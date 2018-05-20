Адрес: г. Уфа , ул. Сарапульская, 35
Телефон: 8 (800) 533-79-69
Сайт: https://ufa-avto.ru
АЦ Уфа Автотрейд на ул. Сарапульская, 35 в с. Чесноковка
Уфа Автотрейд является специалистом по продаже подержанных и новых автомобилей от самых известных автобрендов. Покупателям предлагают популярные марки отечественных и зарубежных производителей, по ценам значительно ниже среднерыночных. Представлен широкий спектр услуг: удобное автокредитование с низкими процентными ставками, участие во всевозможных госпрограммах, приобретение авто по программе trade-in, обслуживание по гарантии, бесплатная установка дополнительного оборудования, оформление страховых полисов, постановка на учет в ГИБДД. На официальном сайте автосалон предоставляет подробную информацию, с которой вы можете ознакомиться. А так ли это в реальности, все смогут узнать из ваших отзывов, которые мы просим оставлять на этом сайте.
На сайте Уфа автотрейд представлены все автомобиля мира, и причем каждый в различных комплектациях и цветах. Как такое возможно и где они все это многообразие размещают, вот в чем вопрос. Еще они продают все машины по ценам не то что ниже среднерыночных, как многие обещают, а даже ниже цен производителя. Это как? Себе в убыток получается трудятся, на благо народа что ли? А за кредиты почитайте, под 1%, банки что тоже с ума посходили? Автосалон помимо низкой стоимости, что ниже не бывает, еще и слишком щедрые подарки дарит, чего только КАСКО стоит, плюс зимняя резина, да еще 2 платежа по кредиту. Е@ать щедрость небывалая! Вы верите в это бред? Судя по негативным отзывам многие верят, что наводит на мысли, а нормальные ли это люди, как в такое можно поверить и подписаться под этим? Многие просто приезжают проверить, а вдруг. Что тоже странно, на что они надеются, пока едут? Меня таким гнилым рекламным ходом не зацепишь, я не читаю даже подробности, ну сразу же понятно, что это развод, причем голимее некуда. Так еще отзывы имеются слишком положительного характера, но и тут очевидно, что их авторы никогда не покупали машины. Вполне возможно, что авторами являются сотрудники салона, это входит в их работу. Такие конторы вообще не должны иметь право на существование, пора бы задуматься об этом кому следует.
Ох, сколько же всякого ласкового о этом автосалоне написано. Прям и скидки, и приятные проценты по кредиту, и выбор огромнейший. Вот только создается впечатление, что пишут эти слова товарищи, которые там даже не были ниразу. А все потому, что ничего из описанного мной не обнаружилось. Скорее, были противоположные впечатления, так как ожидала одно, а получила совсем другое. Точнее, вообще ничего не получила! Думала, раз столько приятных отзывов в интернете, то компания работает хорошо и клиенты получают достойный сервис. После такого дикого разочарования я вообще перестану верить всем этим отзывам. Только собственные впечатления! Просто приедьте к ним в Уфа Автотрейд, и сами все увидите.
Не ведитесь на Уфа автотрейд, это банальный лохсалон, со всеми вытекающими. Те машины что заявлены на сайте, только на сайте и есть, а в наличии полно подержанных, которые они пытаются спихнуть всем, видимо потому что их давно никто не берет. Отсюда и скидки немыслимые и горы подарков. Чистая замануха. На самом деле даже тот автохлам и тот пытаются продать втридорога. Мне вообще то нужен был недорогой автомобиль, а тут обещали новые, нормальные машины по сниженным ценам. Приехал в автосалон, понял, что обманывают, но все-таки решил присмотреться к подержанным, бывают же и нормальные машины, а если еще и цены ниже, то почему не купить.Предложили мне подержанный Дастер, на вид вроде ничего, немного проехали, проблем не заметил. Но между делом менеджер сказал, что покупка дополнительных опций у них является обязательным условием сделки. Хотел узнать, на какую именно сумму надо будет купить эти допы, он сначала мямлил что-то невнятное, а потом сказал, что видно будет. Меня такой вариант ответа не устроил, мне нужна была конкретика, так как если здесь машина мне обойдется дорого, у меня просто нет смысла ее покупать. Ну, говорит, может тысяч 100-150. Послал лесом, нафиг мне такая машина не нужна. Реально найти гораздо дешевле.
Очень мне захотелось взять машину под 2 процента годовых. Нигде раньше не видел такого предложения,только в Уфа автотрейд а если учитывать, что у них КИА СОУЛ всего за 980 000 рублей продается, то кредит получался очень соблазнительным. Да еще мне по телефону сказали, что первый платеж банк берет на себя, то есть скидка получается вполне такая себе солидная. Короче, все это меня очень соблазнило и я поехал в автосалон. Могу сказать сразу, что машины нужной модели я на месте не обнаружил. Мне сказали, что она в другом месте, и для транспортировки я должен оплатить сразу предпродажную подготовку в перевозку. То есть клиент из своего кармана должен выложить бабки на бензик для транспортировки машины и еще какую-то подготовку обслюнявить. Я их послал сразу же, так как понял, что меня просто кинуть хотят. Низкая цена и процентная ставка – это просто миф, которым они к себе заманить пытаются. Там оказывается, что вы сверху еще кучу денег заплатите, прежде чем автомобиль свой увидите (если он там, вообще, есть).
Автосалон аферистов!!!! Могут запросто вам продать бракованный автомобиль!!! Я сам лично купил такую машину!! У Шкоды был перекрашена вся правая сторона. При получении авто я это не заметил, так как был вечер и освещение в помещении не светило так ярко как солнечный свет. Увидел лишь на следующий день. Ехать в Уфа Автотрейд и качать права я не стал, понимаю что бесполезно. А вот мой лучший друг приобрел там Рено, который чаще стоит на ремонте чем ездит. Вечно у него что то ломается, то заднее стекло рассыпалось на мелкие кусочки, то ремень генератора порвался и он заглох посреди дороги. И самое неприятно, то что этот дилер не дает гарантию на продаваемый автотранспорт. Об этом они нарочно молчат. А я даже и не думал что такое возможно, ведь всегда на что то новое, дают гарантийный талон. Оказывается что нет. Будьте бдительны и не совершайте наших ошибок. Идите лучше сразу к официалам.
Искал себе Ладу Весту в новом кузове, нашел в интернете сайт одного очень интересного дилера. Позвонил спросил точно ли есть автомобиль и сколько будет стоить базовая комплектация. Ответили что машина стоит на парковке и уже даже прошла предпродажную подготовку. Стоимость составляет 420 000 рублей. Цена такая низкая потому что авто 2018 года выпуска. Ну а мне это было не принципиально, поэтому я тут же собрался и поехал в Уфа автотрейд. Там сказали что я немного не успел и ту Весту которой я интересовался уже купили, но есть точно такая же но в другой комплектации, дороже на 250 000 рублей. Подумал я, да и согласился купить предложенную модель. И меня очень серьезно обманули. Заплатил я за полную комплектацию, а получил базу. Кошмар, куда катится мир…
Нет слов про Уфа Автотрейд, одни слюни и те матерные…Голимый развод, на сайте вообще нет правды, по телефону вешают лапшу на уши. А если узнают, что клиент иногородний, что для них лакомый кусочек, так на г*вно изойдут, чтобы только заманить к себе в автосалон. Чего мне только не наобещали, и скидку на новую Шкоду Рапид 10%, это при уже сниженной стоимости, и кучу подарков в придачу, и возместить затраты на дорогу, короче все что хочешь, только приезжай. Я как лох колхозный уши развесил и приперся. По началу все было неплохо, машину показали, вроде новая, правда документы на нее пока отсутствовали, но обещали подвести в ближайшее время. А когда с меня напористо стали требовать предоплату, тут я напрягся. Сказал, что дождусь сперва ПТС, проверю все как следует, потом уже вопрос денег и решим. Когда до манагера дошло, что я от своего решения не отступлюсь, вдруг выяснилось, что эта Шкода уже оказывается продана. А мне, как вариант, были предложены машины подороже или с пробегом. Ничего не стал там брать, так как понял, что это обычные кидалы. Вам тоже не советую.
Да бл*, когда уже люди поймут, что в нашей стране ни о какой халяве не может быть и речи? Чем слаще вам речи толкают, тем меньше шансов, что все это подтвердится в реальной жизни! Если собрались покупать новый автомобиль, то обязательно обращайтесь только в официальный автосалон, который дает гарантию и напрямую работает с производителями. А все эти серенькие компашки только и думают, как бы куш послаще урвать. Для них клиенты и покупали – это просто источники быстрого дохода, не более. А таким товарищам можно и хлам продать под видом нового и качественного автомобиля. Да еще и с гарантией обмануть, чтобы потом не оплачивать ремонт. В договоре все так замаскируют, что вы даже не поймете, где подвох. Вот так и работают, то тут, то там по рублю получают и засчет этого такие Уфа Автотрейд и живут.
Приехал к ним в автосалон Уфа Автотрейд покупать новый ниссан альмера по выгодной цене всего за 479 тысяч рублей!!! Жаль не додумался отзывы открыть про этот ЛОХОТРОН! Приобретать планировал в кредит под 4,9 процентов как мне предложил консультант по телефону и сказал, что оплатят проезд до автосалона к тому же еще при покупке дадут КАСКО в подарок. Оказалось все далеко не так, а иначе, во-первых, цена была совсем другая, когда уже оформили договор и составила она 647 тысяч рублей, в наличии машины не, оказалось, нужно было ждать три дня. Во-вторых, кредит оформили под 11.8 процентов годовых, а не под ноль процентов как ожидал. Проезд так и не оплатили мне, хотя менеджер уверял, что пришлют на карту. КАСКО вошло в договор за которое я заплатил, а не в подарок. Машину привезли в результате не через три дня, а через полторы недели. Не советую обращаться в автосалон, одни минусы!!
Хуже салона, чем Уфа автотрейд, наверное и нет, тут собрали все плохое, что только можно. Развод, хамство, кидалово, весь цвет негатива. Кто бы знал заранее, что такое тут ждет, посетителей было бы меньше, а то и вообще никто б не приехал в автосалон. Сайт у Уфа автотрейд нормальный, по телефону заливают красиво, а вот фактически жесть конечно. Поэтому люди пишут свои отзывы, чтобы больше народу знало про это заведение и не велось на их ухищрения. Все это продумано с одной единственной целью, под предлогом выгодной сделки привлечь больше посетителей, авось кого и удастся на деньги кинуть. Моя проблема в том, что поверил в этот развод и приехал за 500 км, знаете, не очень это приятно, проделать такой путь и понять, что тебя тупо разводили и в реальности нет у них машин по таким ценам, а предлагают покупать либо автохлам, либо новые, но почему-то в два раза дороже. А заявленная на сайте цена стоит как раз на убитом авто, который максимум в половину дешевле должен стоить. очень стараются кредит навязать, прямо даже пугает, снова обещают супер выгоду, но как-то уже не верится. Видят, что клиент с крючка слазит, открыто начинают хамить, типа я у них время отнял. А то что я к ним 500 км отмотал и обратно теперь пилить столько же, это нормально. Пометьте у себя где-нибудь, лохсалон, не посещать.
Да, был я там, согласен, Уфа Автотрейд отстой полный. Сами не знают что продают и что сколько стоит, зато день давай сразу. С машиной я определился быстро, так как заранее знал что мне нужно, но вот менеджер никак не мог определиться с ее стоимостью. Складывалось впечатление, что он специально тянет резину, чтобы понять, насколько реально можно меня развести. Меня волновал один вопрос: сколько стоит тачка и всё. Но он мялся как не пойми кто и все время бегал типа к главному для уточнения некоторых моментов. Хе*ли тут уточнять? Есть тачка, есть ее цена, чего тут думать и мотаться туда-сюда? Я намерен был купить авто и настроился дождаться адекватного ответа, но когда мне наконец-то озвучили реальную стоимость машины, мне ничего не оставалось, как только высказаться по полной и уехать. Ну нереально так цены задирать! Ребят, вы там чё, ошалели что ли в конец? Простой Каптур средней комплектовки подгонять под максималку и даже выше? Да вы так ни одной тачки не продадите, продажи упадут и все такое. Хотя, если честно, это меня абсолютно не волнует, хоть закроется автосалон пусть совсем, одним отстойным местом меньше станет.
Скажу сразу, тем кто хочет оформить автокредит, явно не стоит обращаться в Уфа автотрейд. Я не так давно пытался оформить кредит на покупку Хендай Крета. Позвонил в автосалон, узнал какие документы нужны для оформления, сказали что достаточно всего паспорт и снилс, справку о доходах можно не брать. Не откладывая дело в долгий ящик, решил в этот же день попытать счастья. Как и обещали, одобрение я получил, но не под тот процент, что они мне обещали ( на сайте и при личном общении с менеджером была заявлена ставка 5,9 процентов.) а 16 процентов, меня такой вариант тоже вполне устроил и я подписал все бумаги. И уже дома в более спокойной обстановке обнаружил что мне так же оформили страховку от потери работы и от несчастных случаев. Сволочи, просто так содрали 160 000 рублей!!!
Худшего дилера, чем Уфа автотрейд я на своем пути еще не встречал. И имейте ввиду, это не самое лучшее место для покупки автомобиля. Очень мало машин в наличии, уговаривают оформить заказ, а сами не могут сообщить точные сроки доставки. На словах обещают что в течении 10 рабочих дней а в договоре напечатанно что срок доставки может быть увеличен аж до 120 дней. Так же есть один очень интересный пункт, цена заказанного автомобиля может увеличиться и покупатель обязуется за все заплатить. В случае же, если он не производит доплату и вообще отказывается выкупать машину и требует расторжения договора, то аванс ему не вернут. Это получается что с меня могут содрать денег, столько, сколько им придет в голову, а я никаких прав не имею. Вот это развод по русски!!! Предоплата составляет 300 тысяч рублей. Вы готовы в случае чего подарить дилеру такую сумму? Я лично нет, поэтому поехал в другой автосалон, где спокойно купил то авто которое хотел.
В реальности Уфа Автотрейд совершенно не то, что на сайте. И по телефону чистый развод. Общался перед поездкой с их сотрудником по телефону, мне четко дали понять, что выбранная мною машина, а именно Фольксваген Поло с пробегом 70000, 2016 года, стоимостью 749 000 рублей, имеется у них в наличии и я могу прямо сейчас приехать в автосалон и забрать ее. Также было озвучено, что оригинал ПТС есть, у авто был один единственный хозяин и она не битая ни разу. Но то что я услышал, когда уже находился в салоне, меня мягко сказать удивило. Машина на год старше, но на 100 тысяч дороже, ПТС только копия, владельцев двое, а про то, что она не раз битая, я узнал пробив ее по базе самостоятельно. Меня на это навело откровенное вранье по телефону. На это мне ответили, что они не отвечают за слова сотрудников контактного центра. А я то был свято уверен, что общался непосредственно с менеджером продажам, ведь именно так он мне представился. В общем голимое вранье и я никому это заведение не посоветую.
Эти твари в Уфа Автотрейд мне продали авто под видом новой! Я решил, купит автомобиль фольцваген поло всего со скидкой была цена за него 600 тысяч рублей. Только сказали что авто конец 2018 года выпуска поэтому со скидкой хорошей продают. На самом деле эти твари больше я их не как не могу назвать продали мне автомобиль не конца 2018 года, а середины 2017 года да к тому же он был крашен. А именно задний бампер был покрашен вот такая история! Не введитесь на этот лохотрон с ценами и скидками уточняйте все! Проверяйте досконально, отзывы смотрите про автосалон, не допустите обмана!
Хочу чтобы все знали как в Уфа Автотрейд разводят людей. Может хоть кто нибудь прочтет этот отзыв и это спасет его от того обмана из-за которого я попал на бабки. Захотелось мне приобрести Хендай Крету, во всемирной сети нашел автосалон, в котором данная машина была в наличии, да еще и цена была дешевле чем везде. Решил поехать и посмотреть и протестировать авто. Но я не смог этого сделать, так как машина была на складе и пригнать ее можно было только после подписания документов и внесения задатка. Я не подозревая что это все лохотрон, подписываю предварительный договор и отнес в кассу 250 тысяч рублей. Как только с меня получили деньги, персонал потерял ко мне интерес. Просидел в комнате ожидания 4 часа а машину так и не смог увидеть. Потом уже подошел менеджер и сказал эта модель закончилась, предложили пригнать ее под заказ. С таким отношением к своей персоне, я понял что хорошего от них нефиг ждать и потребовал возврата своих денежных средств.И до сих пор не могу их вернуть.
Не вздумайте у них в Уфа Автотрейд обменивать свой авто по трейд-ин! Этот автосалон дикий развод, в итоге вашу машину оценят за копейки, будет стоить как шоколадка и то, скажут что это они по максимуму дают. На сайте фуфло голимое, ни слова правды. Куда смотрели их “высококвалифицированные специалисты”, если мою Шкоду Рапид семи лет от покупки, которая ни разу битой не была и прослужила мне верой и правдой без серьезных поломок, она умудрились оценить в 270 000, и еще я их за это благодарить типа должен, а то другие и того бы не дали. Одно радует, что я не повелся на уговоры менегера и стал подписывать договор КП на новую Октавию, а то кинули бы меня, как пить дать.Я честно в шоке от такого разводилова. Бегите от них! Не факт, что остальные сделки у них проводятся чисто.