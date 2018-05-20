Адрес: г. Уфа , ул. Сарапульская, 35

Телефон: 8 (800) 533-79-69

Сайт: https://ufa-avto.ru

АЦ Уфа Автотрейд на ул. Сарапульская, 35 в с. Чесноковка

Уфа Автотрейд является специалистом по продаже подержанных и новых автомобилей от самых известных автобрендов. Покупателям предлагают популярные марки отечественных и зарубежных производителей, по ценам значительно ниже среднерыночных. Представлен широкий спектр услуг: удобное автокредитование с низкими процентными ставками, участие во всевозможных госпрограммах, приобретение авто по программе trade-in, обслуживание по гарантии, бесплатная установка дополнительного оборудования, оформление страховых полисов, постановка на учет в ГИБДД. На официальном сайте автосалон предоставляет подробную информацию, с которой вы можете ознакомиться. А так ли это в реальности, все смогут узнать из ваших отзывов, которые мы просим оставлять на этом сайте.