет, они остались там. А автомобиль я хоть и получил, но не совсем тот, который хотел и который мне описывали сотрудники. Можно много рассказывать и жаловаться, но суть будет одна. Понимаю, что этот отзыв безсполезен, а может и полезен только тем что кто-то из возможных будущих клиентов салона им не станет. Берегите себя, будьте начеку, кругом обман.
Не верьте рекламе что посетив этот автосалон и приобретя там машину сможете сэкономить порядка 150 тысяч. Развод!!! Да, при первичном обращении Инкар обещают довольно низкие цены, а потом накручивают столько, что у официального дилера это же авто обойдется вам на 200 тысяч дешевле. Мы с женой так Рено Логан купили, сначала заплатили 400 тысяч, а потом нам принесли еще один счет на 390 тыс рублей. И это за минимальную комплектацию. Стали разбираться за что с нас хотят еще срубить денег, выяснилось что оформление документов платное, 30 тысяч, консультация специалиста еще 10 тысяч.Предпродажная подготовка 20 тысяч, Ну и дилерскую комиссию не забыли посчитать. Мы хотели отказаться от такой покупки, но на нас в открытую стали наезжать и сказали что денег мы своих назад не вернем. Вынуждены были заплатить.
Самый стремный автосалон который я когда либо посещал. А самое неприятное это поведение менеджеров. Захожу в Инкар , сидят 3 наглые сытые морды, беседуют о чем то о своем и даже головы не повернули в мою сторону, хорошо, подойду сам. Говорю, ребят надо мне получить вашу консультацию. Видимо культурный язык они не совсем понимают, потому что один из них уставился на меня и выдал ЧО!!!! Хотелось ответить в рифму, но я же блин филолог, мне нельзя.)) Повторил на более доступном им языке, Покажи, говорю Ниссан Альмеру. Но видимо сотрудник попался совсем тупой, потому что выдал мне что то подобие шутки — А че на нее смотреть? Музей что ли? Плати деньги и мы тебе ее пригоним со склада. Да уж, я подозревал что этот дилер не совсем надежный, но не думал что все так плохо. Ни грамма уважения к клиенту.
Не стоит ждать халявы от иНКАР Вся эта замануха с низкой стоимостью, обыкновенный развод. Я в принципе и думал о чем то подобном, потому что давно не верю во все эти акции и скидки. Поэтому когда обратился в автосалон, то был настороже. Мои подозрения подтвердились когда продавец предложил мне внести задаток, но машину при этом не показали, а только распечатал предварительный договор и попросил подписать. Я его внимательно изучил и обалдел, это каким же лохом надо быть, чтобы подписать такой документ. Судя по нему что у покупателя нет никаких прав, а зато автосалон может спокойно забрать себе внесенные ранее деньги, или повысить цену на машину, либо-же установить доп оборудование по своему усмотрению. Задаю вопрос менеджеру, Неужели есть люди которые соглашаются на эти условия, Он ответил что конечно есть, иначе бы они тут не работали. Так что, друзья, имейте ввиду, за кого нас здесь держат!!!
Зашел в этот автосалон с паспортом, водительскими правами и деньгами, которые специально подкопил, чтобы купить у них машину. Думал, если не хватит денег, то, может, немного возьму в кредит, но желание огромное было у меня уехать на собственной машине, быстро и в приподнятом настроении! Естественно, посмотрел то, что было приемлемо и по цене и своему вкусу. Тут ко мне подошел манагер и стал абсолютно некорректно навязывать мне покупку машин, которые мне совсем были не по вкусу!!! Я не выдержал такого тупого и неквалифицированного натиска и в бешенстве вышел из Инкар! Когда немного остыл, пошел в другой автосалон, где и купил через час КИА СИД!!! Позже я проехал мимо этого клоповника на новеньком автомобиле, предвкушая, как буду хвастаться перед друзьями! Такая вот у меня жалоба и минус вам прибыли!
Приехал к ним в Инкар покупать Ладу Веста с пробегом. В разговоре по телефону менеджер сообщил, что у них есть в наличии Веста в отличном состоянии. По приезду в салон машина действительно была в наличии. Только вот её “отличное” состояние вызывало очень большие сомнения. Не надо быть автомехаником с многолетним стажем, чтобы понять, что это ласточка укатанная в хлам и давно уже не летает. Местами проглядывает ржавчина, на бамперах вмятины. В салоне не просто грязь, там с@ач! То есть они даже не удосужились привести машину в мало-мальски нормальный вид.
Что это за @рень вообще, ребята??? И это у них считается отличным состоянием??? У меня кроме матерных слюней с языка больше ничего не слетало. Естественно я ушел оттуда ни с чем и больше никогда к ним в автосалон не сунусь. Так этот го@нюк менеджер еще сказал: “Надо было сразу предоплату с тебя содрать, не отвертелся бы. А то только время на тебя зря потратил.” Не, ну так наглеть, это вообще жесть.
Не понимаю в чем смысл обманывать по телефону что у них в Инкар есть в наличии тот автомобиль который мне нужен, если на самом деле это не так. Ведь приехав в автосалон и поняв что меня надурили, я просто развернусь и покину это заведение, да еще и оставлю о нем плохое мнение, а также всем друзьям расскажу про то что данный автосалон посещать не стоит. Ну и конечно же отзыв тоже будет написан, так как очень не люблю мошенников. А эти парни видимо таковыми и являются. Вообщем этот дилер ничего хорошего из себя не представляет и наверное не знает как еще, кроме обманчивых обещаний могут привлечь к себе покупателей. Какое то странное место я вам скажу. Очень неприветливые сотрудники и нет даже кулера с водой. Мне лично эта компания не внушила доверия и я лучше поищу более приличный автосалон, чем буду покупать тут непонятно какие машины. И всем советую сделать также, чтобы не рыдать потом крокодильими слезами “ Как меня обманул очередной серый дилер” А в том что они именно таковыми и являются, я даже не сомневаюсь.
Еле уговорила мужа мужа подарить мне машину. Мы поехали в АЦ Инкар и выбрали там Шкоду Рапид. Изначально они за нее просили 501 000 рублей. Но супруг сказал, что я должна ездить в комфорте и оплатил еще и за установку сигнализации, чехлов и еще чего то там, я не вникала. Знаю только что нам пришлось к этой сумме еще доплатить около 250 000 рублей. Все бы ничего, но оказалось что в этот день нам не смогут выдать ПТС,сказали что в конце недели мы точно его заберем. Машину то мы забрали, в тот же день а вот с Тех паспортом вышла целая история, Нам пришлось ездить к ним чуть ли не каждый день, и с директором общались и грозились подать в суд, но вернули нам этот документ,лишь после того как написали им претензию. Если вы приехали покупать авто в этот автосалон, то не отдавайте им деньги пока не увидите всех документов. Собственно говоря для этого и написан этот отзыв, чтобы предупредить как можно людей.
Если хотите массу негативных впечатлений, обращайтесь в АЦ Инкар на Электрозаводскую, 16, здесь вам это точно гарантируют. Ушлые ребята работают в данном автосалоне. По телефону говорят одно, а на деле другое. Я приехал за 700 км, для того чтобы услышать, что нужного вам автомобиля сейчас нет в наличии, но вы можете приобрести другой, на 100 тысяч дороже или оставить предоплату и для вас привезут нужную модель. Хотя когда я звонил, просил отнестись по человечески, сказал что приеду издалека и мне давали гарантию 100 процентов, что моя машина уже стоит ждет меня. Бог вам судья, ребята. Так нельзя поступать с людьми, автосалон просто сборище охреневших обманщиков. Просто ни о чем не думают, лишь бы просто слупить денег с людей, готовы и воздух продавать, чтобы прибыль получить, нелюди!!!! А пока стоял курил, тоже интересный разговор слышал, как мужика допами ребята нагрузили на 500 тысяч. Каско даже не на год, а на три обязательно, сказали. Кому интересно, полное каско на год — районе сотки, так вот, 300 000 мужик только за это отстегнул, так что я в шоке, реально!
Если планируете купить здесь авто, готовьтесь переплатить огромные бабки. Не каждый официал рискнет у себя выставлять чуть ли не двойную наценку на машины. Делают АЦ Инкар это хитро, просто навязывают покупку ненужных клиенту деталей, комплектующих и услуг, говоря, что это типа обязательное условие. А еще таким образом они нивелируют скидку, которой заманивают доверчивых клиентов в автосалон. Одним словом, дилер ничего не теряет, а приобретает! Цену может и снижают немного, но из-за большого количества дополнительных обязательств для покупок бренд нехило наваривается на любителях сэкономить. Мне, когда сказали, что я ДОЛЖЕН что-то у них дополнительно купить ОБЯЗАТЕЛЬНО, сразу стало все ясно. Салон никакой, выбор авто минимальный, да еще и с таким раскладом к клиенту подходят. Никому не желаю тут очутиться, не стоят они даже секунды вашего личного времени!
Народ, не ведитесь на акции которые предлагает этот Инкар!!! Вас ждут только одни неприятности и потраченные зря нервы, которые как всем известно не восстанавливаются. Мне предложили приобрести, Митсубиси по довольно выгодной стоимости. Менеджер наездил мне по ушам про какие то там скидки, а оказалось, что автомобиль не на гарантии, и к тому же имеет заводской брак. И самое неприятное что об этом все сотрудники молчат, в договоре так же нет данной информации. Когда у меня, через неделю после покупки машины, сломалась рулевая тяга, и я обратился в автосервис, так там увидел что среди всех полученных в автосалоне документов нет сервисной книжки. Звоню в автосалон, говорю о своей проблеме, мне отвечают приедете и мы вам ее отдадим. Я сразу же беру такси и еду, а там мне сообщают что гарантия мне не положена, я купил уцененный автомобиль. И за это получил большую скидку. Начинаю читать договор и действительно вижу такой пункт. Ох как же я ругался на себя, за то что поторопился и был не внимателен при прочтении договора. Но думаю вина менеджеров в этом тоже есть. Они специально меня отвлекали.
Процентные ставки у них просто жесть!!! На сайте звиздят, вообще 9 процентов! Понятно что такого не может быть, но я когдва к ним приехал, надеялся что ну хоть 12% будет! Нифига, насчитали аж 23!И знаете в чем развод, они короче типа заявки подают в разные банки и ждут ответ , одобрят или нет. У меня вообще белая зарплата, а мне ни один приличный банк по их словам не одобрил, только вот Оранжевый и под дикий процент. Дальше еще круче, я говорю ну раз так , я вообще тогда отказываюсь. А первоначалку внес уже. Так они отказались мне деньги возвращать, и паспорт со СНИЛС у себя держали. Реально, вынудили просто все подписать, держали до закрытия там, пока я рукой не махнул просто. Хотя там так на мозг наседают, что просто готов уже что угодно сделать. Самое интересное что я потом позвонил в Русфинанс, спросил почему мою заявку не одобрили, они говаорят, что вообще не было ничего, эти козлы из Инкар мутят все по своим схемам и надеятся даж не надо, что они нормально продадут. Честных отзывов о них почти нет, так то я читал что нормально работают, это они сами про себя написалми наверно, а на самом деле людей разводят только так! Автосалон вообще доверия не заслуживает!
Это с каких пор у нас для того, чтобы взять кредит на машину, нужно два раза подавать заявку? Для каких целей на сайтах дилеров есть возможность подать ее, если потом опять все заново придется делать? Это мне крайне непонятно. И такое я встречал не только в Инкар, но и в других автосалонах. Правда, о каждом из них потом читал нелицеприятные отзывы в интернете. Видимо, лоховских конторок в Уфе куда больше, чем нормальных дилеров, как ни странно конечно. Наверное придется за авто ехать в другой город, где любят и ценят своих клиентов. Придется, конечно, потратиться на проезд, но я так хотя бы буду уверен, что получу то, на что рассчитываю. Теперь осталось найти нормальный автосалон, с которым работали реальные люди.
Когда я искала себе новую машину, мой приятель посоветовал съездить в данный автосалон. Вроде как там сейчас акция и можно взять машину со скидкой. Я не стала долго размышлять, на следующий день была уже в Инкар. Захожу, ко мне тут же подбегают два менеджера, и начинают уговаривать подать заявку на автокредит. Я офигела от такого напора и говорю им — Вы что парни, я пока только прицениться хотела. Так они до такой степени докопались до меня, что я все таки я пошла в кредитный отдел и сделала что они просили. Тем более мне понравился один автомобиль и я даже планировала его купить. Но чуть позже и за наличный расчет. Так мне потом не давали этого сделать. Вынесли весь мозг. Оказывается мою заявку одобрили и я не могу теперь рассчитаться наличкой, только в кредит. Бред!!! Уехала к официалам, где без всяких заморочек купила то что хотела.
Решил купить себе новую Рено Дастер. Поискав в инете вечером выгодные предложения. Наткнулся на хороший автосалон. У них было сезонное предложение по акции, и ценник меня устроил (по сравнению с другими салонами у них дешевле как мне показалось). Приехав в Инкар поговорил с менеджером Николаем который сказал, что том случае если заберем сейчас, что добавят скидочку на допы 5 % например на тонировочку и установку автозапуска, потому что покупал за наличку.
После осмотра нескольких рено мне пригленулся беленький Рено Дастер в стандартной комплектации, решил приобрести его и начали оформлять договор на приобретение. Но менеджер сказал, что есть загвостка и оказывается что нет ПТС на выбранную мной машину и что нужно подождать до конца недельки, когда придет ПТС тогда можно будет забрать машину. На мой вопрос почему так? Ничего внятного не объяснили а ссылались на какой то офис и что ждут их когда пришлют документы и ПТС на машины. Меня это категорически не устраивало и попахивало разводом чистой воды. Потому что в приличных местах все документы тоже в порядке, а здесь типичный случай перекупов.
Ребята, никогда в жизни ничего не приобретайте в Инкар. Я не знала что этот автосалон является серым и купила у них машину марки Рено Сандеро. Буквально через неделю обнаружилось что авто с заводским браком, неисправен двигатель. Хотела вернуть машину назад, но это оказалось невозможным. Меня просто послали нахрен. Писала жалобу директору и в книгу жалоб, но никто не отреагировал. Ремонтировать я должна за свои деньги, так как эти твари не выдали мне гарантию. Да и в сервисном центре говорят что надо заказывать новый движок, так как их сейчас нет в свободной продаже, это надо делать заявку на завод и ждать непонятно сколько пока он появятся. Сейчас даже не представляю что делать, то ли отдать деньги за ремонт, или же заплатить их юристу и подавать на них в суд.
Данный автосалон к официальным дилерам не имеет никакого отношения, только вывеска. Официалы так не работают!
На сайте выставляют не существующие машины по не существующим ценам.
Приехал за Лансером, на сайте цена была 460000, в салоне его не оказалось. Предложили Кароллу,стоимостью 490000, решил купить, а когда стал подписывать договор купли- продажи, оказалось, что стоит она 532000. Ну не развод? Как можно доверять таким “официальным дилерам”? Почему этот беспредел никак не заинтересует правоохранительные органы и ростехнадзор? Почему это так просто сходит с рук данному автосалону?
Когда договор уже подписан, внесённые ранее деньги они не возвращают. И клиенту ничего не остаётся, кроме как покупать автомобиль на их условиях. Очень хитро всё продумано. Автосалон при любом исходе остаётся в шоколаде. А клиент по уши в дерьме. И всё нормально. Этот ещё не успел выйти, а они уже обрабатывают следующего, по той же схеме.
Мой вам совет — сто раз подумайте, и пройдите мимо этого Инкар.
Наконец-то о Инкар пишут правду. Очень радует, что наш народ умнеет, пусть и не такими темпами, как хотелось бы. Я тоже по своей молодости и наивности наталкивался на разного рода мошенников и кидал. Этот салон, правда, им и в подметки не годится, там куда серьезнее люди были. Но для нашего брата и такого лохотрона хватит, чтобы убедить оставить все свои денежки кровные. Хочу выразить признательность тем, кто делится своим мнением про автосалон. Вы не жалеете своего времени и рассказываете людям о том, что происходит в реальности. Пусть и с матюками, зато чесно)) И я очень признателен тем, кто хоть что-то делает (хотя бы жалуется в органы) на мошенников, наводя на них хотя бы проверку. А там, глядишь, и денег у кого-то из них нехватит, чтобы откупиться. И закроются благополучно, не обманув хотя бы пару-тройку человек. В общем, ребята, доверяйте только тем салонам, в которых лично уверены. Или, что еще лучше, используйте рекомендации знакомых и друзей
Про Инкар,я узнал с помощью интернета. На сайте выбрал Ниссан Кашкай за 908 000 рублей. Был обещан беспроцентный кредит на 7 лет. Меня заинтересовало данное предложение и я поехал в автосалон на Кушелевскую дорогу, 20. Меня сразу же повели в кредитный отдел, не дав для начала осмотреть автомобиль. Прошло долгих 2,5 часа когда был получен ответ с банка. Ни о каком беспроцентном кредите речь даже не шла. Его мне оформили под 18,9 процентов годовых. Плюс обещали что Каско не нужно, но банк не разрешил без него выдавать деньги. А так же я согласился дополнительно застраховать авто от угона,и свою жизнь, якобы так было больше шансов на одобрение банком. Сказали что через месяц можно будет написать отказ в страховую компанию и вам вернут деньги. Но это был обман. Выяснилось что я должен был в течении 3 дней после оформления это сделать, но из-за того что мне сказали неправду, просрал эти сроки. И получается что я 92 000 рублей просто так им подарил. Что бы они вам поперек горла встали!
Инкар – это самый натуральный лохотрон! На сайте представлен нереальный выбор, который физически ни один нормальный автосалон у себя держать не сможет. Там реально нужно взлетную полосу арендовать, чтобы все тачки впихнуть в куче комплектаций и цвете. Я понимаю, что так компания к себе заманивает. Ну вы хотя бы скажите или напишите где-нибудь, что большинство тачек на заказ привозят. Так нет, типа, приезжайте к ним и выбирайте все, что душе угодно. Ну, я и приехал. Ничего нормального не увидел. Максимум есть процентов 10-15 от того, что на сайте нарисовано. Причем ценников на машинах я не увидел, а это значит, что вам при консультации могут назвать совершенно любую цену, с потолка. И потом думайте, то ли вы дурачок, то ли сани не едут.
Сижу сейчас в машине которую в Инкар купил. Ключевое слово «сижу». Встал движок. Проездил неделю. Масло было, ездил нормально. Не знаю что точно случилось, надо везти в ремонт. Когда покупал передо мной бегали и жопу лизали, ни слова не сказали что с машиной какие-то проблемы и вообще ничего плохого не говорили про нее. Я сейчас на конкретные бабки встрял. Движок отремонтировать это дорого, а я не знаю каким образом я буду его ремонтировать если я все деньги потратил на машину. Я звонил в автосалон. Мне ничем помочь не могут. Буду проводить экспертизу и когда выяснится что это не моя вина я поеду к ним и носом ткну. Не знаю, поможет ли это мне, но очень на это надеюсь. В любом случае это будет не скоро, потому что на все это, опять же, нужны деньги. Я сейчас стараюсь помочь вам, чтобы вы не оказались на моем месте, думаю, не у каждого через неделю после покупки будут лишние деньги чтобы эту же покупку в порядок привести. Надеюсь, отзыв будет полезен.
Покупайте автомобили с людьми которые разбираются в них. Возможно, кто-то из ваших знакомых продаёт или знает кто продаёт, короче, старайтесь купить машину любым способом кроме этого. Покупать автомобиль в Инкар опасно. Не знаешь какой сюрприз ожидать. Не слушайте тех людей, которые советуют вам этот автосалон. Занижают цены под предлогом Акции, а в итоге оказывается что машина не стоит денег которые вы за неё отдали. Вам нужно будет вложить в неё в два раза больше. Я купил Volkswagen Jetta, который, как мне говорили в идеальном техническом состоянии с родным пробегом и ещё кучу хорошего. Я подкинувшая на это бред и взял. Если одним словом-пожалел, если в двух-очень пожалел. Не понимаю политику автосалона. Естественно, они знали все о машине, но от меня многое скрыли. Зачем? Что они хотят этим добиться. Да, я сейчас сильно из-за этого пострадал, но кому от этого лучше стало. Я не в курсе, как поступать в таких ситуациях, но я буду добиваться справедливости. Не дело это.
Инкар этому вы как клиент, нужны до тех пор, пока им платите, ровно столько они будут с вами милы и любезны! Но стоит только вам потребовать от них исполнения того, что они обязаны, ситуация изменяется полностью. Сегодня вернула автомобиль, который брала в аренду в этом автосалоне. Манагеров в отделе аренды на рабочих местах нет, клиентов тоже не наблюдается. Ждала почти час, потом мне сообщили, что мой залог вернуть не могут! Жесть!!! После наезда арендованный мной автомобиль осмотрели и забрали на мойку, и снова никакого движения! Потом заявляют, что у меня разбит бампер, да так, что необходимо менять! Я точно знаю, что за рулем была трезва, и никаких столкновений не было! Разгорается скандал. Я иду смотреть автомобиль на мойку и вижу в самом низу бампера две только что сделанные дырки от крестовой отвёртки!!! У меня просто нет цивильных слов, чтобы описать это мошенничество чистой воды с тем, чтобы не возвращать мой залог! После четырехчасовой ругани мне удалось просто чудом выцарапать из них третью часть своих денег, вернуть остальное оказалось бесполезным. Ребята, работающие в автосалоне, наладили свой «бизнес по русски», который дает им возможность на безбедное существование! Оказалось, что суммы залога, в моём случае это пятнадцать тысяч рублей, в приход не вносятся и чек на них клиенту не выдается! У меня совершенно незаконно забрали десять тысяч рублей, при этом никаких отчислений в государственную казну с этих денег естественно, не будет! Если этот отзыв прочитает кто-нибудь, имеющий отношение к финансовому надзору за такими мошенниками, обратите свое пристальное внимание на этот автосалон!!!
Случилось мне недавно побывать в этом автосалоне. Скажу честно, мне совершенно не понравилось обслуживание покупателей, приехавших в АЦ Инкар приобрести себе автомобиль! Когда я позвонил по телефонному номеру указанному на сайте автосалона, привлеченный рекламным роликом, трубку взяла девушка, которая милым голоском сказала, что те модели автомобилей, которые меня интересуют, имеются в наличии! Но как только я окрылённый надеждой приехал в автосалон, нужной мне модели автомобиля не оказалось!!! Претензии свои предъявить мне было некому: как водится в подобного рода заведениях, эта мамзель куда-то испаряется, трубку не снимает!!! В общем, ни рекламе на сайте, ни этим телефонным операторам с медовым голоском верить не стоит, все так и говорят! Да, епт,чуть не забыл, мой старый автомобиль в trad-in оценили в двести пятьдесят тысяч рублей вместо обещанных трёхсот тысяч, что тоже далеко не айс!!!
Подружка моей жены решила купить себе автомобиль ЧЕРРИ ТИГГО 3. Нужная для этого сумма денег у нее должна появиться немного позже, но в Инкар ей предложили такой вариант: заранее заказать машину, а тем временем поднакопить денег. Естественно, для сотрудников автосалона это вполне логично, клиентов терять нельзя! Вскоре заказанная машина прибыла в автосалон, и подруге позвонили, что можно приехать посмотреть машину. Зная, что я в автомобилях неплохо разбираюсь, подруга пригласила меня с собой на осмотр Я всегда говорю, что новую машину в автосалоне хорошенько не проверишь, но можно хотя бы осмотреть его на предмет отсутствия повреждений лакокрасочного покрытия, деталей салона, комплектности, того, как автомобиль заводится и работает, как функционируют основные системы. С этой целью и поехали. Приехав в автосалон, нашли менеджера, который нам звонил, и с ним пошли смотреть автомобиль. И с первых минут началась какая-то чертовщина. Машина стояла в неосвещенном углу. В тусклом свете толком ничего было не разглядеть. Состояние кузова можно было оценить только на отсутствие крупных вмятин! Внутри салона машины вообще ничего не было видно, так как света снаружи почти не было. Я уже понял, что смысла в таком осмотре вообще нет. Но больше всего меня поразило поведение сопровождавшего нас менеджера. Мои попытки просто осмотреть машину, завести ее и проверить работу осветительных приборов вызвали у него даже не просто неодобрение, а какое-то возмущение. Когда я завел машину, это вызвало у него какую-то панику. Видимо, он подумал, что я собираюсь поехать и сейчас разнесу их машину вместе с гаражом. И без того краткое подобие «осмотра» пришлось свернуть, а менеджер пытался уговорить нашу подругу заплатить тридцать процентов стоимости автомобиля авансом. Но я заранее ее предупредил, чтобы не вносила никакие авансы, пока не соберет полную сумму для приобретения автомобиля. Та, соответственно, вежливо отказалась. Уезжали мы из этого автосалона в смешанных чувствах. Осталось впечатление, что нас приглашали не для осмотра автомобиля, а просто как повод для получения авансового платежа. По итогу, настроение было испорчено, подруга осталась в недоумении, зачем нас вообще приглашали, а мы с женой, которые еще утром всерьез рассматривали приобретение в этом автосалоне нового автомобиля, скорее всего, теперь не будем торопиться и рассмотрим варианты.
На моей памяти еще не встречались нормальные автосалоны, которые торгуют тачками от десятков разных брендов. По факту они являются обычными перекупщиками и добавляют те тачки, которые выкупают у людей с рук. А все мы знаем, какие машины могут продавать люди. Там и с неполадками модели, и краденные даже, и с долговыми обязательствами. Короче, куча рисков, если с таким дилером связываетесь. И Инкар как раз к таким относится. Автосалон пытается выставить наличие кучи тачек от разных производителей, как привелегию и преимущество, но по факту это является ярким доказательством непрофессионализма их, ара-салон это в общем, по всем признакам и вытекающими отзывами.
Документы купли-продажи авто в Инкар составляются с серьезными правовыми нарушениям! Так все продумали, что клиент всегда оказывается в проигрыше. И не зависит ничего от каких-то там акций или скидок, которым так щедро увешан их сайт. Работник вам тоже будет талдычить постоянно, что у них, дескать, самые низкие цены на автомобили и постоянно проводятся всякие программы лояльности. Нифига тут такого нет, вот что я вам скажу! Более того, когда дают на подпись договор, то там может стоять совсем не та цифра конечной покупки, которую вы обсуждали. Да и прочие условия и данные также могут заполняться с ошибками. Умышленными скорее всего, так как я не поверю, что такая частная контора, как эот автосалон, может «ошибиться» в пользу клиента
Приехала я с братом в этот автосалон из другого города. Уфу посетили, чтобы родственников навестить. Подумали, что нормально будет заодно и в Инкар заглянуть. Но как только мы переступили порог, то сразу поняли, что с данной организацией дела иметь не стоит. Какие там акции, я вас умоляю, у них даже выбора автомобилей нет никакого. Менеджеры на лицо явные аферисты. Тупо понабирали гастеров за копейки и хотят, чтобы они людям машины продавали. Ага, щаз. Если администрация салона читает отзывы от людей, то знайте, что вы, уроды, не достойны даже ногтя с нашего пальца! С таким отношением к людям и обманом, который вы пропагандируете, у вас никаких продаж не будет! Надеюсь, что эта шарага побыстрее закроется и перестанет дурить народ.
Никак не ожидал что такое может случиться в моей жизни. Нет, я как бы предполагал что такие вещи бывают, слышал подобные истории, но сам не сопоставлял себя с такой ситуацией. Как оказалось это банальный обман от автосалона, которые довольно часто случаются. Я, конечно, не великий эксперт в этой сфере, но немного в этих вещах разбираюсь, поэтому смело могу сказать что ребята в Инкар просто профессионалы в обманах. Это все настолько четко проработано что тут не к чему придраться на протяжении всего времени покупки. Уверен я не единственный кто наступил в это дерьмо, потому что тут все ужа слишком слаженно сделано, не могут люди с первого раза такую аферу провернуть. Персонал там конечно очень лицемерный оказался, я теперь конечно понял с какой целью они все говорили, но в тот момент все это казалось очень искренним, это я к тому что и с актерским мастерством у ребят все в порядке. Наткнулся на салон совершенно случайно, увидел в интернете ну и решил поинтересоваться что да как. Ставлю самую низкую оценку, иного автосалон не заслужил.
Бл**ь, просто концертный автосалон. Путём обмана имеют деньги с обычного народа, который никак не пытается им навредить. Что лично я им плохого сделал? Ничего! Я элементарно приехал в Инкар покупать машину, с мыслью о том что я куплю машину, а не о том что с меня будут иметь деньги. Конечно, никто их не закроет, потому что они то делают все чисто, всех грамотно разводят. Не смотрите на их качественный сайт, не смотрите на их милые и честные лица, не смотрите на низкие цены, за всем этим скрывается ложь! И сделано это все, для того чтобы проще было втереться в доверие и в итоге кинуть человека.
Ведут себя как реальные перекупы в инкар на Электрозаводская, 16!! Ну вот какой приличный и уважающий себя автосалон начнет впаривать клиенту все подряд? все страховки и допы??? Неужели не ясно, что если человек чувствует, что его кошелек считают бездонной бочкой и наровят нырнуть в него как можно глубже, то это оттолкнет и скорее всего вообще покупка не состоится? я Приезжал за Ладой Веста, так мало того что меня ожидал неприятный скачок цены вверх, так в машине даже ковриков не было, и мне было предложено оборудовать все и сразу еще за 96 000 рублей! Это сигнализация, коврики и страховка. Менеджер тарахтел без умолку и рассказывал что и на учет можно поставить через них без проблем , я только слушал и кивал, а потом сказал, что подумать нужно. Примерно три дня они донимали меня звонками несколько раз в день, с вопросом, когда же я приеду снова? Не знаю, почему им не понятно, что если я не приезжаю сам, то просто не хочу сотрудничать с ними! Присмотрел уже на самом деле другой автосалон, где дилер на самом деле является официалам, а к этим товарищам ни сам больше никогда не заеду, да и другим посоветовал бы держаться подальше!
Обратясь в этот автосалон вы поймете что там сплошной лохотрон!!! Я с таким разводом первый раз столкнулся, поэтому у них легко получилось обвести меня вокруг пальца. Серьезно, я совсем не ожидал что помимо той суммы что я уже отдал , меня еще и комиссию автосалона заставят заплатить. А это не маленькие деньги, 45 процентов от стоимости автомобиля. У меня их просто не было и я решил отказаться от покупки, а вернуть назад свои бабки. Но и тут облом, это все не так то и просто сделать. Я должен был написать заявление на возврат, потом ждать пока его подпишет главбух, который сейчас на больничном. И только потом мне вернут мои честно-заработанные деньги, и то не полностью, а за вычетом неустойки, так как дилер не виноват, что я решил не покупать здесь автомобиль. Пришлось мне все таки выполнить требования Инкар и заплатить эти несчастные 400 тысяч рублей. Я безумно зол!!!
Такие вещи которые мутит этот автосалон мне ещё не снились. Конченые просто. Я как бы понимал, что в этой сфере могут быть мошенники, но не думал что их будет так сложно выявить и уж тем более не думал, что выявить из получиться только лишь после потери своих денег. Я как обычный человек решил купить автомобиль и взялся изучать каким образом это лучше осуществить. Изучил множество вариантов. Ознакомился с многими автосалонами. Также я решил поближе узнать как работают и какие схемы используют мошенники работающие в данном направлении. После долгих анализов всего что связанная с этим бизнесом я решился брать автомобиль. Подумав, что я в полной безопасности, так как знаю все возможные схемы обмана и знаю как их избежать я как назло наткнулся на один Инкар. Ребятам нужно отдать должное, если бы где-то награждали за лучшую ложь, то они бы сто процентов были победителями. Я рассчитывал, что все изучил, что меня нельзя обмануть, а если я и стану что-либо заподазривать, то просто вовремя остановлюсь. Но тут нет, заподозрить ничего я не смог, к сожалению. Теперь у меня нет ни той машины которую хотел, ни денег.
Меня очень интересует, кто у нас из людей пишет о инкар положительные отзывы. Я бы хотел поинтересоваться у этих ребят, а бывали ли они, вообще, в салоне? Видели, насколько там все плохо? Такое чувство, будто им приснился визит к дилеру и они теперь решили поделиться своими сонными впечатлениями о нем. Честное слово, я, когда туда приехал, то не увидел ничего из их рекламы! То есть в постах все надумано и обманчиво, ничего приятного и выгодного там нет. Автомобиль по выгодной цене у них вы купить не сможете, так как у них нет такого понятия, как стремление угодить клиенту. Только лишь желание набить потуже свои собственные карманы, продав покупателям какой-то хлам. Вот и все тайны, которые вам нужно знать об этой организации. Если остались еще сомнения и подозрения, можете лично к ним приехать в автосалон. Но я вас уверяю, что ничего нового, чего бы я не сказал, вы там не найдете.
Жалею, что я не прочел отзывы про инкар, прежде чем обращаться к ним. У них такой РАЗВОД, это нечто!!! Мы с супругой зашли на их сайт, подали заявку на оценку нашей машины, хотели по програме трейд ин обменять свою Ладу Приору на Хендай Крету. Нам довольно скоро позвонили, сказали что за нашу машину мы выручим 200 тысяч рублей, мы сообщили что собираемся на нехватающую сумму оформлять автокредит, нам предложили тут же подать заявку в банк, и через 2 часа мы получили смс, что одобрение получено. Мы сразу же поехали в автосалон. Только зря спешили, там нас не ждали. Оценивали нашу приору долго, а одобрение банка, предварительное. Не буду долго писать, скажу только что нас мастерски обманули! За наш автомобиль дали всего 90 тысяч, а Крета, оказалась дороже на 280 тысяч рублей. И проценты гораздо выше чем 4,9. Делайте вывод, товарищи!
Ни в коем случае не вносите никаких предоплат, задатков, или ещё чего-нибудь, что инкар у вас попросят. В этом автосалоне орудует банда мошенников, нагло кидающая клиентов на деньги!!!
Они обычно просят внести 20% от стоимости авто. Запомните!!! Эти деньги не войдут в общую сумму, вы им сразу можете помахать ручкой, они просто достаются автосалону при любом раскладе.
Со мной произошла та же беда. Я приехал в автосалон, отдал 20%, а потом оказалось, что моя машина по ошибке уже продана. Но вот есть другая, правда на 300 000 дороже… Мне оно не надо, верните мои деньги (в моём случае 160 тысяч) и я пошёл отсюда. Нет говорят, вам лучше будет что-нибудь всё таки купить, в противном случае мы не вернём вам ваши деньги. (и правда противный случай)
Доплачивать 300 000 у меня не было, а кредит мне на фиг не нужен. Пришлось выбирать из того что было.
Автомобиль теперь у меня есть, а радости от этого никакой. Потому что и машина совсем не та какую хотел, и на авторынке если бы её брал, то на 200 тыщ дешевле вышло бы. А так от безысходности просто у них взял. Деньги свои всё равно потерял. Зато автосалону выгода. Такие дела.
Этот автосалон с виду довольно таки приличный. Чистенько, аккуратно, авто сияют как у кота яйца, вежливое обслуживание, всё на уровне. Но запомните, всё это понты. Этим инкар располагают к себе клиента, человек невольно верит в порядочность этой конторы, а потом начинается развод.
С самого начала должны насторожить сказочные цены, которые ниже цен производителя. С чего бы вдруг? А клиенту наоборот это нравится. А низкие проценты от банка тоже никого не смущают? У нас что, банки меценатами заделались? Обо всём этом я задумался уже дома, когда читал договор КП, и просматривал график платежей по кредиту. Только тогда я обнаружил реальные проценты и стоимость авто…То что я испытал, словами не передать. Отчаяние и разочарование… Слов просто нет. Одно могу сказать, не лезьте в это дерьмо, не отмоетесь.
Отвратительное качество обслуживания В Инкар, если вам не приятно когда вас откровенно пытаются надурить, то лучше не ездить в этот автосалон. Я не думал что здесь работают такие хамы и приехал сюда что бы поменять авто по программе трейд ин. Но когда специально стали занижать стоимость моего автомобиля и говорить о несуществующих поломках, да причем так убедительно и нагло, что я не выдержал и сказал что вроде бы не похож на лоха, чтобы верить в то что вы мне сейчас наговорили. И менеджер отвечает, еще как похож и заржал как конь. Вы представляете ни грамма совести и уважительного отношения к покупателю нет. Меня просто взбесило такое отношение и я даже хотел написать им в книгу жалоб, но мне ее не дали, поэтому пишу свой отзыв здесь. Считаю что такое отношение к клиентам недопустимо и хочу чтобы все знали за кого нас принимают в этой фирме, и не приносили сюда свои деньги. Держитесь подальше от этих аферистов!!!
Каждый день проезжаю мимо этого Инкар, и когда увидел в интернете что автосалон проводит распродажу, решил что ничего не потеряю, если заеду и посмотрю что, да как. В один прекрасный день освободился пораньше и приехал посмотреть что да как. Там меня встретил менеджер, который представился Андреем и предложил свою консультацию, но перед этим надо было заполнить коротенькую анкету. Я особо не вчитывался, на автомате поставил галочки и пошел осматривать машины. Поняв что цены здесь выше средних, собирался уходить, и тут мне предъявляют счет на 5 тысяч рублей. Я офигел, спрашиваю за что? Ответили за консультацию менеджера. Оказывается в той самой анкете меня об этом предупреждали. Я обалдел от такой наглости и отдал деньги. Потом только понял что меня самым нахальным образом развели. На следующий день поехал назад и стал требовать что бы мне вернули то что взяли незаконным путем, но надо мной тоже открыто посмеялись и сказали что бы я свалил оттуда. Пригрозил что подам на них в суд, но менеджер ответил что я ничего там не докажу, у них есть камеры и правда на их стороне. Вот с таким беспределом я столкнулся. Будьте внимательны!!!
Доброго времени суток. Хочу предупредить вас об этом ужасном и недобросовестном автосалоне, чтобы вы не совершили ошибок, когда обратитесь в Инкар . Моя дочь уже давно хотела новую, комфортабельную и надёжную машину. Я решила сделать ей подарок и осуществить её заветную мечту. Я долго выбирала надёжный автосалон, и в интернете наткнулась на их сайт, предлагали большой выбор автомобилей по нормальным ценам. Я посмотрела ещё несколько сайтов, чтобы сверить цены, этот автосалон оказался лучшим, и отзывы о нём были хорошие. Я решила туда съездить и посмотреть машину своими глазами. Как оказалось цены на сайте и в самом салоне сильно различаются, выбор машин намного меньше. Я теперь поняла, что они просто заманивают красивой рекламой на сайте, а на самом деле всё не так. Я думаю, что я не первая кто поверила в эти сказки о низких ценах, лучшем качестве и разных акциях. Не ведитесь на этот лохотрон. Больше туда не ногой и вам не советую.
Несколько раз звонил в Инкар и каждый раз слышал в ответ что стоимость Ниссан Кашкай составляет 710 тысяч рублей. Тогда я решил съездить в автосалон лично, что бы убедиться в правдивости их слов ну и заодно приобрести тачку по выгодной цене. Только оказавшись там я понял что снова попал к серым дилерам. Мне уже приходилось посещать подобную контору, поэтому я без труда понял что здесь меня ожидает очередной обман. Во-первых Кашкая нет в торговом зале, сказали что автомобиль на складе и как только я внесу задаток его привезут. Но ни в коем случае не стоит этого делать, в случае чего, деньги эти вам никто не вернет. Ну и когда менеджер стал убеждать меня купить другую машину, я точно понял что ловить здесь нечего и пора валить. Сказал все что о них дамаю уехал восвояси. Так менеджер мне в след еще громко возмущался и обзывал меня дебилом. Хотел ему морду набить, но решил не связываться. Короче, поищите лучше другую фирму, чем ехать сюда.
Сразу хочу сказать, что полностью согласен со всеми, кто скажет что я дурак, потому что понимаю, что никак иначе меня не назовёшь, да я и сам так считаю. Но ничего не поделаешь, что сделано то сделано. Жажда выгоды, она всегда опережает здравый смысл, а сотрудники Инкар только этим и пользуются. Не хочу никого винить, сам виноват. Хочу только предостеречь других, мне подобных, от глупой надежды ухватить кусок бесплатного сыра из этой мышеловки. Не надейтесь, не получится!
Нашел у них автомобиль по аховой цене! аж на 230 000 дешевле, чем везде! Сразу же примчался в автосалон, вот наличка, беру без разговоров. Но мне объяснили, что у них свои порядки, и что сначала нужно внести предоплату, а потом уже все формальности. Сейчас то я уже понимаю, что это явный подвох! зачем вносить предоплату, если авто я беру сейчас и за наличку! но в тот момент я готов был согласиться на что угодно, лишь бы эта умопомрачительная выгода состоялась. Оплатил, жду… После двух с половиной часов томительного ожидания мне как будто ведро ледяной воды на голову вылили, когда я понял, что меня развели как лоха. Автомобиль стал стоить не то что на 230 000 дешевле, а дороже на 190 000 чем у других дилеров. А предоплату не отдают! Говорят, что это штраф за отказ от покупки! И разъяснили предельно четко, что мне не имеет смысла никуда жаловаться, так как я всё подписал, со всем согласен, и претензий к салону не имею. Таким образом, я сделал им добровольно принудительное пожертвование в размере 84 тысячи рублей…
Ребятки! Хорошие мои! Не берите пример с меня, дурака! не ведитесь на их обман! обходите эту контору сотой дорогой!
Инкар- реальное кидалово, ребята!!! Никому не советую сюда ехать!!!
Меня так нагнули с их долбанным выгодным автокредитование, что мне до сих пор не понятно, как я смогу содержать семью на 8000, которые будут оставаться после оплаты кредита, и где мне найти вторую работу и дополнительное здоровье. Я прекрасно помню, что когда я согласился на их условия, кредит на пять лет под 5,8% годовых, в договоре были прописаны именно эти цифры. Но когда уже дома мы с женой решили посмотреть графики платежей, увиденное нас повергло в шок и дикий ужас!!!!! Я не могу понять в какой момент произошла подмена листков в договоре, но я своими собственными глазами видел 5,8%. А теперь в договоре совсем другие цифры. Во-первых, изменилась стоимость автомобиля, на 140 тысяч подорожал, во-вторых, проценты по кредиту выросли в пять раз, уже 30%. Плюс к этому ещё и оплата КАСКО, хотя её обещали в подарок, правда на словах. К кому бежать, и кому жаловаться, не понятно. Берегитесь их! Обращаться к ним в автосалон реально опасно.
Информацию про Инкар я увидел на сайте в Интернете, и меня всерьёз заинтересовала достаточно выгодная кредитная ставка, если берёшь у них кредит для покупки автомобиля. Позвонил менеджеру, он дал положительный ответ о наличии в автосалоне машин, которые меня заинтересовали. А когда приехал в автосалон, мне сразу стали впаривать какие-то тачки, хотя мне нужны были конкретные варианты, о чем я сообщал менеджеру в разговоре по телефону. Никаких акций, о которых сообщалось на сайте, в реальности не было, да и стоимость машин была очень высокой, а уж с процентами по кредиту какие-то непонятки были вообще! Автомобилей, посмотреть которые мне хотелось, практически ни одного не было, почему меня обманывали, объяснить толком не смогли! По этим причинам не стал у них долго задерживаться! По моему мнению, это обычные кидалы, которых нормальные покупатели должны обходить стороной!!!
Сотрудник колл центра Ац инкар заверила меня, что у них есть автомобили на выбор, и с цветом, и с комплектацией. Но сказала, что очень много клиентов, и что если я хочу успеть что-то выбрать, мне надо поторопиться. Я еле как упросил начальника отпустить меня с работы и уже через час была в салоне. Но у них был только один единственный автомобиль из тех, что мне обещали, но в дорогой комплектации. Я не поняла, насколько много было клиентов, что за один час успели раскупить сразу несколько автомобилей? И с какой скоростью проходит оформление документов? До тут и дураку ясно, что это просто развод. Заманивают клиентов, надеясь что те, раз уж приехали, то что-нибудь да и купят. Но мне было ужасно жаль своего времени, потраченного в пустую. Зря отпрашивалась только. После такого обмана, даже если они будут даром раздавать автомобили, я к ним в автосалон не поеду, потому что не поверю
Уже месяц моё заявление на автосалон лежит в прокуратуре, а в ответ тишина… И уже два месяца я никак не могу получить свой автомобиль, который оплатил полностью. Ни чем иным, кроме как беспредел, я это назвать не могу.
Я приехал в Инкар покупать автомобиль, мне его показали, я всё проверил, покатался на нём, решил брать. Его отправили на предпродажную подготовку, которую я тоже оплатил, и так по сей день и не привезли. Озвучивалось несколько разных версий, по поводу его странного исчезновения. Это и внезапно обнаруженный заводской брак, и что на момент сделки со мной, автомобиль уже был продан, просто информацию в компьютер не внесли, и то что при перевозке он был повреждён. Было что-то ещё, всего уже и не вспомнишь. Какая из них более правдивая я так и не понял. Знаю только одно, что купленный мною два месяца назад автомобиль я так и не получил. В салоне обещают всё уладить, вот только когда, вопрос???
Я приехала к ним в Инкар за автомобилем, который мне вчера забронировала по телефону менеджер данного салона Оксана, по крайней мере именно так она мне представилась. Она сказала, что эта услуга у них стоит 5000. Я перевела деньги на указанный в СМС счет. А приехала в автосалон, говорят, что такого автомобиля у них нет и не было, как впрочем и менеджера Оксаны. Спрашиваю, вот это ваш официальный сайт? Да, говорят, наш. А номер телефона ваш? Тоже соглашаются. А показываю номер телефона, с которого пришло сообщение с номером счета, говорят, что это не их номер.
Возможно этот вид мошенничества к Инкар отношения не имеет, хотя кто знает. Но все-таки будьте осторожнее. Никому наверное не понравится в пустоту отправлять деньги.
Сказать что я злой — вообще ничего не сказать! Уже третья неделя пошла, а я успокоиться не могу — в дураках оставили! Намотал к этим проходимцам в Инкар 1000 км туда и обратно, друга уговорил со мной ехать! И все для чего, ток чтобы узнать что моей машины у них нет! А есть другие, дороже намного и без всяких скидок. По ходу шел расклад такой, раз приехал то с пустыми руками не уйду. Только я не настолько конченый, чтобы переплачивать 200 000 за модель, которая и у нас дома есть, да еще и дешевле. Потратил два дня на мразот в общей сложности. Нервы вымотал, перед другом неудобно, он сразу советовал отзывы про автосалон смотреть, а я как то мимо это пропустил, уж больно хорошо все расписали, хотелось верить, что и правда не кинут. Потратил бабло на бензин еще. И все доверие к людям утратил, потому что не понимаю как можно так по скотски обманывать. Не верю в то что зло будет наказано само собой. Надо чтобы все писали и делились своим опытом, тогда и другие будут знать — на этот адрес соваться не нужно, там мошенничество!
Решил я порадовать себя приобретением нового автомобиля, нашел сайте у Инкар нужную модель. Оставил им свои данные, чтобы можно было со мной связаться. Перезвонила женщина и сказала, что автомобиль в наличии и можно к ним приехать, увидеть, даже потрогать и опробовать в действии! Приехал я в эту жопу мира, да, то еще болото, автосалон… Менеджеры – сплошь хамы быдловатые!!! Машины и в помине нет, она говорят в другом салоне. Спрашиваю, где дама, которая по телефону мне обещала что все в лучшем виде меня ожидает? А ее, говорят, здесь нету! Вот же пид*сы! Так что не гробьте свое время на визит в эту помойную яму – это мой вам дружеский совет от человека который видел все своими глазами. Только время и нервы измотаете, а этим тварям только в кайф!
Автосалон — самый натуральный разводняк. Обещанной зимней резины в подарок вы не дождетесь, это доказанный факт. Впрочем все далее приведенные факты имеют доказательства. Иначе я просто бы об этом не писал. Скидка, которая сводит с ума каждого клиента, ни что иное, как блеф. Все для того, только чтобы клиент повелся на приманку и приехал в Инкар, потом скидка пропадет, а автомобиль странным образом подорожает на 200000. Гарантию, которую вы оплачиваете дополнительно, в будущем вам не пригодится, потому что они не признают ваши случаи гарантийными. И никогда не соглашайтесь у них брать автомобиль в кредит. Это жесть просто, что они тут творят, врагу не пожелаешь. Проценты растут как на дрожжах, а клиент этого не видит. А когда увидит, то уже поздно.
Не суйтесь к ним, люди!!!!
Сам я из другого региона, а к Инкар попал благодаря всемирной сети, именно там я увидел рекламу в которой сообщалось что автосалон предлагает хорошие скидки. Ради интереса я зашел на их сайт, где увидел что Шкоду Октавию Комби, я могу получить, отдав за нее 768 000 рублей. Сравнив сколько она стоит в автосалонах моего города, я принял решение ехать к ним в автосалон, тем более что дорогу оплачивают. Вот что значит хороший дилер, там есть и распродажи и акции, и сервис не такой как у нас — подумал я тогда. И поехал за новым автомобилем, на месте был еще до открытия, поэтому пришлось изрядно подождать, потому что работать они начинают с большим опозданием. Ну а дальше было сплошное разочарование. Октавии Комби не было в наличии, предложили просто Октавию и по цене дороже миллиона. Да и вообще все машины оказались дороже заявленных тысяч на 300. Видимо они рассчитывают, что раз уж человек приехал издалека, то купит и по этой цене. Развод одним словом! Так и уехал не солоно хлебавши.
Моя покупка машины у Инкар, оказалась очень неудачной. И все, будьте осторожны, и знайте, этот автосалон продает битые автомобили. Вот так приедешь к ним за новым авто, а получишь автохлам!!!! Купил Рено Дастер, не дешевый между прочим, я теперь вынужден его перекрашивать. Потому что после того как я покатался на нем 10 дней, на заднем бампере стала облупляться краска. В автомастерской сказали,это потому что ее уже перекрашивали, причем не очень качественно, наверное торопились. Скорее всего при перевозке или погрузке ее повредили, затем быстренько отремонтировали и впарили мне. КОЗЛЫ!!! Я сразу же поехал в автосалон и хотел вернуть назад этот Дастер. Только со мной даже разговаривать не стали. С невозмутимыми рожами сказали что это я сам ее где то ударил, а теперь пытаюсь поиметь с них бабла. Ну ничего, я еще устрою им небо в клеточку…
Что бы я еще раз обратилась в автосалон Инкар! Да ни за что в жизни! И вам не советую.
Купила я у них Калину Спорт. Обещанные скидки, это рекламный ход у них такой. За эту цену можно купить только голую машину, а чтобы поставить магнитолу или постелить коврики, за все нужно дополнительно платить, только еще и с учетом того что с тебя сдерут деньги за работу. Я потом сравнивала, получилось дороже она обошлась , чем покупать в готовой комплектации. Так они же еще обещают сменную резину в подарок, но сразу мне ее не отдали, сказали что нет в наличии, обещали привезти через месяц, в итоге прошло уже больше месяца, а колес я так и не вижу. А в последний раз когда я позвонила спросить про них, мне же еще и нахамили, Говорят- девушка, ну что вы достали своими звонками! Лично я крайне разочарована,тем что обратилась к ним, поганый автосалон! Люди читайте отзывы, как соберетесь!
Если вам важно получить достойный и доступный сервис, то лучше не показывайтесь в этой конторе. Я так посмотрел, они у себя машины продают почти в полтора раза дороже, чем остальные конкуренты. И это странно, так как, вроде бы, любая компания должна выставлять на свою продукцию рациональный ценник. Люди банально не будут покупать машины, которые даже у официального дилера стоят дешевле, чем здесь. И да, не надо мне рассказывать, что Инкар является официальным продавцом. Ни один уважающий себя бренд не будет сотрудничать с дилером, у которого репутация уже давно запачкана многочисленными негативными отзывами и фактами явного мошенничества. Ну, а потом вот появляются отзывы на сайтах об обмане. Мой вам совет, игнорируйте предложения этого поставщика! Ценники автосалон делает огромные, а не те, которые вы видите на сайте!
Приобрел я у них новый форд фиесту седан в белом кузове комплектации тренд, изначально на сайте была цена всего 600 тысяч рублей, но взял дороже на 150 тысяч рублей, но суть в другом я купил и был доволен правда ждал немного авто, примерно дня три. Поездил неделю и вот несчастье, попал в небольшое ДТП которое и вскрыло все то, что меня надули, а именно что мне продали битую и хорошо закрашенную машину. Мастер к которому я обратился мне сказал что у меня битая задняя часть авто, а именно заднее правое крыло! Доказать естественно я продавцу ничего не мог, поскольку меня послали куда подальше!Инкар обманывают и продает битые авто как новые!!!
Не так давно я забирал, теперь уже свою, новую машину из Инкар. И вот что могу сказать об этом дилере.Менеджеры работаю отвратительно, грамотную консультацию я получить не смог. Но мне это и не особо требовалось, так как я шел в автосалон за определенной маркой автомобиля. Ребята из сервиса вообще дебилы!!! При выдаче авто, даже не проверили давление в шинах, хотя я заплатил 10 тысяч рублей за предпродажную подготовку. Ну и к качеству машины у меня тоже есть претензии, не работает задний обогрев стекла. Ездил в сервис что бы поменяли по гарантии, но мне отказали, сказав что случай не гарантийный, явно видно механическое повреждение и придется за это заплатить около 30 000 рублей. Очень неприятная ситуация и больше я в этот автосалон никогда не обращусь.
Эти наглые и беспринципные ребята из Инкар ради денег готовы на все. Их даже не смутило что рядом со мной была беременная жена и денег у нас было в обрез. А новый автомобиль был мне необходим для работы. Выбора там особо не было и мы решили брать Датсун Он-До. Сама сделка прошла нормально, но то что автосалон продает автомобили без гарантии нам никто не сказал. Мы узнали об этом слишком поздно, когда сломалась наша машина и мы повезли ее в сервисный центр, где нас “обрадовали” что поломка серьезная и чтобы ее устранить придется выложить около 30 000 рублей. Нам просто подсунули бракованное авто. Если честно, это полная жопа!!! Сейчас пишу жалобы во всевозможные инстанции и ищу где бы взять денег на ремонт.