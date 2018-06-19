Адрес: г. Уфа, село Чесноковка, ул. Школьная, д. 2/2

Телефон: 8 (800) 511-75-86

Сайт:https://ac-formula.ru/

АЦ Формула на ул. Школьная, д. 2/2, в с. Чесноковка, г. Уфа

В АЦ Формула представлен широкий ассортимент автомобилей по актуальным рыночным ценам. Компетентные сотрудники помогут в решении любой проблемы, предоставят полную информацию по интересующей модели, что даст возможность оценить все качества автомобиля. Также можно в режиме онлайн выбрать необходимый авто, зарезервировать его, подать заявку на получение автокредита по госпрограмме. Автосалон сотрудничает с рейтинговыми банками и клиентам предоставляется возможность самим выбирать наиболее подходящую систему оплаты. Также возможна рассрочка на специальных условиях. Здесь гарантируют отличное состояние любого автомобиля, подтвержденное квалифицированными специалистами. Такую информацию может получить каждый, кто позвонил в автосалон по номеру горячей линии. Однако, что сулит визит в АЦ Формула на самом деле? Пишите свои правдивые отзывы и помогайте другим узнавать правду!