Хотела приобрести новую машину в Топавто на Дунаевского 25 к1. Выбрала авто нисан жук в красном кузове за 977 тысяч рублей по акции, созвонилась, обещали сделать скидку, компенсировать проезд в автосалон, и как сказала менеджер одобрили кредит по ставке 5.6 процентов. Я не раздумывая поехала покупать. Через два дня, приехала живу не в Новосибирске, не так все просто было, добраться до них, рассказала что хочу, и менеджер стал показывать авто, которое хотела, но цена, почему-то была выше на 550 тысяч рублей. Он мне говорит что со скидкой как на сайте будет если буду брать. Но в итоге цена окончательно осталась такая же, которая выше, и еще процентная ставка превратилась в 19.3 процентов, почему так стало мне объяснили, что по телефону это предварительно говорят ставку, а по факту вот такая ваша ставка, но по телефону менеджер утверждала обратное!! Обманывают суки наглым образом аш обидно, стою перед ними, дура дурой! сама не знаю, как повелась на такой обман, и главное, даже в голову не пришло — отзывы про них открыть и почитать!Я не купила там ничего и вам не советую!!! Ответить
Отзывы покупателей и килентов об автосалоне:
Хотела приобрести новую машину в Топавто на Дунаевского 25 к1. Выбрала авто нисан жук в красном кузове за 977 тысяч рублей по акции, созвонилась, обещали сделать скидку, компенсировать проезд в автосалон, и как сказала менеджер одобрили кредит по ставке 5.6 процентов. Я не раздумывая поехала покупать. Через два дня, приехала живу не в Новосибирске, не так все просто было, добраться до них, рассказала что хочу, и менеджер стал показывать авто, которое хотела, но цена, почему-то была выше на 550 тысяч рублей. Он мне говорит что со скидкой как на сайте будет если буду брать. Но в итоге цена окончательно осталась такая же, которая выше, и еще процентная ставка превратилась в 19.3 процентов, почему так стало мне объяснили, что по телефону это предварительно говорят ставку, а по факту вот такая ваша ставка, но по телефону менеджер утверждала обратное!! Обманывают суки наглым образом аш обидно, стою перед ними, дура дурой! сама не знаю, как повелась на такой обман, и главное, даже в голову не пришло — отзывы про них открыть и почитать!Я не купила там ничего и вам не советую!!!
Советую Топавто тому, кто не жалеет свои нервы, деньги, здоровье! Решил приобрести автомобиль по программе трейд — ин. Прочитал отзывы о них наскоро, не вникая, за что и поплатился. Приехав к ним на Дунаевского 25к1, был радушно встречен, напоен кофе. Перспективы мне тоже разрисовали в самых радужных красках. Машину мою вобще не стали смотреть, проверять её состояние, сказав, что это проблемы будущего хозяина! Дней через десять позвонил я своему менеджеру, оказалось, что он уже не работает в автосалоне, уволился. О том, что моя машина продана, я узнал тогда, когда позвонил по объявлению и спросил, есть ли такой автомобиль в наличии. Получил ответ, что сегодня ушла. На другой день поехал к ним в автосалон за деньгами. Результата никакого, выяснилось, что машина была куплена в кредит, ждут перевода денежных средств. Дальше изо дня в день одно и то же — нет денег! Пообщался я с такими же пострадавшими от развода и понял, что это их стандартная схема. На сегодняшний день факт для меня лишь один – нет ни денег, ни машины, сплошная головная боль! Кто хочет такого же – добро пожаловать в этот автосалон, где вас обучат всем тонкостям лохотрона и кидалова людей!
По телефону вас, ребята, консультирует колцентр, который к Топавто никакого отношения не имеет. Их дело – проговорить скрипт и дать поверхносную инфу чудику, который поведется на липовую рекламу. Все остальное начинается с визита в автосалон, где вас сначала аккуратно, а потом очень нагло обрабатывают. Сначала прощупают почву на предмет подозрительности, а если увидят, что вы лошок, то начнется плотное втирание всего подряд. В итоге ваши условные 400 000 за машину превращаются во все 600 000. Как вам такая разница? И это я еще по-божески сказал, бывают случаи и похуже.
Понадобилось мне по работе приобрести новый автомобиль. Так как наличных у нас было мало, то решено было взять в кредит. Стали искать автосалон, в котором можно было бы сразу все оформить под не высокий процент. Знакомая, которая тоже находилась в поисках машины, посоветовала Топавто. Зашли мы с мужем к ним на сайт и оформили обратный звонок. Нам быстро перезвонили, заполнили мы по телефону заявку на кредит, и через час пришел ответ, что нам его одобрили. Мы живем в волгоградской области области и поэтому в автосалон ехать не составило большого труда. Утром мы выехали и в обед были уже на месте. Сразу же пошли выбирать мне машину, выбор остановили на Хендай Солярис 2018 года выпуска, в полной комплектации. Изначально мы конечно планировали взять автомобиль той же марки, но подешевле, Но тогда бы нам пришлось ждать 3 недели, пока ее доставят, а ждать не хотелось. Дальше мы пошли оформлять кредит, и очень удивились, когда снова пришлось заполнять полностью анкету. На наш вопрос, как так, ведь у нас уже одобренный кредит, нам ответили, что это было предварительно, а ответ банка придет через час. Делать нечего, стали ждать. Через час мне пришел отказ, тогда попробовали оформиться в другом банке, там такая же история. Решили тогда брать на мужа, и ему тоже отказали в 2 банках. Зачем тогда было говорить, что приезжайте. вам все одобрено. Целый день там проторчали и пришлось уехать домой ни с чем. Мошенники, одним словом.
Думаю мой отзыв будет многим полезен. В частности рекомендую его прочитать тем, кто планирует в ближайшее время посещение Топавто. Знайте, обман у них в порядке вещей. Когда я хотел сдать свой автомобиль по трейд ин, мне специально назвали завышенную цену. А уже когда я выбрал взамен нее новое авто, нашлись куча несуществующих дефектов, из-за которых мне стали снижать стоимость, обещали сделать скидку на новую машину, но это все обещания на словах, я в такое уже давно не верю. Решил не связывааться с этими прохиндеями и забрал свой Рено, так они умудрились поменять аккумулятор. У меня стоял новый, а они поставили какое то говно. Жаль я увидел это только через 3 дня, теперь не докажешь. Непонятно по каким таким принципам работает автосалон, совести нет ни капли, чертовы мошенники!
Автосалон Топавто вам будут врать , что плохие отзывы пишут конкуренты. К сожалению, это не так, я убедилась на своем печальном опыте, в том, что здесь работают МОШЕННИКИ! На приобретенной мною машине смотали пробег, подделали документы и продали мне ее под видом новой. Я даже сумела найти предыдущего владельца,который будем моим свидетелем. Сейчас готовлю независимую экспертизу и после этого буду подавать на автосалон в суд. Потому что по хорошему они решать ничего не хотят. Предъявила руководителю доказательства об этой афере, но он все равно твердит что я ничего не докажу. Ладно, посмотрим!!! Если кто то оказался в подобной ситуации, напишите мне будем бороться вместе. А остальных предостерегаю от обращения в эту организацию!!!
Решил купить себе Хендай Крета, ни разу не слышал отзывов об этой машине и зайдя в ближайший автосалон, попросил этот автомобиль на тест драйв. На этот день к сожалению все было расписано поэтому меня записали на вечер следующего дня. Придя к назначенному времени к ним в Топавто, я испытал удивление, так как меня попросили внести залог 10 000 рублей, очень странно почему не сказали об этом при первом посещении. Деньги были на карте,поэтому пришлось бегать искать ближайший банкомат.
Самому мне доверили только тронуться и проехать пару метров по автостоянке, а как ведет себя машина на дороге, мне показывал менеджер, соответственно ож же и рулил. И самое неприятное во все этой истории, то что мне не вернули залог. Сказав что когда я был за рулем, то поцарапал правую дверь. Да, там действительно была царапина, но я при всем желании не мог этого сделать. Короче это очередная схема развода!
Решил купить Ладу Весту в базовой комплектации. Собирался на ней таксовать. А Топавто предлагал самые низкие цены. Машина с двигателем 1,6, стоила 320 тысяч рублей. Если оформлять автокредит то ежемесячный платеж будет не большим, я вполне смогу его осилить. Беру за компанию жену и едем на Дунаевского 25к1. А там нас ждал ЛОХОТРОН, и автомобиль такой отсутвует, могут пригнать под заказ и платежи уже не такие низкие, так как не факт что банк одобрит под 4,9 процента годовых. К тому же нужно будет установить именно у них сигнализацию и противоугонную систему. Решили мы все таки попробовать подать заявку, раз уж приехали,может быть нам все таки удастся получить одобрение с низкой ставкой. Безумно долго длилась вся эта процедура, почти 5 часов и узнав ответ, мы все таки отказались от дальнейшего сотрудничества. Потому что переплата была просто огромной. В 2,5 раза больше чем стоило само авто.
Я крайне не довольна тем, что в Топавто мне продали подержанный автомобиль в ужасном техническом состоянии. И ни слова мне об этом не сказали, не предупредили. С виду он выглядел прилично, а что там внутри, я не разбираюсь, поэтому полностью доверилась менеджеру по продажам этого официального дилера, понадеялась так сказать на порядочность самого автосалона и менеджера в частности. Меня убедили, что автомобиль действительно в полном порядке, и стоимость его была как не на много меньше нового. Я и подумала, это значит, что с автомобилем и правда все в порядке. Но не проехав и 200 км. начались проблемы. Автомобиль встал посреди дороги и все. Звоню в автосалон, спрашиваю что мне делать, куда его отгонять? Ответили коротко и ясно, что теперь эти проблемы их не касаются, я подписывала договор, в котором подтвердила то, что претензий к автосалону не имею, так как согласна с осмотром технического состояния. И всё, разбирайся дальше сама как хочешь. Я уже потратила на ремонт столько денег, что если бы их добавить к стоимости, за которую я купила автомобиль, то можно было смело брать новый.
Таких вежливых обманщиков как в Топавто, я еще не встречала. Так умело разводят на допы, что потом сама офигеваешь как ты могла на такое согласиться. Покупала там Ладу Х-Рей в кредит. Очень долго длится оформление и когда наконец то распечатывают договор, то клиент готов подписать все что угодно, лишь бы поскорее покинуть этот автосалон. Заговаривают зубы что сделали скидку 121 000 рублей и я довольная, не глядя подписываю документы.И соглашаюсь установить мультимедийную систему и сигнализацию с автозапуском. А после смотрю распечатку ежемесячных платежей и прихожу в ужас. Они в 2 раза больше, чем мне говорили. Оказывается мне не озвучили, что Каско они страхуют сразу на 5 лет. Капец!!!
Я уже давно сделала выводы, что, что выгоднее условия покупки для человека, тем меньше шансов, что они окажутся правдивы. Вот и с Топавто все также было. Приехала к ним в автосалон днем, еще удивилась, что кроме меня людей больше не было. Начала спрашивать у менеджера за акционные автомобили, мне показали несколько вариантов…Но я, честно сказать, даже в худшие годы своей жизни не стала бы ездить на таких развалюхах. Все более-менее варианты стоят на порядок дороже, чем у конкурентов. Так что, как тут уже писали в отзывах, все это сказочки для наивных простачков, что вам продадут классную машинку по огромной скидке.
Для меня приобретение машины стало знаменательным событием, поэтому я тщательно выбирала автосалон, где мне бы помогли определиться с маркой и моделью автомобиля. можно было получить грамотную консультацию и помощь в выборе. В Топавто мне с этим помогли, а вот в остальном у меня остался сплошной негатив. Продавец был вежлив и улыбчив, только до того как я заплатила им деньги. Причем отдала больше чем планировала, так как он уговорил меня купить авто в люксовой комплектации. А затем на мой вопрос о том когда мне выдадут автомобиль, ответил, что он не знает и продиктовал мне телефон склада и сказал что бы я позвонила и узнала. Однако я считаю что это его обязаности. Но это не все плохое что со мной здесь случилось. Мне продали некачественное авто и не выдали гарантию. Вот это уже серьезный развод и я планирую с ними судится. Думаю мой отзыв поможет вам не быть обманутыми этой компанией.
Ого, какие разные про них отзывы. Кто-то даже остался доволен обращением в Топавто. Не верьте ни одному слову, это все обман.Сами же сотрудники и написали этот отзыв. В реальности же все обстоит иначе. Обманывают они во всем. Особенно это касается цены на сайте. Вы видите одну сумму, звоните туда, вам ее подтверждают.А потом приезжаете в автосалон и вас ждет неприятная неожиданность – цена сразу меняется в большую сторону тысяч так на 100-200. Это не маленькая разница что бы так легко можно было оперировать такими деньгами. Я сам приехал к ним из другого города. До этого не один раз туда звонил спрашивал в силе ли наша договоренность( мне обещали придержать нужную машину) Персонал у них хамье баразное. Когда я приехал и сказал, что по телефону зарезервировал Форд Фокус, то он просто посмеялся надо мной, и сказал, что я лох, раз поверил, что такая машина может стоить дешево. Было обидно просто так промотаться в такую даль!!!
Приехали с сыном покупать ему первую машину, а нас чуть ли не матом обложили в Топавто! Мы сказали, что приехали посмотреть ассортимент, и сейчас пока не готовы сразу делать покупку. А нам заявили, что мы только зря потратим их время!!! Вы представляете? Уж насколько я привычна к отвратительному обслуживанию в различных российских фирмах, но такого не ожидала. То есть люди сразу отбивают у клиентов любое желание покупать товар. Может, мы бы завтра приехали? Или кредит бы взяли. Но нет, спасибо судьбе, что мы сразу поняли, насколько тут все печально. Покатались мы неделю, посмотрели варианты и купили машину в другом автосалоне. А Восход авто я желаю поскорее закрыть и не играть на нервах простых людей. Может, когда-нибудь найдется человек, который положит конец их существованию, но такого отношения, как нам показал этот автосалон, я ни в жизни еще не встречала.
Акции – обман, компенсация проезда – обман, хороший выбор авто – обман, низкие цены на машины – обман. Один сплошной обман устроил Топавто, ни по одному из пунктов у них нет каких-то нормальных предложений! Сплошной лохотрон и кидалово, я уже давно с такими наглыми товарищами не сталкивался. А тут среди бела дня загребают клиентов в автосалон и начинают им там мозги промывать. Короче, лучше пройдите стороной это местечко, тут вы точно не сможете нормальный автомобиль купить. Мне пришлось полчаса потратить, чтобы это понять, но вы, надеюсь, не повторите мою ошибку. Ведь для чего еще отзывы оставлять на сайте, верно?:)