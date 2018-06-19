Адрес: г. Уфа, село Чесноковка, ул. Школьная, д. 2/2
Телефон: 8 (800) 511-75-86
Сайт:https://ac-formula.ru/
АЦ Формула на ул. Школьная, д. 2/2, в с. Чесноковка, г. Уфа
В АЦ Формула представлен широкий ассортимент автомобилей по актуальным рыночным ценам. Компетентные сотрудники помогут в решении любой проблемы, предоставят полную информацию по интересующей модели, что даст возможность оценить все качества автомобиля. Также можно в режиме онлайн выбрать необходимый авто, зарезервировать его, подать заявку на получение автокредита по госпрограмме. Автосалон сотрудничает с рейтинговыми банками и клиентам предоставляется возможность самим выбирать наиболее подходящую систему оплаты. Также возможна рассрочка на специальных условиях. Здесь гарантируют отличное состояние любого автомобиля, подтвержденное квалифицированными специалистами. Такую информацию может получить каждый, кто позвонил в автосалон по номеру горячей линии. Однако, что сулит визит в АЦ Формула на самом деле? Пишите свои правдивые отзывы и помогайте другим узнавать правду!
Ставка под низкий процент сказка, не правда ли? Но все это ложь и провокация на самом деле таких кредитов нет и не было в Ац Формула! Сам не попал на эту сказку. Сначала созванивался и забронировал себе новый нисан кошкай в хорошей комплектации всего за 930 тысяч рублей! менеджер сообщила, что модно не вносить ни чего и ставка по кредиту будет ноль процентов годовых, поскольку действовала акция на данное авто. Но по приезду сказка стала реальностью после оформления документов и осмотра авто выяснилось акция закончилась и что можно не платить первый взнос но ставка будет уже выше и составит 18.9 процентов. Мы с негодованием как так ведь бронировали и нам обещали и т.д. но все это были уловки для заманивания и обмана, чтоб притащить покупателей в автосалон! Люди будьте бдительны не верьте им!
Я в недоумении, зачем обманывать людей и тем самым отталкивать от себя клиентов!? Я нашла сайт АЦ Формула в интернете, там увидела огромное количество положительных отзывов, но потом поняла, что скорее всего, все отзывы от самих сотрудников. Я посмотрела ассортимент, он был довольно широким, примерно подобрала автомобиль, который хотела бы приобрести. Через некоторое время, когда я надумала съездить к ним, то решила сперва позвонить в автосалон и уточнить, есть ли в наличии та машина, менеджер мне сказала, что есть, цену назвал даже ниже чем на сайте, якобы у них сейчас акция. Я тут же поехала в салон. По приезду, спросила у консультанта про ту машину и он мне ответил, что ее нет, я была в шоке. Попробовала выяснять, почему пару часов назад мне утверждали, что авто есть в наличии, а сейчас его вдруг нет, как то странно. Вместо ответа мне стали предлагать купить другие машины, меня будто не слышали. По дороге домой, чисто ради интереса, я решила позвонить снова и спросить, есть ли эта машина в наличии, ну как я и предполагала, мне сказали, что да, есть. Короче, это аферисты, которые сначала заманивают, а потом пытаются впарить другое!
Мягко говоря, я немного в шоке, посетил автосалон и еще прихожу в себя. Давненько я не встречал такого обращения с посетителями, с 90-х точно. Ни одно уважающее себя заведение не позволяет себе подобного. С полицией пришлось документы забирать! А я всего навсего приехал в Ац Формула брать машину в кредит, так как мне по онлайн заявке пришло одобрение. Кредит должны были дать под 11%, а в договоре было написано, что под 24% и сама сумма стала выше на полмиллиона. При всем при этом машину мне отказывались показывать, она якобы была на стоянке, как договор будет заключен, так ее пригнать и обещали. да х*ен с ней, с машиной, я по любому договор с такими условиями бы не стал подписывать, хоть машина и перед носом бы стояла, они мои документы, паспорт и права, отдавать не хотели. Я правда пытался сначала договориться по хорошему, ну серьезно, что балаган то устраивать, не подходят для меня такие условия, не согласен я с ними, верните документы, разойдемся по нормальному, я даже писать никуда не собирался. Нет же, они с угрозами, доки не вернем, кредит все равно повесим, беспределить начали короче. Вызвал полицию, отдали. И зачем мне эта нервотрепка? Да уж. Если кто еще не в курсе, там только так.
Напишу пожалуй и я отзыв, о том как в этой шарашкиной конторе АЦ Формула приобретала для себя новую машину. На их сайте я приглядела себе Хендай Солярис. В моем городе данный автомобиль обошелся бы мне в 750 000 рублей, а здесь предлагался к продаже за 530 000 рублей. Разница ощутимая, поэтому я решилась на приезд в автосалон. Тем более дорогу до них обещали возместить, ну я конечно же поспешила купить билеты и на следующий день уже была на месте. Там я тут же пошла оформлять договор . В наличии модели в нужной мне комплектации не оказалось, но я в принципе не спешу, поэтому подписала предварительный договор, оплатила задаток и отправилась ждать. Машину обещали пригнать через 2 недели максимум. Стоимость билетов за билеты, сказали что возместят когда я приеду за Хендаем, так же в подарок мне полагался комплект зимней резины. Ждать пришлось прилично, и вот Солярис готов к выдаче, но только заказывала я его в белом цвете, а мне привезли черного. И ни подарков, ни возврата денег потраченных на дорогу, я так и не увидела. И кстати итоговая цена оказалась даже выше чем в моем городе.
Если честно, то я в шоке. Как такое допускается вообще, или про это никто никогда не слышал? Почему Ац формула работают и ими не заинтересуются никак компетентные органы? Люди пачками заявления в прокуратуру несут, про то что там развод и мошенничество процветает, а автосалон работает, хоть бы что. Вот объясните мне недалекому, если уж на то пошло, как может быть у новой машины, спешу подметить, абсолютно новой машины, крашеный бампер и по базе пробивается что она была в ДТП. Вот как? Меня в два голоса там уверяли, что машина новая, показывали доки, все было в порядке. Я заметил едва заметное различие по цвету, но на меня еще и наехали, как я мог такое подумать, тут типа освещение такое, а подвоха тут нет и искать его не стоит. Меня все равно терзали смутные сомнения, я попытался предложить проверить авто толщиномером, но меня снова уличили в излишних поисках подвоха, по-быстрому притащили свой инструмент и показатели были в норме. Я повелся и купил, а потом узнал все неприятные подробности, но уже было поздно метаться в поисках справедливости. Но все-таки отнесу и свое заявление, до кучи, а вдруг.
Давно я те не был зол, довели таки, уроды тупоголовые. Автосалон этот посещать нет смысла, поберегите хотя бы время и нервы, это у нас не бесконечное, если денег мы заработаем, то время и нервы, увы, никак не получится. Сайт интересный, много заманчивой информации, по телефону тоже все рассказали так, насколько возможно, чтобы клиент повелся и приехал. Но вот реальность, она насколько тупая и одновременно суровая, что наивному и доверчивому посетителю после этого прямая дорога к адвокатам и в прокуратуру. Я сам юрист в прошлом, поэтому договор прочел внимательно и увидел там несколько моментов, после которых клиент окажется в ловушке и весьма сомнительна потом победа в суде. Углубляться в законы не буду, это слишком утомительно будет для простого человека, просто зарубите себе на носу, что если вы в этом АЦ Формула подпишите договор, то вас заставят платить намного больше, чем машина стоит. Платить придется, даже если ничего не купите. Просто стороной обходите, для вашего же блага.
Безусловно, правильно подмечено в каком-то из отзывов выше, прежде всего надо искать нормально дилера, иначе проблем потом не оберетесь. Каждый по своему норовит обдурить, развести, поиметь, но каждый также имеет свой аппетит. А в Ац Формула так судя по всему зажрались уже, берегов вообще не видят, наглым образом обувают каждого на солидные суммы. Меня например там обули на 340 штук, так просто, взяли и вписали в договор кучу допов и услуг, уже после того как я его подписал. А как я докажу, что до момента заключения договора там не было написано ничего подобного, что была только заявленная стоимость и все. Кто мне поверит, когда они в три горла орут, что я видел все, когда подписывал, просто хочу возвести напраслину на их честное имя. Потрепали мне там нервишки, ох и потрепали. Но сути не поменялось, я все равно купил машину на их условиях. А что мне оставалось делать, иначе бы с меня забрали деньги на неустойку, причем сумма неустойки была не намного ниже. Больно и противно осознавать, что тебя вот так вот поимели, деньги жалко конечно. Впредь буду умнее и вам тоже советую, не связывайтесь с этими уродами, читайте отзывы про автоасалон и думайте, лучше на чужих ошибках опыт приобретать, нежели на своих.
После того, как меня взгрели в этом АЦ Формула при покупке машины с пробегом, у меня надолго пропадет желание доверять подобным организациям. Уж лучше я куплю машину напрямую у владельца, чем доверюсь дилерам-мошенникам. И что плохо, сразу не сообразишь, кто из них действительно является официалами, а кто просто прикрывается громким названием. На сайте только положительная информация, включая и отзывы довольных клиентов. Но когда уже попался, то понял, что зря поверил я тем фейковым отзывам. Позже на других сайтах почитал, что многих клиентов развели так же как и меня. Мало того, что увеличивают стоимость, посредством впихивания не нужных и дорогих допов, так они еще умудряются без зазрения совести продавать проблемные машины. Мне на ремонт пришлось угрохать половину от стоимости. И претензий этому горе-дилеру я предъявить не вправе, так как сам подписал бумагу, что на момент покупки меня полностью устраивало тех. состояние ТС. После всего пережитого, я никому не рекомендую автосалон.
Не советую переступать порог автосалона, который так и хочет поиметь вас. За каждый шаг в АЦ Формула надо платить. Перед покупкой хотела протестить машину, потому что до этого ездила на механике, а тут автомат. Так за тест надо платить или записываться заранее за неделю-10 дней. если машина не нравится, то деньги не ворачивают и за тест другой машины тоже надо платить. Кстати на такси дешевле ехать с центра в автосалон на окраину чем тут тест на 5 минуток стоит! За ведение сделки тоже надо платить, за бланки тоже платить, за КАСКО на год надо платить как за 3 года, за установку допоборудования ,которое ты итак тут покупаешь дороже тоже платишь, даже туалет у них платный. Побоялась покупать машину в этом автосалоне — точно обманут!
У меня просто нет хороших слов об этом Ац формула,здесь работают такие твари, что даже вспоминать противно!! Но считаю своим долгом оставить этот отзыв, дабы предупредить всех!!! Тут просто голимый развод!!! Автосалон специально пишет на своем сайте нереально низкие цены, якобы распродажа. Но дело в том, что это лохотрон! Никаких акций и подарков нет и в помине. Начну с того что я искал себе автомобиль. Зашел на их сайт и вижу что Рено Сандеро можно купить всего за 390 тысяч рублей. Я удивился столь низкой цене и звоню им, говорю что хочу приобрести Сандеро. Мне сказали что автомобиль остался в последнем экземпляре и я должен поторопиться. Я тут же еду. И там подписываю предварительный договор, после чего плачу эти 390 тысяч. После этого меня отправили домой, сказав что машина будет готова через 2 дня и мне позвонят. Но звонка я не дождался, сам поехал. Рено было готово, но вот стоимость его изменилась и мне предложили произвести доплату в размере 400 тысяч, либо распрощаться с теми деньгами что я им отдал. Вот тут то я понял что этот автосалон серый дилер. Платить я ничего не стал. Планирую написать на них заявление в полицию.
Очень мутный автосалон, который просто прикрывал банковских воротил и имеет с этого откат. По другому не могу сказать. на своей шкуре чуть не испытал несчастья согласиться купить тут машину и оформить полис каско и страховку. машина не первая, поэтому есть опыт. Я всегда старался сэкономить на полисах и прочих прелестях—компаний куча, всегда можно выбрать оптимальный вариант. Тут конечно реальное кидалово. Машину ты покупаешь, за все прибамбасы ты платишь, но случись чего, то выгоды все имеет банк, а автосалон уже поимел, когда тебе продал машину. У них такие условия предоставления КАСКО, что оху..ть можно! Допустим, машину стукнули и вуаля банк получает страховые выплаты, а ты как лох еще и чинишь все сам. А если угнали машину, то вобще караул. Полную стоимость получает банк, а ты лошара доплачиваешь кредит и ходишь пешком! С большой скоростью идите мимо АЦ Формула, который помогает банку грабить людей!
Меня довольно сильно расстроил АЦ Формула. Ну нельзя так нечестно работать, кругом один обман. И если честно я и сам не понимаю как попался на их развод, словно туман в голове. Уж не добавляют ли они что нибудь в чай, который любезно предлагают перед заключением договора.Пожалуй напишу об этоб более подробно. Я давно хотел приобрести автомобиль марки Ниссан Альмера, долго искал автосалон, где эта машина была бы в наличии, и подешевле. И вот на глаза попался их сайт. Решено было сразу туда отправиться, хоть и находились они не в моем городе. И вот я здесь, меня встречает продавец и отговаривает покупать Ниссан. Сказал что авто славится своей ненадежностью. Предложил купить Митсубиси Аутлендер. Мол хоть автомобиль и дороже, но я лет 10 не буду знать с ним никаких проблем. Деньги у меня были и я приобрел его. И в настоящее время очень жалею о таком скоропалительном решении. Ведь машина бракованная и без гарантии. Буквально через неделю, сломалась автоматическая коробка передач, и отремонтировать ее нельзя, только менять. Стоит она 220 тысяч рублей. Я очень возмущен, ведь все деньги я уже отдал в автосалон этим паразитам!!!
Увидев рекламу АЦ Формула, захотелось съездить и посмотреть что здесь можно выбрать. И на самом ли деле сейчас распродажа и есть возможность приобрести автомобиль с хорошей скидкой. Отзывы я конечно читал про автосалон, но сами понимаете, увидеть все своими глазами, будет куда лучше. Вот и поехал. Зайдя в торговый зал, большого выбора я не увидел, зато услышал одну очень интересную историю, от мужчины, который пару дней назад купил здесь машину. Он ругался и требовал отдать ему либо деньги либо автомобиль. Менеджеры пытались его вывести, но он видимо был настроен решительно. Мне стало интересно что же все таки произошло и я поподробнее все расспросил у него. И вот он мне поведал как его лихо развели. Взяли деньги перед тем как пригнали машину со склада, а потом запросили за нее в 2 раза больше чем ее цена на сайте. Если нечем доплатить, предлагают тут же оформить автокредит. Причем так навязчиво, что тот еле отбился. Ну одно дело услышать, а второе столкнуться лично. Подошел к продавцу и попросил показать Ниссан Кашкай который стоит 690 тысяч рублей. И услышал что увидеть его прямо сейчас нельзя, только если я буду его приобретать, а для того что бы быть уверенным в моих намерениях, я должен внести аванс. Все мне ясно стало с этими ребятами!!!
Позвонила в автосалон Формула, получила качественную консультацию по машине, которую хотела купить. Стоимость была не высокой, дешевле чем везде, на мой вопрос из-за чего такая разница, сказали что автомобиль прошедшего года выпуска, поэтому сделали скидку. Мы с супругом в этот же день едем к ним в АЦ Формула, путь не близкий целых 700 км. А в конечном итоге пришлось вернуться домой без покупки, авто нам не показали,зато притащили предварительный договор, который мы должны были подписать и заплатить полную стоимость. Менеджеры говорили что после того как мы все это сделаем, пригонят со склада нашу Шкоду и подпишем основной договор,при этом с нас больше ничего не возьмут. Я задала вопрос, что если мы передумаем покупать автомобиль, деньги то нам отдадут обратно. Сотрудник не ответил, лишь сказал что новая машина не может не понравится. Мы с мужем засомневались, заплатить, не заплатить, но помог знакомый юрист, которому мы отправили фотографию договора. Он сказал не вздумайте ничего подписывать. Так работает только серый дилер.
Я обращаюсь ко всем, кто читает сейчас на писанное мной и призываю не верить ни одному слову, написанному на сайте этого автосалона, а также не верить в то, что заявляют менеджеры по телефону о том, что кредитные проценты у них начинаются чуть ли не с нуля процентов! Всякий, конечно же, поймет, что это полный бред, а этот автосалон, как и другие недобросовестные организации, прикрывается так называемой программой государственного кредитования! Ощутил я это на своем собственном опыте, когда стали уже подписывать в АЦ Формула кредитный договор — так я ничего и не подписал, потому что при внимательном прочтении документов увидел строчку, в которой было написано двадцать шесть процентов годовых! У меня волосы просто дыбом от всего увиденного встали, представьте! Это ж надо, какая наглость должна быть у руководства салона, которое непонятно за что требует выплаты почти тридцати процентов стоимости автомобиля, причем машины до подписания договора мы не видим!!! То есть они в открытую заявляют, что собираются нас грабить? Это же просто немыслимо! Отвратительный автосалон с отвратительным отношением к своему же бизнесу!
Самый отвратительный автосалон в нашем городе!!! Если вы хотите в АЦ Формула купить машину, то лучше хорошенько подумайте. Наглые, тупые менеджеры, разводят на доп оборудование и вы можете здорово переплатить за покупаемый автомобиль. Такое ощущение, что они берут их под реализацию у официального дилера, накручивают свой процент и продают намного дороже . Эта мысля пришла мне в голову после того, как я узнал, что ПТС у них нет в наличии, выдадут его только через 7 дней и то нужно каждый день звонить им, чтобы про тебя не забыли. А предупредить о том что машина будет без документом они не считают нужным. Ведь они уже получили с меня деньги, и я стал им совсем не интересен. Еще не надейтесь на большой выбор, как только дело доходит до совершения покупки, оказывается что больше половины авто. сейчас нет на складе, предлагают пригнать под заказ. Я себя сильно ругаю, что вообще связался с этими мошенниками!!!
АЦ Формула безусловно лохотрон, посещать я его вам не советую. Но чем они меня порадовали, так это тем, что на берегу рассказали обо всех подводных камнях. Думаю, что это не была запланированная акция, манагер то ли новичок в этом деле попался, то ли просто человек, каких в этом бизнесе нет. А сказал он мне перед подписанием договора, что мне нужно будет купить допов тысяч на 200, и это будет обязательным условием сделки. Также придется оплатить платные услуги тысяч на 40, и дилерский сбор. Говорил он это тихо, но я его услышал, за что ему безмерно благодарен. Пусть я потерял время, но не деньги, а это чуть важнее будет. Больше бы таких вот сотрудников, глядишь и репутация нормальная у салона появилась бы. Но такие люди им ни к чему, не выгодно честно работать. Жаль, автосалон сначала понравился.
Не верьте телефонным разводилам, вы их там все равно не найдете и спросить не с кого будет. А раз приехали в автосалон, вас продолжат разводить дальше и велика вероятность, что разведут вполне успешно. Больше это касается тех, кто собирается к ним в Автократ переть издалека. Подумайте, пока еще есть время передумать и вы еще ничего не потеряли, кроме надежды. А это согласитесь, наименьшая из потерь. Только представьте, сколько времени вы потратите на дорогу, также денег, а еще вам на месте грамотные разводилы такой вкусной лапшички на уши навешают, что придется возвращаться вам домой на автохламе, либо в долгах перед родственниками или друзьями, либо же перед банком, что намного хуже. А еще как вариант, можете потерять деньги ни за что, потому что вас вынудят выплачивать неустойку за отказ от покупки, а это как минимум процентов 20 от стоимости машины. Как вам такие перспективы перед новогодними праздниками?